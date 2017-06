Startseite

Apple verschreckt Nasdaq-Anleger: Händler erwarten Gewinnmitnahmen beim Dax

Der Dax dürfte die Woche etwas schwächer beginnen als nach der Kursrally der vergangenen Tage. Die Vorzeichen aus Asien sind schwach, die Technologiebranche kämpft mit enttäuschenden Nachrichten von Apple.

Nach der Kursrally in Folge der britischen Unterhauswahlen dürften viele Anleger am Montag erst einmal Gewinne sichern. Berechnungen von Händlern zufolge startet der Dax etwas schwächer in die neue Woche. Am Freitag hatte er 0,8 Prozent auf 12.815,72 Punkte zugelegt.

Der Sieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Parlamentswahlen wird nach Einschätzung von Börsianern aber auch für Erleichterung bei Investoren sorgen. Macron kann mit seiner Partei "La Republique en marche" auf eine Mehrheit in der neuen Nationalversammlung hoffen. "Kann er seine Pläne umsetzen, könnte die Zuversicht der französischen Unternehmen zunehmen und damit ihre Investitionen, mit positiven Folgen für den Aktienmarkt", sagte Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Technologiewerte könnten im Fokus stehen, nachdem es in den USA und Asien einen Ausverkauf bei Tech-Titeln gegeben hat. Die Apple-Aktie war am Freitag in New York um fast vier Prozent gefallen. Hintergrund war ein Bericht, wonach der kalifornische Konzern mit seinem neuen iPhone im Vergleich zu Rivalen technisch ins Hintertreffen geraten könnte.

Die US-Technologiebörse Nasdaq rutschte um 1,8 Prozent ab. Der Standardwerteindex Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher, der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Asien geraten am Montag ebenfalls die Aktien der Technologiebranche unter Druck und mit ihnen die Börsen, an denen sie gelistet sind. In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 19.896 Punkte, zusätzlich belastet von Daten zu den Maschinenbauauftragen, die unter den Erwartungen gebliebenen sind. Im südkoreanischen Seoul geht es mit dem Kospi um 1,2 Prozent nach unten. Die Börse in Taiwan verliert 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 1,2 Prozent nach, wofür vor allem das Schwergewicht Tencent verantwortlich ist, dessen Kurs um 2,6 Prozent fällt. An der Börse in Schanghai fallen die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent. Hier werden bevorstehende Börsengänge für das Minus verantwortlich gemacht.

Weniger technologielastige Aktienmärkte, etwa in Singapur oder Malaysia, liegen geringfügig im Plus. Die australische Börse ist am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Unter den einzelnen Apple-Zulieferern verbilligen sich auf Taiwan Hon Hai Precision Industries um 2,4 Prozent und Pegatron um 0,9 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing fallen um 1,7 Prozent. In Seoul verlieren die schwergewichteten Samsung-Aktien 1,7 Prozent. Der Kurs des japanischen Apple-Zulieferers Murata gibt um 2,8 Prozent nach.

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt, wo der Euro bei etwa 1,12 Dollar verharrt. Der Greenback zeigt sich im Vergleich zum Freitag zur japanischen Währung wenig verändert bei 110,30 Yen. Beobachter verweisen auf die Sitzungen von Bank of Japan und US-Notenbank in dieser Woche, vor der sich die Anleger zurückhielten.

Die Ölpreise setzen ihren gemächlichen Erholungskurs fort. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent steigt um 0,6 Prozent auf 48,42 Dollar.

Quelle: n-tv.de