Marktberichte

"Der Markt hat mehr erwartet": Draghi enttäuscht Dax und Dow

Auf Dauer niedrige Zinsen und die Bereitschaft zu geldpolitischem Handeln reichen den Börsianern hierzulande nicht aus. Statt Jahreshoch und Rally dreht der Dax ins Minus. Der Euro legt deutlich zu. Dann wendet sich das Blatt erneut.

Der deutsche Aktienmarkt steht am Donnerstag ganz im Bann der EZB-Sitzung. Herrscht vor den Äußerungen von Zentralbank-Präsident Mario Draghi noch Zuversicht bei den Anlegern, löst sich diese schnell in Luft auf. "Der Markt hat mehr erwartet", kommentiert Heino Ruland von Ruland Research. Ein kleiner Aufschlag bleibt dennoch.

Der Dax steht am späten Nachmittag 0,2 Prozent fester bei 10.670 Punkten da. Das Tagestief liegt 20 Punkte darunter. Einem Abschlag zum Wochenstart folgte am Dienstag ein Kurssprung und am Mittwoch ein Mini-Aufschlag. Der MDax baut seine Verluste auf 1,1 Prozent aus und fällt auf 21.312 Zähler. Der TecDax büßt 0,5 Prozent auf 1777 Stellen ein.

Konjunktur: Draghi bleibt locker

Die EZB lässt ihre Zinspolitik wie erwartet vorerst unverändert. So bleibt der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Satz für Bankeinlagen bei minus 0,40 Prozent. Die EZB will zudem ihre Zinsen für längere Zeit auf diesem oder einem niedrigeren Niveau halten, und zwar deutlich über die Dauer der Anleiheankäufe hinaus.

Darüber hinaus bestätigte die EZB, das sie monatlich Anleihen für 80 Milliarden Euro ankaufen will, bis die Inflation eine überzeugende Wende in Richtung ihres Zielwerts von knapp 2 Prozent genommen hat, mindestens aber bis Ende März 2017.

"Der Markt hat zumindest eine Diskussion über veränderte Modalitäten zu den Anleihenkäufen erwartet", sagt der Analyst Ruland. Diese sei derzeit aber gar nicht nötig, da die Korrektur am Anleihenmarkt die Renditen vieler Papiere wieder über minus 0,4 Prozent getrieben habe. "Damit kann die EZB sie wieder kaufen."

Daneben muss sich der Markt mit einer Menge Quartalszahlen beschäftigen, die aber zunächst nur die jeweiligen Einzeltitel bewegen. Im Blick stehen unter anderem Nestle und Lufthansa. Entsetzen löst dagegen die Prognosensenkung von Gea aus.

Devisen: Euro rauscht abwärts

Der Euro bewegt sich am Donnerstag auf und ab. Büßt die Gemeinschaftswährung vor der EZB-Sitzung ein und markiert bei 1,0952 Dollar das Tagestief, geht es nach der Sitzung bis auf ein Hoch von 1,1040 Dollar, ehe sich der Euro dann wieder um 1,0955 Dollar einpendelt - und damit 0,2 Prozent niedriger als als Mittwochabend. Die EZB hat den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0979 Dollar festgelegt.

In den Blick rückt der mexikanische Peso. Er kann seine Gewinne der vergangenen Wochen unterdessen ausbauen und stieg zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang September. Am Markt wird das dritte TV-Duell im US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump als Grund genannt. Eine Umfrage sah Clinton als Gewinnerin der Debatte. Mexikos Währung gilt als Stimmungsbarometer für die US-Wahl, weil einige Punkte in Trumps Wahlprogramm negativ für Mexiko wären.

Dax: Lufthansa im Höhenflug

Bei den Einzelwerten im Dax stechen Lufthansa positiv heraus. Die Titel ziehen zeitweise mehr als 8 Prozent an, pendeln dann um 6,5 Prozent. Das Unternehmen hat zwar in den ersten neun Monaten des Jahres operativ weniger verdient und auch weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Ende Juli gesenkte Jahresprognose hob der Konzern aber wieder etwas an. Er rechnet nun mit einem operativen Gewinn in der Nähe des Vorjahresergebnisses von gut 1,8 Milliarden Euro. "Analysten dürften nun reihenweise ihre Schätzungen erhöhen", sagt ein Händler.

Bei VW findet eine Betriebsversammlung statt. Dabei wird über die Spar- und Investitionspläne des Konzerns informiert. Die Titel bleiben deshalb im Anlegerfokus, sie notieren 0,4 Prozent fester. Für den 25. Oktober wird ein US-Urteil zum Abgasskandal erwartet. Es droht eine zweistellige Milliardenstrafe. BMW und Daimler ziehen indes weiter an. Die Papiere gewinnen 0,3 und 0,6 Prozent.

Etwas Skepsis kehrt im Handel mit Blick auf die Chancen für weitere Kursgewinne bei Daimler ein. Der Autobauer legt am Freitag Zahlen vor. "Mittlerweile scheint sie jeder im Markt deutlich besser zu erwarten, da wird das verbleibende Überraschungspotenzial immer geringer", sagt ein Händler. Daher könne es auch bei guten Zahlen zu Gewinnmitnahmen kommen. Erwartet wird im Handel, dass der Analystenkonsens beim Gewinn je Aktie von 2,20 Euro um 5 bis 10 Cent übertroffen werden kann.

MDax: Gea schockt

Gea stürzen dagegen im MDax zeitweise mehr als 20 Prozent ab, pendeln um etwa 16 Prozent. Grund sind die überraschend vorgezogenen Zahlen. "Da ist alles deutlich unter den Erwartungen", kommentiert ein Händler. Vor allem der Rückgang der Auftragseingänge und der Vorzeichenwechsel bei der Umsatzprognose seien sehr negativ für die künftige Trendrichtung der Aktie. Anstelle eines leichten Umsatzanstiegs geht Gea nun von einem leichten Umsatzrückgang im laufenden Jahr aus. Überraschend sei auch der Umfang des Gewinnrückgangs.

Zalando bauen ihre Kursgewinne von fast 7 Prozent zur Wochenmitte um weitere 0,5 Prozent aus. Die Aktien springen damit auf ein neues Allzeithoch. Einige Händler hatten sich schon am Mittwochmorgen verwundert geäußert, warum die Aktie zunächst nur mit einem schmalen Plus zwischen 1,5 und 3,5 Prozent auf die sehr starken Zahlen reagiert hatte. "Es gab einige Trading-Calls von Banken, die zunächst gebremst hatten", sagt ein Händler. Diese Banken hätten sich auf das etwas schwächere Umsatzwachstum kapriziert, was aber bei reifer werdenden Unternehmen normal sei: "Erst ab Mittag hat sich dann das starke Margenwachstum als einheitliche Story für die Käufe durchgesetzt."

Daneben bewegen Analystenkommentare einzelne Titel. So steigen Rational mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um rund 4 Prozent auf 474,15 Euro. Das Kursziel liegt bei 500 Euro.

Europa: Nestle enttäuscht

Keine Begeisterung lösen die Zahlen von Nestle aus. "Mit einem etwas verlangsamten Wachstum hatte man ja gerechnet, aber das ist zu viel", sagt ein Händler mit Verweis auf die gesenkte Prognose für das organische Umsatzwachstum. Vor allem in den Schwellenländern habe das Unternehmen erneut enttäuschend abgeschnitten. Nestle geht für 2016 nur noch von 3,5 Prozent Wachstum aus und nicht mehr wie auf Vorjahresniveau bei 4,2 Prozent. Die Titel büßen 1,7 Prozent ein.

USA: Zahlen satt

Durchwachsene Quartalsberichte bringen zur Handelseröffnung Abgabedruck an die Wall Street. Diese werden zudem belastet durch einen Rückgang der Ölpreise, die bereits seit längerem als Indikator für die Konjunkturentwicklung im Fokus stehen. Gestützt wird der Markt dagegen vom letzten TV-Duell der beiden Präsidentschaftsanwärter vor der Wahl am 8. November. Umfragen zufolge macht wie bereits bei den beiden vorherigen Debatten Hillary Clinton den besseren Eindruck als Donald Trump.

Der Dow-Jones-Index notiert 0,2 Prozent schwächer mit 18.160 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verliert ebenfalls 0,2 Prozent auf 2140 Zähler. Auch der Nasdaq Composite sinkt 0,2 Prozent auf 5237 Stellen.

Die Aufmerksamkeit richtet sich erneut auf eine Reihe von Firmenbilanzen. Verizon enttäuscht mit einem Umsatzrückgang. Der Aktienkurs sackt 2 Prozent ab. Zu den Verlierern zählen auch Ebay, die fast 10 Prozent an Wert einbüßen. Der Online-Händler verstimmt die Investoren mit seiner Prognose fürs laufende Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Der Zwischenbericht von American Express überzeugt dagegen die Anleger. Die Titel des Kreditkartenanbieters schießen 6 Prozent in die Höhe. Aufwärts geht es auch für die Aktien von Mattel, die 5,5 Prozent gewinnen. Der Spielzeughersteller übertrifft mit seinem Gewinn die Expertenschätzungen. Nach Börsenschluss werden die Quartalszahlen von Microsoft und Paypal erwartet.

Rohstoffe: Gewinnmitnahmen bei Öl

Der Ölpreis gibt einen Teil des deutlichen Vortagsgewinns wieder ab. Händler sprechen von einer typischen Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 51,60 Dollar. Das sind 2,1 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sinkt 2,2 Prozent auf 50,60 Dollar.

Zur Wochenmitte war der US-Ölpreis mit 51,93 Dollar auf den höchsten Stand seit Juli 2015 gestiegen. Auch der Brent-Preis legte spürbar zu, blieb aber unter seinem vor wenigen Tagen erreichten 15-monatigen Höchststand. Auslöser der Bewegung waren Lagerdaten aus den USA. Nach Regierungszahlen sind die landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Dies spricht dafür, dass sich die immer noch gut gefüllten US-Vorräte langsam reduzieren, was die Ölpreise stützt.

Asien: Überwiegend freundlich

Überwiegend gut ausgefallene US-Unternehmensergebnisse und die weiter gestiegenen Ölpreise sorgten an den ostasiatischen Finanzmärkten für gute Stimmung. Marktbeobachter sprachen dennoch von Zurückhaltung der Akteure.

Der Nikkei-Index in Tokio gewann 1,4 Prozent auf 17.236 Punkte, in Hongkong ging es für den HSI 0,4 Prozent nach oben. Kleiner fielen die Aufschläge in Sydney beim S&P/ASX200 aus, während der Shanghai Composite und der Kospi in Seoul sich kaum bewegten.

Gesucht waren Aktien aus dem Ölsektor. In Tokio gewannen Inpex mehr als 1 Prozent. in Hongkong zogen CNOOC rund 3 und Sinopec etwa 2,5 Prozent ab. In Sydney legten Santos mehr als 4 und Woodside etwa 1 Prozent zu. BHP Billiton gewannen nach dem kleinen Minus zur Wochenmitte mehr als 2 Prozent, der Kurs des großen Konkurrenten Rio Tinto verbesserte sich ebenfalls. Vor dem Hintergrund frischer Details zur neuen Spielekonsole NX stiegen Nintendo-Aktien rund 3 Prozent

Quelle: n-tv.de