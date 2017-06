Startseite

Gelassene Reaktionen an Börsen: Großbritannien-Wahl belastet Dax nicht

Die Wahlpleite Theresa Mays in Großbritannien dürfte vor allem die Londoner Börse belasten, den Dax eher weniger. Der dürfte stabil bleiben. Auch in Asien ist die Wahl ein Thema – die Reaktion an der Börse fällt aber gelassen aus.

Die Börsen in Europa werden am Freitag mehrheitlich im Plus erwartet. Die Wahlen in Großbritannien, bei der die konservative Partei von Premierministerin May die Mehrheit verfehlt hat, dürfte allenfalls den Aktienmarkt in London belasten, heißt es. Die sich abzeichnende politische Hängepartie dürfte den dortigen Aktienmarkt belasten, der aber nur leicht im Minus erwartet wird.

Nun dürfte die Frage in den Vordergrund geraten, ob die Brexit-Verhandlungen wie geplant am 19. Juni starten können. Wer die Gespräche führen wird, scheint nach den Wahlen ungewiss. Der Schachzug von Premierministerin Theresa May, mit vorgezogenen Wahlen eine noch stärkere politische Mehrheit zu erzielen, als sie sie vor der Wahl innehatte, ist nicht aufgegangen. In diesem Umfeld erwartet IG den FTSE in London 15 Punkte leichter bei 7.435 Punkten, der Dax wird dagegen 16 Punkte fester bei 12.730 erwartet.

Gelassenheit in Asien

Die Zitterpartie bei der Parlamentswahl in Großbritannien lässt die asiatischen Aktienmärkte am Freitag weitgehend kalt. Auch der Future auf den US-Index S&P-500 zeigt sich widerstandsfähig und notiert wenig verändert. Unter Abgabedruck steht dagegen das britische Pfund. Es sackte nach den ersten Hochrechnungen am späten Donnerstagabend von 1,2950 auf ein Tagestief von 1,2694 Dollar ab. Umgekehrt kletterte der Euro von 0,8660 auf über 0,8820 Pfund. Aktuell hat sich der Pfund-Kurs jedoch wieder etwas stabilisiert, liegt mit 1,2767 Dollar aber immer noch deutlich niedriger als vor Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen. Großbritannien droht damit eine Hängepartie bei der Regierungsbildung, ein so genanntes Hung Parliament.

"Das Pfund hat mit dem Rückgang nun das Szenario eines 'Hung Parliament' eingepreist", sagt Devisen-Analyst Stuart Ive von OM Financial. Je nach Wahlausgang sei auch ein Rückgang des Pfund bis auf 1,26 Dollar nicht auszuschließen, ergänzt Analyst Gareth Berry von der Macquarie Bank. Auch dürfte die Volatilität in der Devise zunächst hoch bleiben. Das Pfund könnte nach Ansicht der Devisen-Analysten der UOB Group sogar bis auf 1,21 Dollar zurückfallen, sollte das Ergebnis keiner Partei eine Mehrheit bescheren. "Ähnlich wie bei der Brexit-Abstimmung im vergangenen Jahr hatte sich der Markt auf ein positives Wahlergebnis positioniert - die Konservativen gewinnen mit einer klaren Mehrheit", so die Experten.

Premierministerin Theresa May geht auf jeden Fall geschwächt aus der Parlamentswahl hervor. Neuesten Hochrechnungen zufolge wird wohl keine Partei eine absolute Mehrheit erringen. Die oppositionelle Labour-Partei gewann den Prognosen zufolge deutlich hinzu. May wollte sich bei der Wahl mit einem klaren Sieg eigentlich Rückendeckung für harte Brexit-Verhandlungen holen, die in zehn Tagen beginnen sollen. Die Verhandlungen dürften angesichts der unklaren bzw. zumindest knappen Mehrheiten nun eher noch komplizierter werden. Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat May unterdessen bereits zum Rücktritt aufgefordert.

Nikkei-Index wieder über 20.000 Punkten

Die Börsen in Asien zeigen sich von den sich anbahnenden Problemen in Großbritannien jedoch weitgehend unbeeindruckt. Grüne Vorzeichen überwiegen im Handelsverlauf klar, anfänglich hier und da zu beobachtende Minuszeichen sind inzwischen wieder verschwunden. In Tokio steigt der Nikkei-Index mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 20.013 Punkte sogar wieder über die 20.000er Marke. An den anderen Plätzen fallen die Gewinne moderater aus, gleichwohl geht es fast überall nach oben mit den Indizes. In Seoul reicht es für den Kospi sogar zu einem neuen Rekordhoch.

In Hongkong stehen dagegen die Aktien britischer Aktien unter Druck. "Für den Markt ist ein 'Hung Parliament' das schlechteste Szenario, denn dies schafft erhöhte Unsicherheiten vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen mit der EU", so Stratege Jameel Ahmad von FXTM. Für die Aktien der Banken HSBC und Standard Chartered geht es um jeweils 0,8 Prozent nach unten, die Papiere von Prudential geben um 0,7 Prozent nach.

Grundsätzlich sei die mit der Zitterpartie verbundene Unsicherheit über die weitere Entwicklung vor allem bei den Brexit-Gesprächen zwar negativ für Aktien zu werten, allerdings hätten politische Börsen bekanntermaßen auch kurze Beine, sagt Grant Williamson, Direktor beim neuseeländischen Beratungsunternehmen Hamilton Hindin Greene.

Beim Goldpreis löst das sich abzeichnende "Hung Parliament" keine größere Reaktion aus. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,3 Prozent auf 1.275 Dollar nach. Von Panik wie nach dem Brexit-Votum könne keine Rede sein, heißt es. Die Anleger setzten offenbar auf eine weichere Brexit-Linie in London. Cityindex warnt allerdings vor zu viel Selbstgefälligkeit. Die politische Unsicherheit sei nach dem Wahlausgang groß. Es sei unklar, ob die Märkte weiter so ruhig bleiben, sollte May ihren Rücktritt ankündigen oder sollte es etwa zu Neuwahlen kommen.

Börse in Tokio profitiert von Yen-Entwicklung

Die positive Stimmung in Tokio führen Marktteilnehmer unter anderem auf den Yen zurück. Nachdem er während des späten Handels am Donnerstag zugelegt und damit die Stimmung an der Börse noch getrübt hatte, zeige er sich mittlerweile wieder deutlich schwächer. Vom Tageshoch am Vortag bei unter 109,50 Yen je Dollar ist der Kurs auf 110,21 zurückgekommen. Auch beim Yen, der in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, ist von der Verunsicherung angesichts der Zitterpartie in Großbritannien also nichts zu sehen. Ein billigerer Yen gilt als positiv für die Exportindustrie Japans.

Bei den Einzelwerten schießen die Softbank-Aktien um 6,3 Prozent nach oben. Hier stützt der positive Ausblick des Online-Händlers Alibaba. Dieser peilt für 2018 ein Umsatzwachstum von 45 bis 49 Prozent an. Eine erhöhte Risikobereitschaft helfe auch Aktien wie Softbank, heißt es von Fondsmanager Mitsushige Akino von Ichiyoshi Asset Management. Sollte die Aktie das Plus bis zum Handelsende verteidigen, wäre es der größte Tagesgewinn seit November, ergänzt der Teilnehmer.

Comey-Anhörung ohne Auswirkungen

Die Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats brachte derweil keine neuen Erkenntnisse und sorgt damit auch für kein Störfeuer an den Finanzmärkten.

Kein Störfeuer geht auch von neuen Preisdaten aus China aus. Verbraucher- und Erzeugerpreise haben sich im Mai wie erwartet insgesamt eher moderat nach oben entwickelt und zeigen keinen beschleunigten Auftrieb. Das räume Peking Luft ein mit Blick auf eine lockerere Geldpolitik, sagt Ökonom von Yang Weixiao Founders Securities.

Öpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Nach starken Verlusten im Verlauf der Woche sprachen Marktbeobachter von einem vergleichsweise impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand am Morgen unverändert bei 47,86 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zum Vortag um einen Cent auf 45,63 Dollar.

Nach wie vor ist das zu hohe Angebot das beherrschende Thema am Ölmarkt. Ein überraschender Anstieg der Ölreserven in den USA hatte die Preise zur Wochenmitte stark unter Druck gesetzt. Seit Montag sind die Preise für Brent-Öl und US-Öl jeweils um etwa sechs Prozent gefallen. Die Opec hatte versucht, mit einer Verlängerung der Förderkürzung die Ölpreise zu stabilisieren. Dem stehen steigende Fördermengen in den USA gegenüber.

Quelle: n-tv.de