Vor Hexensabbat Kasse machen: Gewinnmitnahmen lassen Dax abrutschen

Die Zinsentscheidung der Fed kam gestern wie erwartet. Für den Ausblick, den Notenbankchefin Yellen gab, gilt das allerdings nicht. Vor dem morgigen großen Verfallstag wollen zudem einige Anleger ihre Gewinne sichern.

Gewinnmitnahmen drücken den deutschen Aktienmarkt in einem ansonsten ruhigen Teil-Feiertagshandel an Fronleichnam ins Minus gedrückt. Für den Leitindex Dax ging es nach seinem Rekordlauf zur Wochenmitte bis zum Mittag um 0,76 Prozent auf 12.709 Punkte nach unten. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 900 Punkten übersprungen. Letztlich hatte der Dax aber nur etwas höher geschlossen.

Vor dem Hexensabbat am Freitag - dann verfallen die Optionen und Future auf Aktien und Indizes - hätten einige Anleger nun offenbar das Verlangen, wenigstens einen kleinen Teil der Gewinne zu sichern, sagte ein Händler.

Zuletzt sei es bereits öfter zu Gewinnmitnahmen vor dem Feierabend gekommen, was besonders extrem am Mittwoch zu beobachten gewesen sei, schrieben die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Insofern sei der aus einer Vogelperspektive noch stabil wirkende Markt erstmals seit längerer Zeit wieder in Gefahr. Die Anleger blicken derzeit Händlern zufolge skeptisch auf das hohe Bewertungsniveau vieler schwer gewichteter Technologiewerte aus den USA.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,9 Prozent auf 25.074 Punkte nach und der TecDax verlor 1,3 Prozent auf 2250 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte knapp 1 Prozent ein.

Gesprächsthema am Markt war die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet zum vierten Mal seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise etwas angehoben. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen hält an ihrem Straffungskurs fest, klare Hinweise auf den Zeitpunkt einer nächsten Anhebung gab es aber nicht. Die US-Notenbank lasse sich nicht aus der Ruhe bringen, schrieb Analystin Christiane von Berg von der Landesbank BayernLB.

Telekom Schlusslicht im Dax

Verlierer Nummer eins im Dax sind Deutsche Telekom mit einem Minus von 1 Prozent. In Stockholm verlieren H&M nach schwachen Umsatzzahlen knapp 2 Prozent.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts hat Goldman Sachs die Aktien von LEG Immobilien mit einem Kursziel von 36 Euro zum Kauf empfohlen. Mit einem Plus von 1,1 Prozent führen sie die Gewinnerseite am Markt an. Vonovia steigen um 0,8 Prozent auf 36,58 Euro, hier hat Goldman das Kursziel auf 35,30 Euro von 30,80 Euro erhöht.

Unter den Nebenwerten profitieren SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie -- das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. "Das erscheint wenig", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 10,5 Prozent auf 36,20 Euro.

Am Nachmittag könnten von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York Impulse ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion. Schwache Daten dürften die von der Fed abweichende Marktmeinung festigen, nach der bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen erwartet werden.

Zinserhöhung drückt Asiens Märkte

An den asiatischen Märkten hat die Zinserhöhung der US-Notenbank auf die Kurse gedrückt. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verlieren zwischen 0,6 und 1,3 Prozent, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gibt der Nikkei um 0,4 Prozent nach auf 19.797 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen ist.

"Die Risikoaversion an den Märkten nimmt erst einmal zu", sagt ein Marktteilnehmer. Der Handel sei überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Die bleibt bei der Vorhersage von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018. Lediglich für 2019 hat sie die Erwartung etwas heruntergenommen, da rechnet sie nun nur noch mit zwei statt mit drei Zinsschritten. Außerdem will die US-Notenbank bald mit der Normalisierung ihrer Bilanz beginnen. Diese ist durch die Anleihenkäufe der vergangenen Jahre stark aufgebläht worden.

Rohstoffe: Stabilisierung beim Öl

Etwas gedrückt wird die Stimmung auch vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisieren sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien stehen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 47,03 US-Dollar, West Texas Intermediate kostete 44,71 Dollar.

Devisen: Euro bewegt sich kaum

Auch der Euro zeigt sich nach den kräftigen Kursausschlägen am Vortag stabil. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt. Nach schwachen US-Inflationsdaten war der Euro am Mittwoch mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank sackte er aber auf 1,1193 Dollar ab.

Im Blick steht die Sitzung der Bank of England am Mittag. "Die Inflation ist hoch, doch angesichts der ungewissen Brexit-Aussichten kann die Bank of England die Leitzinsen nicht erhöhen", sagt ein Marktteilnehmer. Damit stecke die Notenbank im Dilemma. Sollte dieses am Mittag offener zu Tage treten, könnte das Pfund unter der Entwicklung leiden. Zunächst wird die britische Währung aber wenig verändert gehandelt, ein Euro kostet nach wie vor etwa 0,88 Pfund.

Quelle: n-tv.de