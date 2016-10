Marktberichte

Kurseinbruch? Rally?: Dranghi gibt für Dax die Richtung vor

"Heute ist EZB-Tag", sagt n-tv-Börsenexpertin Marggraf. Die Anleger halten sich deshalb bis zu den Äußerungen von EZB-Chef Draghi merklich zurück. Wird die Geldpolitik gestrafft, droht ein Kurseinbruch.

Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger am Donnerstag auf die Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi. Wird die Geldpolitik nochmals gelockert? Oder doch noch 2016 gestrafft? Klarheit soll her. "Das erhpffen sich die Anleger", sagt n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf. "Bei einer Aussicht auf eine weiger lockere Geldpolitik drohen deutliche Kursverluste."Bis dahin sorgen zwei Werte im Dax und MDax für Aufsehen.

Der Dax liegt am Mittag 0,2 Prozent im Plus bei 10.670 Punkten. Einem Abschlag zum Wochenstart folgte am Dienstag ein Kurssprung und am Mittwoch ein Mini-Aufschlag. Der MDax dreht 0,9 Prozent ins Minus auf 21.368 Zähler, der TecDax 0,3 Prozent auf 1780 Stellen. An der Wall Street waren Dow und Co. zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen.

Konjunktur: Fokus auf Draghi

Der Blick sei allein auf die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag gerichtet, sagt ein Händler. Die Börsianer gingen derzeit davon aus, dass sich nichts an der Zins- und Geldpolitik ändern wird. Die Erwartungen an die zukünftige Politik sind jedoch sehr unterschiedlich. So rechnet eine Mehrheit unter den Marktakteuren damit, dass die EZB noch in diesem Jahr das Anleihekaufprogramm zeitlich verlängern wird.

Auf der anderen Seite gibt es auch Verfechter, die mit einer anziehenden Inflation auch eine schrittweise Rückführung der Anleihekäufe fordern. EZB-Chef Draghi fällt die Aufgabe zu, mit einem taubenhaften Grundton möglichst wenig zu versprechen.

Daneben muss sich der Markt mit einer Menge Quartalszahlen beschäftigen, die aber zunächst nur die jeweiligen Einzeltitel bewegen. Im Blick stehen unter anderem Nestle und Lufthansa. Entsetzen löst dagegen die Prognosensenkung von Gea aus.

Dax: Lufthansa im Höhenflug

Bei den Einzelwerten im Dax stechen Lufthansa positiv heraus. Die Titel ziehen 8 Prozent an. Das Unternehmen hat zwar in den ersten neun Monaten des Jahres operativ weniger verdient und auch weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Ende Juli gesenkte Jahresprognose hob der Konzern aber wieder etwas an. Er rechnet nun mit einem operativen Gewinn in der Nähe des Vorjahresergebnisses von gut 1,8 Milliarden Euro. "Analysten dürften nun reihenweise ihre Schätzungen erhöhen", sagt ein Händler.

Bei VW findet eine Betriebsversammlung statt. Dabei wird über die Spar- und Investitionspläne des Konzerns informiert. Die Titel bleiben deshalb im Anlegerfokus, sie notieren unverändert. Für den 25. Oktober wird ein US-Urteil zum Abgasskandal erwartet. Es droht eine zweistellige Milliardenstrafe. BMW und Daimler ziehen indes weiter an. Die Papiere gewinnen 1,0 und 0,7 Prozent.

Etwas Skepsis kehrt im Handel mit Blick auf die Chancen für weitere Kursgewinne bei Daimler ein. Der Autobauer legt am Freitag Zahlen vor. "Mittlerweile scheint sie jeder im Markt deutlich besser zu erwarten, da wird das verbleibende Überraschungspotenzial immer geringer", sagt ein Händler. Daher könne es auch bei guten Zahlen zu Gewinnmitnahmen kommen. Erwartet wird im Handel, dass der Analystenkonsens beim Gewinn je Aktie von 2,20 Euro um 5 bis 10 Cent übertroffen werden kann.

MDax: Gea schockt

Gea stürzen dagegen im MDax 19 Prozent ab. Grund sind die überraschend vorgezogenen Zahlen. "Da ist alles deutlich unter den Erwartungen", kommentiert ein Händler. Vor allem der Rückgang der Auftragseingänge und der Vorzeichenwechsel bei der Umsatzprognose seien sehr negativ für die künftige Trendrichtung der Aktie. Anstelle eines leichten Umsatzanstiegs geht Gea nun von einem leichten Umsatzrückgang im laufenden Jahr aus. Überraschend sei auch der Umfang des Gewinnrückgangs.

Zalando bauen ihre Kursgewinne von fast 7 Prozent zur Wochenmitte um weitere 2,7 Prozent aus. Die Aktien springen damit auf ein neues Allzeithoch. Einige Händler hatten sich schon am Mittwochmorgen verwundert geäußert, warum die Aktie zunächst nur mit einem schmalen Plus zwischen 1,5 und 3,5 Prozent auf die sehr starken Zahlen reagiert hatte. "Es gab einige Trading-Calls von Banken, die zunächst gebremst hatten", sagt ein Händler. Diese Banken hätten sich auf das etwas schwächere Umsatzwachstum kapriziert, was aber bei reifer werdenden Unternehmen normal sei: "Erst ab Mittag hat sich dann das starke Margenwachstum als einheitliche Story für die Käufe durchgesetzt."

Europa: Nestle enttäuscht

Keine Begeisterung lösen die Zahlen von Nestle aus. "Mit einem etwas verlangsamten Wachstum hatte man ja gerechnet, aber das ist zu viel", sagt ein Händler mit Verweis auf die gesenkte Prognose für das organische Umsatzwachstum. Vor allem in den Schwellenländern habe das Unternehmen erneut enttäuschend abgeschnitten. Nestle geht für 2016 nur noch von 3,5 Prozent Wachstum aus und nicht mehr wie auf Vorjahresniveau bei 4,2 Prozent. Die Titel büßen 1,7 Prozent ein.

Rohstoffe: Gewinnmitnahmen bei Öl

Der Ölpreis gibt einen Teil des deutlichen Vortagsgewinns wieder ab. Händler sprechen von einer typischen Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 52,25 Dollar. Das sind 0,8 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sinkt 1,3 Prozent auf 51,01 Dollar.

Zur Wochenmitte war der US-Ölpreis mit 51,93 Dollar auf den höchsten Stand seit Juli 2015 gestiegen. Auch der Brent-Preis legte spürbar zu, blieb aber unter seinem vor wenigen Tagen erreichten 15-monatigen Höchststand. Auslöser der Bewegung waren Lagerdaten aus den USA. Nach Regierungszahlen sind die landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Dies spricht dafür, dass sich die immer noch gut gefüllten US-Vorräte langsam reduzieren, was die Ölpreise stützt.

Devisen: Peso stark, Euro im Draghi-Bann

Der Euro versucht eine Stabilisierung. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0955 Dollar, am Mittag dann wieder 1,0977 Dollar - und damit in etwa das Gleiche wie am Mittwochabend. Die EZB hat den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0979 Dollar festgelegt.

Der Devisenhandel steht klar im Zeichen der europäischen Geldpolitik. "Wir glauben, dass sich die EZB taubenhaft äußern wird", sagt Frank Benzimra, Experte für asiatische Aktien bei der Societe Generale.

In den Blick rückt der mexikanische Peso. Er kann seine Gewinne der vergangenen Wochen unterdessen ausbauen und stieg zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang September. Am Markt wird das dritte TV-Duell im US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump als Grund genannt. Eine Umfrage sah Clinton als Gewinnerin der Debatte. Mexikos Währung gilt als Stimmungsbarometer für die US-Wahl, weil einige Punkte in Trumps Wahlprogramm negativ für Mexiko wären.

Asien: Überwiegend freundlich

Überwiegend gut ausgefallene US-Unternehmensergebnisse und die weiter gestiegenen Ölpreise sorgten an den ostasiatischen Finanzmärkten für gute Stimmung. Marktbeobachter sprachen dennoch von Zurückhaltung der Akteure.

Der Nikkei-Index in Tokio gewann 1,4 Prozent auf 17.236 Punkte, in Hongkong ging es für den HSI 0,4 Prozent nach oben. Kleiner fielen die Aufschläge in Sydney beim S&P/ASX200 aus, während der Shanghai Composite und der Kospi in Seoul sich kaum bewegten.

Gesucht waren Aktien aus dem Ölsektor. In Tokio gewannen Inpex mehr als 1 Prozent. in Hongkong zogen CNOOC rund 3 und Sinopec etwa 2,5 Prozent ab. In Sydney legten Santos mehr als 4 und Woodside etwa 1 Prozent zu. BHP Billiton gewannen nach dem kleinen Minus zur Wochenmitte mehr als 2 Prozent, der Kurs des großen Konkurrenten Rio Tinto verbesserte sich ebenfalls.

Quelle: n-tv.de