US-Anleihen legen zu: Fed-Protokolle dürften Dax aufhelfen

In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages geschlossen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte es an Christi Himmelfahrt wieder etwas aufwärtsgehen. Banker und Börsianer rechneten mit einer festeren Eröffnung.

Die Börsen in Europa werden am Donnerstag zur Eröffnung etwas höher erwartet. Während die Börsen in Österreich und in der Schweiz geschlossen bleiben, wird an den anderen Aktienmärkten in Europa gehandelt. Positive Vorgaben kommen aus Asien und den USA. Das Protokoll der US-Notenbank, das am Vorabend veröffentlicht wurde, bestätigte die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungspfad. Dabei wurden im US-Handel die sogenannten Minutes als "taubenhafter" als erwartet interpretiert.

Darunter litt der Dollar, der auf breiter Front etwas nachgab. Der etwas festere Euro, er handelt am Morgen bei 1,1240 Dollar, dürfte sich auf die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt leicht bremsend auswirken.

In diesem Umfeld erwartet IG den DAX 28 Punkte höher bei 11.670 Zählern. Auch der Euro-Stoxx-50 dürfte leicht im Plus starten. Die US-Anleihen legten in Folge der Veröffentlichung des Fed-Protokolls zu, die Rendite der 10jährigen Benchmarkanleihe fiel auf 2,25 Prozent nach 2,30 Prozent zuvor. Auch die Staatsanleihen im Euroraum dürften sich in einem dünner Feiertagshandel gut behaupten.

Rekordjagd in Seoul geht weiter

An den ostasiatischen Aktienmärkten stehen die Börsenampeln am Donnerstag durchweg auf grün. Angetrieben werden sie von Konjunkturoptimismus und guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas taubenhafter als erwartet aufgenommen wurde. Es wäre "bald angemessen", die Zinsen einmal mehr zu erhöhen, ging aus dem Protokoll hervor. Der zuletzt an den Märkten weitgehend schon eingepreiste Termin im Juni wurde damit zumindest nicht stärker betont.

