Marktberichte

Autobauer im Blick: Händler erwarten Verluste für Dax

Die Ankündigung Trumps Strafzölle auf in Mexiko produzierte deutsche Autos zu erheben, dürfte die Börsianer hierzulande nicht begeistern. Auch die asiatischen Märkte starten mit Verlusten in die Woche. Auch dort ist Trump die Ursache.

Als leicht belastend für den Dax und deutsche Automobilaktien werten Händler die Aussagen von Donald Trump vom Wochenende. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung und der "Times" kündigte Trump Importzölle von 35 Prozent auf in Mexiko produzierte deutsche Autos an, die in die USA exportiert werden sollen. Daneben bezeichnete der künftige US-Präsident die EU als ein Vehikel deutscher Interessen und Bundeskanzlerin Angela Merkel als nur bedingt vertrauenswürdig.

Im Handel heißt es zu den Aussagen, dass man diese wie alle von Trump gemachten Äußerungen mit größter Vorsicht behandeln müsse und dass sie auch nicht neu seien. Dennoch bleibe ein Gefühl des Unwohlseins, das die Stimmung für deutsche Aktien etwas belasten könnte.

Wie kaum ein zweites Land sei Deutschland auf offene Märkte angewiesen. Das "Trump-Bashing" einiger deutscher Politiker sei mehr als unglücklich und letztlich kontraproduktiv für deutsche Interessen.

Italien steht im Rampenlicht

Dank ermutigender Geschäftszahlen der großen US-Banken hatte der deutsche Leitindex am Freitag 0,9 Prozent auf 11.629,18 Punkte zugelegt. Impulse von den US-Börsen wird es am Montag keine geben: Die Wall Street bleibt wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Bei den Konjunkturdaten stehen die Inflationszahlen und die Handelsbilanz der Euro-Zone auf dem Terminplan. Ins Rampenlicht rückt außerdem Italien, nachdem die Ratingagentur DBRS die Kreditwürdigkeit des Landes auf "BBB" von "A" gesenkt hatte. Damit müssen Geschäftsbanken für Zentralbankkredite mehr italienische Anleihen als Sicherheit hinterlegen als bislang.

Nikkei gibt nach

An den ostasiatischen Börsen überwiegen zu Wochenbeginn die negativen Vorzeichen. Es herrscht Zurückhaltung vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag und die Furcht vor einem sogenannten harten Brexit dämpfen die Kauflust der Anleger. Der festere Yen drückt in Tokio die Kurse und lässt den Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent auf 19.095 Punkte nachgeben. Vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen werden verkauft, weil ein starker Yen ihre Erträge schmälert.

In Schanghai geht es um 0,6 Prozent nach unten, an der Börse in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 1 Prozent. Vor allem Finanzwerte stehen dort unter Druck, nachdem China am Wochenende ein langsameres Geldmengenwachstum gemeldet hat.

Gegen den Trend im Plus zeigt sich der australische Aktienmarkt, wo der Handel schon beendet ist. Der S&P/ASX-200 gewann mit eine positiven Impus von Konjunkturseite 0,5 Prozent. Das australische Exportvolumen ist 2015/2016 um 6,7 Prozent gestiegen, wie das Handelsministerium des Landes meldete. Das sei vor allem gestiegenen Gas- und Kohleexporten zu verdanken.

Euro wenig verändert - Britisches Pfund verliert stark

Der Kurs des Euro hat sich wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0617 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0661 (Donnerstag: 1,0679) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt sind starke Verluste beim britischen Pfund das alles beherrschende Thema. Im Handel mit dem US-Dollar fiel der Pfundkurs in der Nacht zum Montag zeitweise unter 1,20 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober.

Auslöser für die jüngste Talfahrt sind Presseberichte vom Wochenende, wonach die britische Regierung bei den Verhandlungen über einen Austritt des Königreichs aus der EU einen harten Kurs steuern wird. Am Markt wird damit gerechnet, dass Premierministerin Theresa May bei der mit Spannung erwarteten Grundsatzrede am Dienstag ihren harten Brexit-Kurs offiziell verkünden wird.

Ölpreis steigt etwas

Die Ölpreise sind etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 55,58 US-Dollar und damit 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um elf Cent auf 52,48 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel zum Wochenauftakt. Gestützt werden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung in den USA. Hier ist die Zahl der Ölbohrlöcher erstmals seit elf Wochen wieder gesunken.

Quelle: n-tv.de