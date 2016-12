Marktberichte

Nach US-Zinserhöhung: Fed-Entscheidung macht Dax-Start spannend

Die Folgen der Zinsentscheidung in den USA an den Märkten sind überschaubar. Wie der Dax sich entwickelt, bleibt abzuwarten. Impulse kommen heute vor allem von jeder Menge Konjunkturdaten. Außerdem berät die Bank of England über ihre Geldpolitik.

Nach der US-Zinsentscheidung sind Markteilnehmer uneins über die weitere Handelsentwickelung des Dax. Am Tag nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed wird der Dax Börsianern zufolge wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent auf 11.244,84 Punkte verloren.

Die Notenbank ist doch nicht ganz so berechenbar wie vermutet. Zwar wurde der Leitzins in den USA genau wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben, für 2017 allerdings stellt die Fed auf einmal drei Zinsanhebungen in Aussicht. Bisher waren die Börsianer und Sparer davon ausgegangen, dass es nur zwei Zinsanhebungen sein würden. An der Wall Street hat das zu kleinen Verlusten geführt. Laut n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel dürfte der Dax allerdings wieder durchstarten und die Weihnachtsrallye am Donnerstagmorgen fortsetzen.

Unter Druck stehen dagegen der Goldpreis und Anleihekurse, beide leiden unter steigenden Zinsen. Auch der Euro fällt, denn von Zinsanhebungen in den USA und wirtschaftlicher Stärke dort profitiert der Dollar und der Euro fällt. Impulse kommen im Laufe des Tages von Konjunkturdaten, davon gibt es heute eine ganze Menge: unter anderem Statistiken zur Entwicklung von Industrie und Dienstleistungen in Europa und in den USA sowie Daten zur Preisentwicklung in Amerika.

Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA gab dem Dollar kräftig Auftrieb. Der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, notierte auf einem Vierzehn-Jahreshoch. Weitere Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen im kommenden Jahr erhoffen sich Investoren unter anderem vom Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia.

Im Tagesverlauf berät auch die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Experten rechnen hier mit einem unveränderten Schlüsselsatz, nachdem die Zentralbank im August den Leitzins gesenkt hatte, um die wirtschaftlichen Folgen des Brexit-Referendums abzufedern.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent tiefer bei 19.792 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 2253 Zähler. Der technologielastige Nasdaq sank um 0,5 Prozent auf 5436 Punkte. Der Tokioter Leitindex Nikkei lag am Donnerstag 0,1 Prozent im Plus bei 19.277 Punkten.

Asien: US-Zinsausblick belastet - aber Tokio auf Jahreshoch

US-Dollar rauf, Aktien runter: Auf diese Formel lässt sich das Geschehen an den südostasiatischen Finanzmärkten am Donnerstag nach den Zinsbeschlüssen der US-Notenbank zusammenfassen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Die Börse in Tokio ist dank der Dollarrally der einzige Gewinner der Region, denn der japanische Aktienmarkt weist eine hohe Affinität zum Devisenmarkt auf. Wertet der Yen ab, steigert das die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft und stützt somit in der Regel die Börse.

Gegen den regionalen Trend steigt der Nikkei-225 in Tokio im späten Geschäft um 0,3 Prozent auf 19.318 Punkte. Im Verlauf markierte er mit 19.437 Punkten ein Jahreshoch. Die Abschläge an den übrigen Börsen halten sich aber wie schon an der Wall Street in Grenzen.

Quelle: n-tv.de