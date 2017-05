Erst Macron, dann sell on facts?: Für Dax-Anleger geht Sicherheit vor

Zum Wochenschluss tut sich der deutsche Aktienmarkt schwer. Die Kurse geben nach, Gewinnmitnahmen. Das Minus hält sich aber in Grenzen. Neben der Berichtssaison schauen die Anleger bereits voraus.

"Der Dax setzt voll auf Macron. Aber auch die Berichtssaison läuft gut", beschreibt n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss. Die Kurse geben etwas nach. "Gewinnmitnahmen", sagt Marggraf. Der Dax hatte am Donnerstag bei 12.648 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Am frühen Freitagnachmittag kämpft er um die Marke von 12.600 Zählern. "Nach dem neuen Rekordstand holt der Dax erst einmal Luft", kommentiert Christian Henke von IG Markets. Das Augenmerk der Anleger wandert mehr und mehr Richtung Frankreich.

Der Dax liegt am frühen Nachmittag 0,3 Prozent im Minus bei 12.611 Punkten. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag war er jeweils fester aus dem Handel gegangen. Der MDax gibt 0,2 Prozent auf 24.978 Zähler ab. Der TecDax büßt 0,7 Prozent auf 2126 Stellen ein. Der Techwerte-Index hatte am Donnerstag bei 2142 Punkten einen Rekord aufgestellt.

Konjunktur: Frankreich und US-Arbeitsmarkt

Die Marktteilnehmer haben die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Blick, sind aber gelassen, was den Ausgang ausgeht. Nach dem jüngsten TV-Duell zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem liberalen Emmanuel Macron sehen die Umfragen Macron deutlich vorn. Er gilt als Euro-Befürworter.

"Der neue Präsident Frankreichs heißt Macron - da sind sich die Investoren mittlerweile so gut wie sicher", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. "Muss dies den Markt nach oben schieben? Nein. An der Börse werden Gerüchte zum Einstieg genutzt und wird bei Fakten oft verkauft", begründet er. "Sell on facts."

Rohstoffe: WTI zwischenzeitlich unter 45 Dollar

Vorsichtig sind einige Marktteilnehmer wegen der einsetzenden Preisschwankungen beim Öl. Nachdem der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) in Asien unter stark gestiegenen Volumina unter die 45-Dollar-Marke und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2016 gefallen, liegt er am Nachmittag leicht im Minus bei 45,39 Dollar.

Das gleiche Bild zeichnet auch die Nordseesorte Brent. Hier verbilligte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) in der Spitze um 2,7 Prozent auf 46,64 Dollar im frühen Geschäft. Am Nachmittag wird Brent dann bei 48,36 Dollar gehandelt und damit nahezu unverändert im Vergleich zum Donnerstagabend.

Den Preisrutsch haben Experten unter anderem mit den hohen Fördermengen in den Vereinigten Staaten begründet. In der daran anschließenden Erholung sehen sie eine Gegenbewegung, aber noch keine Trendwende.

Dax: Stahlaktien im Blick

Die Rohstoff-Baisse rückt etwa auf die Kurse der Stahlaktien in den Fokus. Im Dax halten sich Thyssenkrupp gut, legen 0,1 Prozent zu.. Im MDax verbilligen sich Salzgitter 0,4 Prozent, im SDax Klöckner & Co 0,3 Prozent.

Dagegen zählen Lufthansa zu den wenigen Gewinnern im Dax. Am Tag der Hauptversammlung geht es 1,5 Prozent nach oben. Sinkende Ölpreise bedeuten auch fallende Kerosinpreise und damit geringere Kosten für die Airlines.

MDax: Evonik "in line"

Keinen großen Kurstreiber sehen Händler in den Zahlen von Evonik, die Titel präsentieren sich 1 Prozent tiefer. Der Geschäftsausweis habe rund um die Erwartungen gelegen, nur das Nachsteuerergebnis sei deutlich schlechter ausgefallen, hieß es im Markt. Im Fokus stehe aber ohnehin mehr die Konsolidierung der zugekauften Air Products und nicht die Zahlen.

SDax: Heideldruck schwächer als erwartet

Heidelberger Druck rutschen 4,3 Prozent ab. "Das Schlussquartal war gut, vor allem beim Auftragseingang und beim Umsatz", sagt ein Händler. Auch der Cashflow liege über den Erwartungen. Allerdings sei die operative Gewinnmarge im vierten Quartal 2016/2017 hinter der Markterwartung zurückgeblieben, so dass das bereinigte Ebit schwächer als erwartet sei.

TecDax: Medigene am Kapitalziel

Als Überraschung wertet ein Händler die knapp zehnprozentige Kapitalerhöhung von Medigene. Diese sei bereits vollständig von institutionellen Investoren gezeichnet, sagt der Händler. Ein Platzierungspreis sei jedoch noch nicht bekannt. Medigene-Titel büßen rund 3 Prozent ein.

Operativ habe Telefonica Deutschland im ersten Quartal schwächer abgeschnitten als erwartet, so ein Händler. Nach dem jüngsten Kursanstieg nehmen Anleger aber Gewinne mit. Negativ sei vor allem der operative Gewinn (OIBDA), der um knapp 6 Prozent unter der Konsensprognose liege. Telefonica Deutschland sackt 5,5 Prozent ein.

Europa: Hochfliegend

International Consolidated Air ziehen nach ihrem Quartalsbericht um 5,9 Prozent an. Das Passagieraufkommen der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia erholt sich schneller als erwartet. Zudem profitiert der Gewinn von den niedrigeren Ölpreisen. Im Windschatten ziehen Air France 2 Prozent an.

Gute Zahlen von Vestas treiben die Aktien 3 Prozent nach oben. Im Fokus steht hier vor allem der kräftige Margenanstieg, der den Gewinn überproportional nach oben getrieben hat. "Von 5,8 Prozent vor einem Jahr hat sie sich mit 11,2 Prozent jetzt fast verdoppelt", sagt ein Händler. Dies lasse das Jahresziel einer Marge zwischen 12 bis 14 Prozent als absolut realistisch erscheinen.

USA: ein Schritt vor, einer zurück

Vor den mutmaßlich richtungsweisenden US-Arbeitsmarktdaten deutet sich für den Start des Aktienhandels am Freitag an der Wall Street eine Seitwärtsbewegung an. Marktteilnehmer erhoffen sich von den Daten Erkenntnisse darüber, wie schnell die US-Notenbank mit ihrem Zinserhöhungszyklus fortfahren wird. Helfen könnten dabei im späteren Tagesverlauf auch Auftritte diverser US-Notenbanker. "Der wichtigste Teil im Arbeitsmarktbericht ist nicht der Stellenzuwachs und auch nicht die Arbeitslosenquote, sondern die Lohnentwicklung", sagt Scott Clemons, Anlagestratege bei Brown Brothers Harriman.

Unter den Einzelwerten gibt es erneut eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Activision Blizzard meldet zwar einen Umsatzanstieg um 19 Prozent im ersten Quartal, teilt aber auch mit, dass die Zahl der aktiven Spieler seiner Videospiele auf 431 Millionen von 544 Millionen vor Jahresfrist gesunken ist. Auf Nasdaq.com liegt die Aktie vorbörslich unverändert bei 53,10 Dollar. Besser kommen die Zahlen von Zynga an. Der Kurs schnellt 12,7 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen mitgeteilt hat.

Devisen: Euro vor der 1,10

Der Euro präsentiert sich zunächst wenig verändert, dreht dann aber leicht ins Minus. Die Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,0956 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0927 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag hatte noch die Aussicht auf einen möglichen Sieg von den Euro beflügelt. Am Morgen halten sich die Anleger am Devisenmarkt hingegen eher zurück. Sie warten auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den April. In den USA spielt die Entwicklung am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank Fed.

Asien: Mit Sorgen ins Wochenende

Befürchtungen zur Entwicklung der Weltkonjunktur belasteten die Aktienmärkte in Ostasien. Börsianer verwiesen auf sinkende Rohstoffpreise, die auf eine wirtschaftliche Abschwächung hindeuteten. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan lag 0,9 Prozent schwächer.

In Australien gab der S&P/ASX200 0,7 Prozent nach. Unter Druck standen insbesondere die Aktien von Bergbaukonzernen. Rio Tinto büßten 2,1 Prozent ein, BHP Billiton 2,8 Prozent. In Tokio und Seoul wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Der Shanghai Composite verzeichnete das vierte Minus in Folge. In Hongkong betrug das Minus beim HSI über 1 Prozent.

Quelle: n-tv.de