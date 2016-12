Marktberichte

Rally-Geschenk bis Jahresende?: Für den Dax wird die Luft dünner

Am Freitag klettert der Dax auf ein weiteres Jahreshoch. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ist aber vollends verschwunden. Die Kaufabsichten der Anleger ändern sich. Die Wall Street meldet einen weiteren Rekord.

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich eine perfekte Woche an: Am fünften Handelstag in Folge winkt dem Dax ein Aufschlag - am Nachmittag steht allerdings nur ein geringer Aufschlag. Aber rein charttechnisch gesehen: "Bis 11.425 Punkte wäre noch Platz", sagt n-tv-Börsenexperte Frank Meyer. "Das ist die beste Woche des Jahres", kommentiert Meyers Kollegin Katja Dofel.

Der Dax notiert am Nachmittag 0,2 Prozent fester bei 11.199 Punkten. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hatte der Dax insgesamt 6,3 Prozent zugelegt. Der MDax positioniert sich 0,7 Prozent höher bei 21.582 Zählern. Der TecDax liegt 0,6 Prozent im Plus bei 1743 stellen.

Dax wird immer attraktiver

Seit dem Tagestief von 10.403 Punkten am vergangenen Freitag konnte der Dax bisher rund 800 Zähler zulegen. Trotz der dadurch überkauften Lage bleibe die Stimmung gut, heißt es im Handel. Zwar sei der Markt, so ein Händler, "hoffnungslos überkauft", was für Gewinnmitnahmen und Rücksetzer spreche. Andererseits sollten die guten Vorlagen mit Rekordständen in New York und steigenden Kursen in Asien die Stimmung stützen.

"Der Dax wird beflügelt durch kauftechnische Signale", so n-tv-Börsenexperte Meyer. "Die Jahresend-Rally läuft", sagt er. Sehr positiv sei, dass der Markt hierzulande die Phase des vergleichsweise schlechten Abschneidens gegenüber den US-Börsen beendet habe. Seit einigen Tagen läuft er sogar besser und wird damit für Anleger attraktiver.

"Die Investoren beim Dax sind im Rally-Mdus und feiern vorgezogene Weihnachten. Ein klein wenig Luft hat der Dax noch nach oben", sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. "In Punkten gesprochen hat der Leitindex bis Jahresende wohl kaum mehr Luft als 11.400 Zähler, die längste Wegstrecke sollte schon absolviert sein." Er warnt aber: "Ein möglicher Rücksetzer als Reaktion auf Worte der Fed-Cefhin Janet Yellen sollte nicht außer Acht gelassen werden."

Was macht die Fed?

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer auf das von der Universität Michigan ermittelte Stimmungsbarometer der US-Verbraucher. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft und könnte dadurch Hinweise auf die weitere US-Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) liefern. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich und mittlerweile auch am Markt eingepreist.

Darüber hinaus macht vor allem der am Freitag in einer Woche anstehende Terminbörsen-Verfall der Rally Dampf. "Mit jeder runden Marke im Dax gibt es neue Schieflagen", sagt ein Händler. Deshalb könnte auch ein Anstieg über 11.200 Punkte die Dynamik stark erhöhen.

Dax: Verkehrte Welt

Geprägt wird das Geschäft von einem Favoritenwechsel. Bei den stark gelaufenen Titeln aus dem Finanzbereich, dem Stahlsektor und der Autobranche werden ein paar Gewinne mitgenommen. Sie stehen allesamt an der Spitze der Verliererliste: Volkswagen, BMW und Commerzbank büßen jeweils mehr als 1 Prozent ein. Auch Thyssenkrupp giben ab: 1,5 Prozent.

Zudem schauen die Anleger auf die Titel der Deutschen Post. Hier gibt es positive Analysteneinschätzungen. So rät HSBC bei zum Kauf. "Die Titel sehen auch charttechnisch attraktiv aus", sagt ein Händler. Post-Aktien legen 0,3 Prozent zu.

Im Handel ist die Hoffnung auf eine Einigung im Dauerstreit zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) gering. Beide Parteien wollen die Verhandlungen in der kommenden Woche wieder aufnehmen. Die Lufthansa hatte vergangene Woche nach sechs Streiktagen ein neues Angebot vorgelegt. "Ich hoffe natürlich, dass bei den Verhandlungen etwas herauskommt", sagt ein Händler. Davon ausgehen könne man aber nicht. Lufthansa verlieren 0,7 Prozent.

MDax: Gea am Zug

Gea klettern 2 Prozent. Grund ist auch hier eine positive Analystenstimme. Die Marktexperten von JP Morgan haben die Titel auf "Übergewichten" erhöht.

TecDax: "Erholungsansatz"

Der Kursabschlag von etwa 5 Prozent bei Siltronic drückt auch auf die Aktien von Haupteigentümer Wacker Chemie. Deren Kurs verliert 1,9 Prozent. Laut einem Agentur-Bericht sind die Gespräche mit einem chinesischen Interessenten an Siltronic gescheitert.

"Das ist erst einmal nur ein Erholungsansatz", sagt ein Händler zu SMA Solar. Der Kurs steigt um 6,2 Prozent über die 25-Euro-Marke. "Mit dem Anstieg über 24 Euro kam Zug hinein", so ein Händler. Mit ihm sei ein Trading-Boden beendet worden. Das nächste Ziel liege am Widerstand bei gut 27 Euro.

Dialog Semicondutor gewinnen 0,4 Prozent. Gute Broadcom-Zahlen führen Händler als Grund dafür an.

Europa: Fantasie bei Vivendi

Vivendi-Aktien führen mit einem Plus von 3,5 Prozent die Gewinnerliste im Pariser CAC-40 an. Orange-Vorstandschef Stephane Richard hat Interesse an einem Kauf der Pay-TV-Sparte Canal Plus von Vivendi signalisiert. "Wenn Canal Plus morgen zum Verkauf stehen würde, dann würde sich Orange definitiv damit beschäftigen", so Richard gegenüber Reportern. Orange verlieren 0,5 Prozent.

USA: Und weiter geht's ...

Die Rekordjagd an den US-Börsen geht auch am Freitag weiter. Investoren setzen nach wie vor auf eine marktfreundliche Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Die gute Stimmung wurde in den vergangenen Wochen zudem von positiven Konjunkturdaten unterstützt.

Der Dow-Jones-Index eröffnet 0,1 Prozent im Plus bei 19.630 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 steigt 0,2 Prozent auf 2249 Zähler. Der Nasdaq Composite gewinnt 0,3 Prozent auf 5436 Stellen. Alle Marktbarometer hatten bereits am Donnerstag neue Höchststände markiert.

Gefragt sind zum Wochenschluss die Papiere von Biogen, die knapp 5 Prozent klettern. Hintergrund ist eine positive Studie zu dem Alzheimer-Medikament des US-Pharmaherstellers. Broadcom-Aktien legen ebenfalls 5 Prozent zu. Der US-Chipkonzern zeigt sich optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf und verdoppelte seine Dividende. Dagegen trennen sich die Anleger in Scharen von Anteilsscheinen von Restoration Hardware. Der Möbelhändler schraubte seine Erwartungen an das vierte Quartal zurück, da die Geschäfte im Vorweihnachtsgeschäft nur schleppend laufen. Die Aktien brachen über 18 Prozent ein.

Rohstoffe: Leichte Gewinne bei Öl

Der Ölpreis kann zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 54,07 Dollar. Das sind 0,4 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 1,1 Prozent auf 51,24 Dollar.

Die insgesamt gute Stimmung an den Finanzmärkten stützt laut Händlern auch die Ölpreise. Darüber hinaus will sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Sonnabend mit Ländern außerhalb des Kartells treffen. Ziel ist es, Ölförderländer wie Mexiko und Kasachstan an einer Begrenzung der Förderung zu beteiligen.

Indes setzt sich die Outperformance der so genannten Basic Resources fort. Die Preise für Kupfer, Zink und andere Industriemetalle ziehen weiter kräftig an, nachdem sie am späten Donnerstag mit dem starken Dollar deutlich zurückgekommen waren. "Das spricht für weiter steigende Kurse der europäischen Rohstoff-Aktien", sagt ein Händler.

Devisen: Euro dreht ab

Der Euro kippt nach dem Mittag wieder etwas weg. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet 1,0568 Dollar und damit 0,4 Prozent weniger als am Donnerstagabend. In der Nacht war er bereits kurzzeitig unter 1,06 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0762 Dollar festgesetzt nach 1,0730 Dollar am Mittwoch.

Am Donnerstag hatte die EZB den Euro auf Talfahrt geschickt. Die Notenbank verlängerte ihr Anleihekaufprogramm bis mindestens Dezember 2017. Viele Experten hatten lediglich mit einer Verlängerung bis September 2017 gerechnet. Dies lastete auf dem Euro, der vor den Entscheidungen noch über 1,08 Dollar notiert hatte. Dass die Notenbank gleichzeitig die monatlichen Anleihekäufe ab April 2017 von 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro reduzieren wird, spielte am Devisenmarkt offenbar weniger eine Rolle. Schließlich habe Präsident Mario Draghi deutlich gemacht, dass die Notenbank das Programm bei einem schwächeren Ausblick jederzeit ausweiten könnte, kommentierte Esther Reichelt, Devisenexperten bei der Commerzbank

Asien: Nikkei auf Jahreshoch

Die ostasiatischen Aktienmärkte verabschiedeten sich überwiegend mit Aufschlägen in das Wochenende. Die Rekordjagd an der Wall Street schob auch etwa die Tokioter Börse an: Der Nikkei-Index verabschiedete sich 1,2 Prozent fester aus dem Handel mit 18.996 Punkten - der höchste Stand seit einem Jahr. Die Aussicht auf Konjunkturprogramme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verhalf vor allem Exportwerten zu Gewinnen. Der schwächere Yen lieferte zusätzliche Unterstützung.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,3 Prozent tiefer. Der Shanghai Composite schloss wiederum 0,5 Prozent höher bei 3233 Zählern. Deutlich abwärtsging es in Hongkong mit dem HSI, wo sich die Anleger vor allem von Spielcasino-Aktien trennten. In Südkorea bremste die politische Unsicherheit den Börsenhandel und den Leitindex Kospi ein: 0,3 Prozent.

Bei den Einzelwerten waren besonders der Elektronikkonzern Sony in Tokio gefragt, der 3,3 Prozent zulegte. Honda gewann gut 1 Prozent.ng zu beteiligen.

