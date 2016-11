Marktberichte

Stimmungsschwankungen: Für den Dax geht's munter hoch und runter

Weihnachtsrally? Die fällt in diesem Jahr am deutschen Aktienmarkt wohl aus. Nach einem schwachen Start in die neue Handelswoche fehlen auf breiter Front die Kaufimpulse. Zudem bereitet der Euro Sorgen.

"Die Unsicherheit ist zurück", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Susanne Althoff die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche. Nach einem Plus zu Beginn folgt ein Minus am Vormittag. Am frühen Nachmittag stellt sich das Dax-Vorzeichen wieder auf grün. "Es geht rauf und runter beim Dax", so Althoff. Auf alle Fälle sei die "Trump-Euphorie verflogen", sagt auch n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil. "Die Musik spielt woanders."

Der Dax notiert am frühen Nachmittag 0,3 Prozent höher bei 10.694 Punkten. Das Tagestief notiert bei 10.595 Zählern, das Tageshoch bei 10.715 Stellen. Der MDax dreht 0,1 Prozent ins Plus auf 20.535 Punkte. Der TecDax verliert 0,3 Prozent auf 1731 Stellen an.

Aktienmärkte laufen auseinander

Marktstrategen sehen die Lage an den europäischen und damit auch an der deutschen Börse schwierig. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich die Börsen hierzulande und in den USA komplett diametral zueinander bewegen. Der Dow-Jones-Index konnte jüngst mehrere Jahreshochs in Folge realisieren, während der Dax nicht aus seiner seit Monaten laufenden Seitwärtsrange ausbrechen konnte.

Die Wall Street schob der überraschende Wahlsieg Donald Trumps an. Die Anleger bauen auf das im Wahlkampf versprochene Investitionsprogramm in die Infrastruktur. In Europa blickt man dagegen am Markt mit Sorge auf das am 4. Dezember anstehende Referendum in Italien. Einige Analysten rechnen daher damit, dass Europas Aktien in Zukunft zum großen Underperformer werden können. "Daher greift auch der übliche Börsen-Mechanismus nicht mehr, dass ein schwacher Euro die Aktien stützt", so ein Händler.

Zusätzliche Spannung dürften die am Mittwoch geschlossene Tokioter Börse und die am Donnerstag nicht handelnde Wall Street in den Markt bringen, da der Fokus der Anleger dann allein hier auf Europa und eben auch Deutschland liegt.

Devisen: Euro

Der Euro kann sich etwas von seinen deutlichen Verlusten an den vergangenen zehn Handelstagen erholen. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0626 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als noch am Freitagabend. Dennoch liegt der Euro nur knapp über seinem elfmonatigen Tiefstand von vergangener Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0629 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen weder in Europa noch in den USA nennenswerte Konjunkturdaten an. Allerdings wird am späten Nachmittag ein Beitrag von EZB-Präsident Mario Draghi erwartet. Er wollte sich im Rahmen einer Plenardebatte über den Jahresbericht der Notenbank im Europäischen Parlament äußern.

Charttechnisch steht es um den Euro Analysten zufolge nicht gut. "Der Euro ist gerade dabei, aus einer Bären-Flagge nach unten auszubrechen", so ein Händler zur "desaströsen charttechnischen Lage". Chris Weston vom Broker IG sieht kurzfristig zwar eine Stabilisierung bei der zentralen Unterstützung des Euro bei 1,05 Dollar. Unter diesen Tiefständen vom März, April und Dezember 2015 werde die Parität zum Dollar aber immer wahrscheinlicher: "Das ist bei jedem Händler auf dem Schirm und die Markthaltung (für den Euro) ist so negativ, wie sie nur sein kann."

Dax: Müller verdirbt die Stimmung

Bei den Einzelwerten im Dax schauen die Börsianer vor allem auf die Autowerte, allen voran VW. Die Titel gewinnen rund 2 Prozent, sind größter Gewinner im Dax - den Aussagen von Konzernchef Müller zum Trotz. "Es ist schlimm genug, dass VW-Käufer in Europa genauso betrogen worden sind wie die in den USA. Aber den Kunden dann auch noch zu sagen, ihnen seien doch keine Nachteile entstanden, grenzt an Zynismus", sagt ein Händler. Entsprechend kräftig falle in den sozialen Medien der "Shitstorm" zu Müller aus. Der Händler spricht von "schwer erträglicher Arroganz" des Top-Managers. Müller tue seinem Arbeitgeber einen "Bärendienst", sagt ein anderer Marktteilnehmer.

Daimler und BMW drehen im Handelsverlauf ins Plus: 1,1 und 0,6 Prozent an. Hier dürfte auch ein sich auf Branchenkreise berufender Bericht des "Manager Magazins" eine Rolle spielen. Darin heißt es, dass der Fahrt aufnehmende Umbau der Branche hin zu mehr Elektromobilität bis 2025 mehr als 100.000 Stellen in Deutschland kosten könnte.

Bayer positionieren sich 0,3 Prozent leichter. Der Konzern erwartet trotz des jüngsten Rückgangs der eigenen Aktie keine Finanzierungsprobleme für die Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto. "Die Finanzierung steht", sagt Bayer-Vorstandd Dieter Weinand dem "Tagesspiegel". Um die 66 Milliarden Dollar teure Monsanto-Übernahme zu finanzieren, haben die Leverkusener vergangene Woche eine Pflichtwandelanleihe über vier Milliarden Euro platziert. Daraufhin war die Bayer-Aktie um mehr als vier Prozent abgesackt.

Deutsche Bank verzeichnen Aufschläge von 0,9 Prozent und zählen damit zu den wenigen Gewinnern im Dax. Der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner tritt erneut an. "Es ist richtig, dass der Aufsichtsrat der Deutschen Bank Paul Achleitner einstimmig zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung im Mai 2017 nominiert hat", so ein Banksprecher.

TecDax: Unsicherheit bei Aixtron

Aixtron sacken rund 8 Prozent ab. "Es ist völlig ungewiss, ob die Übernahme durch den chinesischen Investor noch zustande kommt", sagt Harald Schnitzer von der DZ Bank. Das geschäftliche Engagement von Aixtron in den USA sei "beträchtlich". Es habe den Anschein, dass die Technologie von Aixtron in den USA militärisch verwendet werde. Eine fundamentale Bewertung der Situation sei unverändert schwierig. Die Aixtron-Titel haben in den Vorwochen eine Berg- und Talfahrt hingelegt.

SDax: BVB legt zu

Die Aktien von Borussia Dortmund gewinnen rund 1,2 Prozent. Sie sind damit der größte Gewinner im Kleinwerteindex. Der BVB hat am Wochenende den deutschen Rekordmeister und Dauerrivalen Bayern München geschlagen. Zudem findet aktuell die Hauptversammlung statt.

Europa: Italo-Banken im Blick

Italiens Bank-Aktien befinden sich im nahezu freien Fall. Sie konnten von der jüngsten Erholung des Sektors nicht profitieren. Der italienische Bankenindex fiel um bis zu 2 Prozent. Hintergrund ist das anstehende Referendum. Die Analysten der Deutschen Bank sehen die Wahrscheinlichkeit für ein "Nein" bei der Abstimmung mit 60 Prozent. Sollte es dazu kommen, sehen sie das Abwärtspotenzial für Europas Aktien von 5 Prozent.

USA: Ausgedünnter Handel?

Leicht im Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Die Futures auf die Aktienindizes legen 0,2 Prozent zu. In Abwesenheit von Konjunkturdaten dürfte eine Rede des Fed-Vizepräsidenten Stanley Fischer das verstärktes Interesse der Anleger wecken, zumal der Dezember-Zinstermin näherrückt.

Am Donnerstag findet wegen des Thanksgiving-Fests kein Handel statt, am Freitag endet er bereits um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Dies könnte zu einer Ausdünnung des Handels bereits zum jetztigen Zeitpunkt führen und damit zu deutlicheren Kursschwankungen.

Die Facebook-Aktie legt vorbörslich 1,1 Prozent zu. Das soziale Netzwerk hat am Freitag nach der Schlussglocke angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 6 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Es ist der erste Rückkauf seit dem Börsengang vor vier Jahren. Für Wal-Mart geht es 1,4 Prozent nach oben. Die Supermarktkette will ihren "Cyber-Week"-Verkauf einige Tage früher starten und zwar bereits am Freitag.

Rohstoffe: Leichte Erholung

Der Ölpreis klettert. So kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,42 Dollar. Das sind rund 1,2 Prozent mehr als noch am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 2,5 Prozent auf 46,44 Dollar.

Bestimmend für die Preisbewegungen ist derzeit ein Treffen des Ölkartells Opec Ende November. Dort soll der Beitrag der Kartellmitglieder zu einer im Grundsatz beschlossenen Förderkürzung festgelegt werden. Steigt am Ölmarkt die Zuversicht, dass dies gelingt, steigen auch die Preise - und umgekehrt. Am Montag nannten Händler Äußerungen aus Iran und Irak, die tendenziell für eine Einigung sprechen könnten. Die beiden Länder streben nach eigenem Bekunden eine Einigung an, wollen aber Ausnahmeregelungen für sich erwirken.

Asien: Nikkei und Shanghai Composite fester

Die Aktienmärkte in Fernost zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich. So kletterte der Tokioter Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 18.106 Punkte. Insbesondere Exportfirmen profitierten vom schwächeren Yen. Der Yen gab zum Dollar bis auf 111,12 Yen nach. Vor zwölf Tagen hatte er noch bei 101,86 Yen gestanden.

Auch in China setzten Anleger darauf, dass ein Nachgeben der Landeswährung Yuan die Ausfuhren des Landes steigern werden. Dies trieb den Shanghai Composite auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. Dagegen gab der MSCI-Index für Asien-Aktien außerhalb Japans leicht nach.

"Die chinesische Wirtschaft hat sich stabilisiert und ist aus der Deflation herausgekommen", so Erwin Sanft, bei der australischen Macquarie-Bank zuständig für die Anlagestrategie in China. "Die fundamentalen Trends sind gut", sagte er. Auf der Gewinnerseite standen die Aktien der Versicherungsunternehmen an der Spitze, zusammen mit Schiffsbauern und Titeln der Bauindustrie.

Quelle: n-tv.de