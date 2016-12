Marktberichte

Rekordjagd hält an: Fed dürfte nächste Kaufwelle auslösen

Der Zinsschritt der US-Notenbank ist fest eingepreist. Und der Trump-Effekt lockert weiter die Stimmung der Anleger. Für die ersten Indizes der Dax-Familie rücken Rekordstände in greifbare Nähe.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am heutigen Handelstag. Der deutsche Leitindex Dax und und der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 können die jüngsten Aufschläge zunächst einmal verteidigen. "Im Verlauf sind aber schon wieder neue Jahreshöchststände im Dax möglich", sagt ein Marktteilnehmer. Der freundliche Grundton bleibe erhalten. Angetrieben werden dürften die Kurse von der Rotation: Während Banken und Rohstoff-Werte eher verschnaufen dürften, könnten die zurückgebliebenen Titel aus dem Pharma- und Technologiebereich von den günstigen Vorlagen der US-Branchentitel profitieren, heißt es am Markt.

Im Verlauf könnte dann die Sitzung der US-Notenbank in den Blick rücken. Erwartet wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Daneben preist der Markt mit 94 Prozent Wahrscheinlichkeit zwei weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein.

Aus der Dax-Familie peilt der MDax als erster Index neue Rekorde an. Im um Tageshoch am Dienstag fehlten ihm dazu nur noch etwa 0,7 Prozent. Dem SDax fehlten noch gut zwei Prozent. Händler sprechen von guter Nachfrage unter anderem nach währungsabhängigen Titeln wie dem Schwergewicht Airbus, MTU, Lanxess und Covestro, aber auch nach Finanztiteln wie Talanx.

Bei den Einzelwerten ziehen nach Zahlen zunächst Aurubis die Blicke auf sich. "Sie liegen alle knapp unter den Erwartungen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Das gelte für den Umsatz, aber auch für die Gewinnkennziffern. Den Kurs sollte das aber nicht besonders stören. "Aurubis könnte zu einem der Gewinner von Infrastrukturprogrammen a la Trump werden", sagt er. Zudem klinge der Ausblick gut.

Angezogene Handbremse in Asien

Am Devisenmarkt herrscht Ruhe vor dem möglichen Fed-Sturm, der Dollar zeigt sich wenig bewegt bei 115,22 Yen und verharrt damit auf seinem zuletzt aufgebauten erhöhten Niveau. Auch der Wechselkurs zum Euro bewegt sich kaum.

Nach gestiegenen US-Vorräten gemäß Angaben des US-Branchenverbandes API fallen indes die Ölpreise wieder. Die global gehandelte Ölsorte Brent verbilligt sich zum US-Handelsschluss um 1,2 Prozent auf 55,06 Dollar. Zudem zeigen Daten, dass die Mitglieder des Erdölkartells Opec vor dem Beschluss zur Förderbegrenzung im November auf Rekordniveau produziert haben.

An den südostasiatischen Börsen überwiegt vor den US-Zinsbeschlüssen der Optimismus. Damit folgen sie der Wall Street, die am Vorabend neue Rekordstände verbucht. Doch so ganz traut man dem Braten dann aber doch nicht, Händler sprechen von einem Handel "mit angezogener Handbremse". Denn für viele Marktteilnehmer ist die Frage, wie es 2017 mit der US-Geldpolitik weitergehen wird, von größerer Bedeutung als der für den Abend erwartete Zinsschritt. Sollten die Zinsprojektionen in den USA marktfreundlich ausfallen, könnte sich die "Handbremse" am Donnerstag lösen

Die Börse in Sydney hat mit freundlicher Tendenz geschlossen - trotz eines gesunkenen Verbrauchersentiments. In Shanghai steigt der Composite um 0,4 Prozent auf 3168 Zähler, in Hongkong zieht der HSI um 0,6 Prozent an, und in Tokio geht es im späten Handel für den Nikkei 225 um 0,1 Prozent auf 19.268 Punkte nach oben. Hier stützt der vierteljährliche Tankan-Konjunkturbericht der japanischen Notenbank vor allem Exportwerte. Denn die Stimmung in der Großindustrie hat sich deutlich verbessert - der Trzump-Effekt greift auch hier.

