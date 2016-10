Marktberichte

Steigende Kurse in USA und Japan: Händler erwarten Zugewinne beim Dax

Kursgewinne in den USA und in Japan lassen Anlegern zufolge auch die deutschen Kurse mitziehen. Mit Spannung erwartet wird außerdem der Börsengang der Großtochter eines deutschen Energieriesen.

Gestützt auf Kursgewinne in den USA und Japan wird der Dax Börsianern zufolge heute mit leichten Gewinnen starten. Am Mittwoch hatte er wegen Spekulationen auf eine verebbende Geldflut der EZB 0,3 Prozent auf 10.585,78 Punkte nachgegeben.

Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erhoffen sich Investoren von Daten zur Stimmung der heimischen Verbraucher und in den Chefetagen. Darüber hinaus treten zahlreiche US-Notenbanker vor die Mikrofone. Bei der Fed dreht sich alles um die Frage, wann und wie schnell die US-Zentralbank die Zinsen anhebt.

Daneben warten Anleger gespannt auf den Emissionspreis von Innogy. Die RWE-Ökostromtochter wird ihre Papiere voraussichtlich am oberen Ende der von 32 bis 36 Euro reichenden Angebotsspanne ausgeben. Das Börsendebüt ist für Freitag geplant.

Eine mögliche Übernahmeofferte verhilft Osram zum größten Kurssprung seit gut drei Jahren. Die Aktien des Leuchten-Herstellers stiegen im Frühhandel um 13,2 Prozent und waren mit 61,50 Euro so teuer wie noch nie. Einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge will der chinesische Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics in den kommenden Wochen ein "qualifiziertes Angebot" abgeben. Die Rede sei von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent höher, der Nasdaq gewann 0,5 Prozent. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

Spekulationen auf eine allmähliche Drosselung des EZB-Anleihenkaufprogramms haben die Aktienmärkte in Fernost belastet. Die Aussicht, dass die Notenbanken irgendwann ihren Geldhahn wieder zudrehen könnten, sorge für Nervosität am Markt, sagten Analysten.

Auslöser war eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die EZB ihr Programm zum Ankauf von Anleihen möglicherweise langsam auslaufen lassen könnte. Die EZB wies den Bericht allerdings zurück. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent.

In Tokio hob dagegen ein schwächerer Yen die Stimmung. Kursverluste der heimischen Währung verbessern die Exportchancen japanischer Unternehmen. Der Nikkei legte um 0,5 Prozent auf 16.819 Punkte zu. Für Aufsehen in Tokio sorgte ein Bericht, wonach der Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sich unter anderem vom Werkzeughersteller Hitachi Koki trennen könnte. Hitachi-Aktien legten mehr als sechs Prozent zu. Die Papiere von Hitachi Koki gewannen mehr als zehn Prozent.

Die Ölpreise haben im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 51,55 US-Dollar und damit 31 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für WTI fiel um 31 Cent auf 49,52 Dollar.

Quelle: n-tv.de