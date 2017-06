Startseite

Positiver Handelsstart erwartet: Frankreichwahl gibt Dax Rückenwind

Die Ausgangslage für die neue Börsenwoche ist gut. In Frankreich bekommt Präsident eine komfortable Mehrheit für seine Reformpläne. Auch die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut.

Mit freundlichen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Handelsstart. Der Dax wird vorbörslich 0,3 Prozent höher gestellt bei 12.785 Punkten, und auch der Euro-Stoxx-50 zieht etwas an.

Händler verweisen auf vergleichsweise günstige Vorlagen: In den USA ist der S&P-500 am Freitag nach dem Börsenschluss in Europa noch ins Plus gedreht, und die US-Index-Futures ziehen am Morgen weiter an. An den meisten asiatischen Märkten setzt sich zu Wochenbeginn ebenfalls eine moderat freundliche Stimmung durch.

Positiv gesehen wird auch das Wahlergebnis in Frankreich: "Macron wird einen unglaublich großen Spielraum haben, seine nationale Reformagenda voranzutreiben", sagt Elliot Hentov, Analyst bei State Street Global Adivsors. Zum einen dürften die Reformen zu einer Ankurbelung der Investitionen und des Produktivitätswachstums in Frankreich führen, und zum anderen die Grundlage für gewagtere Reformen der Eurozone bilden, sagt Hentov.

Einen genauen Blick dürften Anleger aber nach Großbritannien werfen, denn dort beginnen die Austrittsverhandlungen des Landes mit der Europäischen Union. Dafür kommen der zuständige Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier am Vormittag in Brüssel zusammen. Die britische Währung Pfund Sterling notierte vor Beginn der Gespräche mit 1,2773 Dollar unverändert.

Aus technischer Sicht trifft der Dax zwischen 12.840 Punkten und dem Jahreshoch bei 12.921 Punkten auf eine gestaffelte Widerstandszone. Eine Unterstützung sehen Marktanalysten bei 12.620 Punkten.

Asien: Freundliche Tendenz

Nach guten Vorgaben der US-Börsen setzt sich zu Beginn der neuen Börsenwoche in Ostasien eine freundliche Tendenz durch. Die auf dem erreichten Rekordniveau widerstandsfähige Wall Street lasse die Anleger risikofreudiger agieren, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio hat in diesem Umfeld die 20.000er Marke zurückerobert, er gewinnt 0,6 Prozent auf 20.066 Punkte. Angetrieben wird er von gut ausgefallenen Handelsbilanzdaten, vor allem starken Exporten. Sie machten im Mai einen Satz um fast 15 Prozent nach oben im Jahresvergleich. Zwar hatten Ökonomen noch mehr erwartet, gleichwohl war es der stärkste Anstieg seit Januar 2015. Dass die Importe noch stärker wuchsen und deswegen ein Handelsbilanzdefizit entstand, sei im Mai nicht ungewöhnlich. Wegen der sogenannten Goldenen Woche in diesem Monat würden die Daten mitunter verzerrt, heißt es.

Am stärksten steigt der Index in Hongkong und zwar um 0,9 Prozent. In Schanghai geht es um 0,7 Prozent nach oben auf 3.144 Punkte. Händler machen für die gute Stimmung gleich mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen seien die Immobilienpreise in China im Mai um 9,7 Prozent erneut kräftig gestiegen, was für eine robuste Branchenentwicklung spreche. Zum anderen habe die chinesische Notenbank dem Bankensystem des Landes nach einer Geldspritze am Freitag zu Wochenbeginn erneut Liquidität zugeführt.

Devisen: Kaum Bewegung beim Euro

Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1195 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1167 Dollar festgesetzt. Der Gewinn der absoluten Mehrheit für die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl hat den Euro in der vergangenen Nacht nicht bewegen können. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Handel.

Keine signifikanten Kursausschläge sehen Marktteilnehmer auch beim Pfund Sterling vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen heute. Die kritische Phase kommt erst, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Es wird ziemlich schnell klar werden, wie schwierig diese Verhandlungen werden", sagt er. "Und dann erst beginnt die eigentlich riskante Phase für die britische Währung", so der Devisenanalyst. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2776 Dollar und damit auf dem Niveau vom späten US-Handel am Freitag.

Quelle: n-tv.de