Marktberichte

Dax-Vorbericht: Fed-Entscheid dominiert Börsenwoche

Dass es in den USA eine Zinsanhebung gibt, ist unwahrscheinlich. Dennoch werden die Börsianer jeden Satz von Fed-Chefin Janet Yellen aufsaugen. Denn zuletzt gab es mehrere Signale zu einer etwaigen Zinsanhebung noch in diesem Jahr.

Das Warten hat ein Ende: In der neuen Woche erhalten Börsianer endlich eine Antwort auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöht. "Wir stehen vor einer heißen Woche", sagt Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. "Die Fed muss nach zahlreichen widersprüchlichen Kommentaren von Mitgliedern für mehr Klarheit über ihren Kurs sorgen." In der alten Woche drückte die Verunsicherung der Anleger den Dax um mehr als 1,5 Prozent ins Minus - so stark wie zuletzt vor drei Monaten.

Angesichts einer Serie enttäuschender US-Konjunkturdaten sehen Investoren die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung bei gerade einmal zwölf Prozent. "Mehr als eine temporäre Erleichterungsrally ist bei einem erneuten Zögern der US-Notenbank am Mittwoch nicht zu erwarten", betont Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. "Es könnte sogar zu einem Verlust an Vertrauen kommen." Schließlich habe die Notenbank die Schwäche der US-Konjunktur im ersten Halbjahr als vorübergehend gewertet.

Wenige Stunden vor ihren US-Kollegen gibt die Führung der Bank of Japan (BoJ) ihre Zinsentscheidung bekannt. Insidern zufolge will sie den Satz auf Einlagen bei der Zentralbank noch weiter ins Minus drücken, um die Kreditvergabe und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Eine erneute Ausweitung der Wertpapierkäufe sei dagegen nicht zu erwarten, sagt Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner. "Schließlich hält die BoJ schon über ein Drittel aller japanischen Staatsanleihen."

Experten warnen vor turbulentem Herbst

Auch über die neue Woche hinaus sollten sich Investoren auf Kursturbulenzen einstellen, rät Lukas Daalder, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Robeco. Risikofaktoren gebe es viele: "Für ein böses Erwachen könnten die hohen Bewertungsniveaus von US-Aktien sorgen sowie unter Druck stehende Unternehmensgewinne, unsichere Perspektiven in China, hohe Schuldenstände und die Wahlen in den USA im November."

CMC-Analyst Stanzl verweist zudem auf das gegen Jahresende anstehende Referendum zur geplanten Verfassungsreform in Italien. Ministerpräsident Matteo Renzi hat seine politische Zukunft an diese Abstimmung geknüpft. Bei vorgezogenen Neuwahlen könnte Umfragen zufolge die europaskeptische "Fünf Sterne"-Bewegung zur stärksten Kraft aufsteigen.

Dünner Kalender bei Konjunkturdaten und Firmenbilanzen

Konjunkturdaten stehen in der neuen Woche nur wenige auf dem Terminplan. In den USA werden am Donnerstag unter anderem die Frühindikatoren veröffentlicht. Am Tag darauf folgen die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Eurozone. Auf Unternehmensseite legt der Deutsche-Post-Rivale FedEx am Dienstag seine Zwischenbilanz vor.

Quelle: n-tv.de