Wall Street reagiert kaum: Euro-Sturz auf Jahrestief rettet Dax

Nach einem überwiegend schwachen Handelstag mit dünnen Umsätzen kann der Dax am Ende doch noch ein kleines Plus in den Feierabend retten. Rückenwind kommt vom schwachen Euro, den Fed-Chefin Yellen am Nachmittag auf Talfahrt schickt.

Ausgerechnet ein abrutschender Euro rettete dem Dax den Handelstag: Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag ins Straucheln kam und auf ein neues Jahrestief bei 1,0662 Dollar fiel, konnte sich der deutsche Leitindex ins Plus vorschieben. Denn: Ein schwacher Euro kommt vor allem den exportorientierten Unternehmen im Dax zugute, da sie ihre Waren im Ausland günstiger anbieten können. Am Ende schloss der Dax mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 10.686 Punkten.

Der Grund für die Euro-Schwäche war die Stärke des Dollar. Dieser wurde gestützt durch Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, die als Hinweis auf eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember gewertet wurden. Eine Zinserhöhung könnte "relativ bald" angemessen sein, sagte Yellen vor einem Kongressausschuss in Washington. Außerdem verstärkten am Nachmittag deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine Zinserhöhung.

Im Mittagshandel hatte der Euro noch einen Erholungsversuch gestartet. Nach robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone erreichte die Gemeinschaftswährung zeitweise ein Tageshoch bei 1,0746 Dollar. Die Inflation im Euroraum ist im Oktober wie erwartet gestiegen und hat mit 0,5 Prozent den höchsten Stand seit über zwei Jahren erreicht. In Deutschland ist dank neuer Jobs im Dienstleistungssektor die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen.

Für den MDax ging es 0,6 Prozent nach oben auf 20.587 Zähler. Deutlicher zulegen konnte der TecDax, der um 0,5 Prozent auf 1725 Punkte stieg. Um 0,4 Prozent nach oben ging es für den Euro-Stoxx-50, der auf 3039 Punkte anzog.

Dax: Infineon und Henkel im Fokus

Bei den Einzelwerten stachen Henkel mit einem Minus von 1,2 Prozent heraus. Der Konsumgüterkonzern stellte seine Ziele bis zum Jahr 2020 vor und lieferte Analysten zufolge wenig Überraschendes. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im Mittel von sieben bis neun Prozent pro Jahr wachsen, im letzten Vier-Jahres-Plan peilte Henkel hier noch zehn Prozent an.

Auch Infineon gehörten mit ebenfalls minus 1,2 Prozent zu den Verlierern im Dax. Händler führten dies auf Aussagen von Firmenchef Reinhard Ploss auf der TMT-Konferenz von Morgan Stanley zurück. Ploss habe gesagt, dass die Nachfrage von Autoherstellern nach den Umsatzrekorden in den vergangenen Jahren etwas zurückgehen könnte, allerdings auf hohen Niveaus bleiben werde.

Auf der Gewinnerseite legte Deutsche Telekom um 0,8 Prozent zu. Der Konzern hofft auf neue US-Kartellregeln unter Trump. Bislang waren die Verkaufsversuche von T-Mobile USA daran gescheitert. Größter Gewinner im Dax waren am Ende Adidas mit einem Plus von 1,5 Prozent.

MDax und SDax: Hugo Boss setzen Talfahrt fort

Nach enttäuschenden Aussagen von Hugo Boss vom Vortag zu den Wachstumsaussichten verlor der Kurs weitere 0,7 Prozent und landete im MDax auf den hinteren Rängen. Laut Händlern hat Goldman Sachs die Puma-Aktie von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht. Puma legten um 2,8 Prozent zu.

Europa: Britische Post stürzt an der Börse ab

Der schweizerische Versicherer Zurich Insurance will die Kosten bis 2019 um 1,5 Milliarden US-Dollar senken und drei Viertel des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Der Kurs gewann 1,8 Prozent hinzu.

In Amsterdam verloren die Papiere des niederländisch-belgischen Handelskonzerns Ahold Delhaize 3,7 Prozent. Der operative Gewinn liegt im dritten Quartal unter der Konsensprognose von Analysten.

An der Londoner Börse fielen Royal Mail um 7,2 Prozent. Der Gewinn der britischen Post ist zuletzt um ein Viertel zurückgegangen, nun muss es das Weihnachtsgeschäft herausreißen.

USA: Anleger reagieren fast gleichgültig auf Yellen-Rede

Die Wall Street notiert auch nach der ersten Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen in einem Kongressausschuss nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wenig verändert. Yellen deutete an, die Zinsen "relativ bald" zu erhöhen. Sie verwies auf den Beschluss, den die Währungshüter Anfang November und damit kurz vor den Wahlen gefasst hatten. Yellen betonte, die amerikanische Wirtschaft habe sich weiter in Richtung der von der Fed angestrebten Ziele entwickelt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert weiterhin weitgehend unbewegt bei 18.864 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legt hingegen 0,3 Prozent zu auf 2183 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq steigt um 0,4 Prozent auf 5317 Stellen.

Bei den Einzelwerten steht der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart im Fokus. Er bekommt den Preisverfall bei Lebensmitteln zu spüren, weshalb der Überschuss im Sommerquartal um zehn Prozent schrumpfte. Die Aktien geben deshalb um 4,3 Prozent nach.

Die Papiere des Netzwerkausrüsters Cisco Systems fallen sogar um 5,3 Prozent. Dem Konzern macht das Traditionsgeschäft mit Routern zu schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsquartal fielen deshalb die Erlöse um 2,6 Prozent auf 12,35 Milliarden Dollar.

Asien: Anleger in Japan nehmen Gewinne mit

Die Aktienmärkte in Fernost haben keine gemeinsame Richtung gefunden. Gewinnmitnahmen belasteten vor allem die Tokioter Börse, während einige andere Märkten der Region zulegten.

Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss mit 17.862 Punkten unverändert. Er hatte zuvor zeitweise zugelegt, weil die Notenbank-Aktion den Kurs des Yen zum Dollar vorübergehend drückte. Ein schwacher Yen hilft japanischen Firmen, weil er deren Exportchancen verbessert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,2 Prozent zu.

Bei den japanischen Aktien gab es vor allem Rückschläge für Finanzhäuser, die zuletzt vom Aufwind der Anleihe-Renditen profitiert hatten. So gaben Mitsubishi UFJ Financial 1,4 Prozent nach, Mizuho Financial fielen um 0,6 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise haben zugelegt, kamen am späten Nachmittag aber von den Tageshochs wieder etwas zurück. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 46,88 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um 27 Cent auf 45,84 Dollar.

Als Auslöser für den Anstieg machten Börsianer Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Khalid al-Falih aus. Er zeigte sich in einem Interview mit dem staatseigenen TV-Sender Al-Arabiya zuversichtlich, dass sich die Opec bei ihrem Treffen am 30. November auf eine Obergrenze für die Ölproduktion einige. "Ich bin optimistisch, dass wir die in Algerien festgelegten Pläne in faire und ausbalancierte Obergrenzen für einzelne Länder umsetzen können."

Quelle: n-tv.de