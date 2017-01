Marktberichte

Allzeitrekord und Jahreshoch: Dow und Dax scheitern erneut

Am Freitag fehlen noch 0,37 Punkte zum Rekord. Zum Start in die neue Handelswoche sind es wieder ein paar Punkte mehr. Die psychologisch wichtige 20.000er Marke bleibt dennoch greifbar. Und was macht der Dax?

Nachdem in der ersten Tageshälfte die Augen der Anleger hierzulande auf dem Dax gelegen haben, rückt der Fokus am Nachmittag in Richtung USA und Wall Street. Dort will sich der Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die 20.000-Punkte-Marke. schrauben Das Überwinden dieser psychologisch wichtigen Schallmauer sollte weiteres Kurspotenzial freisetzen und für Anschlusskäufe sorgen, heißt es im Handel.

Zum Auftakt reicht es aber nicht, nachdem der Dow am Freitag sein Allzeithoch sein 19.999, 63 Punkte markiert hat, notiert er nun bei 19.910 Zählern - mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Der S&P-500 gibt ebenfalls 0,2 Prozent aut 2270 Stellen ab. Der Nasdaq100 gewinnt 0,1 Prozent auf 5015 Punkte.

Eine Menge los - aber nicht heute

"Wir haben eine sehr bewegte Woche vor uns, angefangen mit dem Start in die Berichtssaison", sagt Börsenexperte Markus Koch. "Es herrscht Zurückhaltung, Gewinne werden erst einmal mitgenommen."

Große markttreibende Impulse gibt es indes nicht. Sowohl von Konjunktur- als auch Unternehmensseite ist es eher ruhig. Auftritte zweier US-Notenbankvertreter könnten eventuell Aufschluss über die Geldpolitik der Fed in der nahen Zukunft geben. Die beiden Redner, die jeweiligen Präsidenten der regionalen Fed-Ableger von Boston und Atlanta, Eric Rosengren und Dennis Lockhart, sind derzeit aber nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank. Ölpreise auf Talfahrt - Gold gefragt

Charalambos Pissouros, Analyst bei IronFX Global, hält zudem ein zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanker für möglich. Er verweist auf die veränderte Zusammensetzung des Offenmarktausschusses der Fed. Dort hätten die "Tauben" wieder mehr Gewicht, weshalb er mit nur zwei Zinserhöhungen rechne, so der Analyst.

Eine Verkaufsempfehlung der Analysten von Goldman Sachs drückt die Aktien von Procter & Gamble 1,1 Prozent. Goldman hat überdies das Kursziel auf 77 von 86 Dollar gesenkt. Der Kurs von Lululemon fällt 1,7 Prozent. Zwar hat der Anbieter von Yoga-Bekleidung nach einem guten Weihnachtsgeschäft das untere Ende seiner Viertquartalsprognose erhöht, allerdings sind die Aktien in den vergangenen Monaten gut gelaufen. Fiat Chrysler stehen im Blick mit der Ankündigung, 1 Milliarde Dollar in zwei bestehende US-Werke zu investieren. Damit sollen 2000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Zudem teilt McDonald's mit, dass 80 Prozent seines Chinageschäfts an ein Konsortium verkauft würden, an dem Citic, deren Investmentgesellschaft Citic Capital Holdings und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle beteiligt sind. Der Verkaufspreis dürfte bis zu 1,66 Milliarden Dollar betragen. Für die McDonald's-Aktien geht es leicht nach oben.

Dax: Jahreshoch wackelt (noch) nicht

"Der Dax ist etwas müde unterwegs", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart. "Es sieht so aus, dass er sich etwas zurückfallen lässt, um neuen Schwung zu gewinnen." Das Jahreshoch von 11.637 Punkten ist das Ziel. Aber bei 11.607 Zählern ist bisher der Deckel drauf. "Die Stimmung ist grundsätzlich gut", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der Dax verliert am Nachmittag 0,6 Prozent auf 11.530 Punkte. Der MDax gibt 0,5 Prozent ab auf 22.137 Zähler zu. Der TecDax gewinnt 0,1 Prozent auf 1840 Stellen.

Autosektor im Blick

In der zweiten Handelswoche des Jahres stehen erste Quartals- und Jahresergebnisse von Unternehmen auf der Agenda. Erste Eckdaten von Continental für 2016 rücken in den Fokus. Dabei scheine die zurückhaltende Margenprognose der negative Impulsgeber für die Aktien zu sein, sagt ein Händler. Jedoch müsse man berücksichtigen, dass Continental nach der Gewinnwarnung im vergangenen Jahr "etwas vorsichtiger agieren" wolle, um die Investoren im weiteren Verlauf des Jahres "nicht noch einmal zu erschrecken". Umsatzprognose von mehr als 43 Milliarden Euro sei aber "solide". Der Conti-Kurs dreht 0,8 Prozent ins Minus.

Bei VW mehren sich die Hinweise auf eine endgültige Einigung mit den Behörden in den USA im Abgasskandal. Gleichzeitig ist einem Zeitungsbericht zufolge ein führender US-Manager des Konzerns festgenommen worden. VW-Titel ziehen 3,7 Prozent an.

Daimler geben dagegen 0,4 Prozent ab. Konzernchef Dieter Zetsche stellte bei der Detroit Auto Show klar, dass man klarer Marktführer im Premiumsegment sei und das auch bleiben werde. Zudem habe man eine "am Markt anerkannt führende Stellung" im Bereich des Autonomen Fahrens inne, sagt er zu n-tv. Er stellte aber klar: "Wir haben nicht vor, das Lenkrad in unseren Fahrzeugen wegzulassen."

FMC warnt vor "erheblichen" Einbußen in den USA wegen neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Der Konzern erwirtschaftet einen Großteil der Erträge in Nordamerika. "Gemessen an der gesamten Patientenzahl ist das eigentlich zu vernachlässigen", sagt ein Analyst. Allerdings müsse bedacht werden, dass die Vorschriftsänderungen bereits unter der Ägide der Obama-Regierung vorgenommen worden sind: "Der Markt dürfte eher befürchten, dass die Regulierung unter einer Trump-Regierung noch weiter zunimmt und die aktuelle Warnung nur ein Vorbote ist", sagt ein Händler. FMC sacken mehr als 6 Prozent ab.

Bei der Lufthansa sind es rund 5,5 Prozent. Den Grund sehen Händler in deutlich höheren Kerosinkosten des Konzerns. 400 Millionen Euro mehr sind prognostiziert. Die ersten Analysten senken schrauben daraufhin ihre Markterwartungen herunter.

Devisen: Euro um 1,05

Der Euro tendiert m Nachmittag nach anfänglichen Gewinnen und anschließenden Abgaben kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0535 Dollar - in etwa so viel wie am Freitagabend. Damit liegt er dennoch rund 2 US-Cent über dem 14-Jahrestief aus der Vorwoche von 1,0339 Dollar.

"Die Hoffnung derjenigen Anleger, die auf einen Euro in Richtung Parität zum US-Dollar gesetzt haben, wurde in den vergangenen Handelstagen enttäuscht", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. "Ohne die Währungsfantasie dürfte dem Deutschen Aktienindex der Sprung über die Marke von 11.600 Punkten nicht wirklich gelingen."

Rohstoffe: Ölpreis fällt, Goldpreis steigt

Der Ölpreis gibt dagegen deutlich nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 55,98 Dollar. Das sind 1,9 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 2,0 Prozent auf 52,92 Dollar.

Beobachter nennen einerseits Zweifel an den vereinbarten Förderdrosselungen von Opec-Mitgliedern und Nichtmitgliedern als Ursache. Dazu kommt, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, wie Daten von Baker Hughes vom Freitagabend belegen. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Bohrlöcher ist laut Baker Hughes nun zehn Wochen in Folge stetig gestiegen. Der Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Monaten macht die Förderung für viele Unternehmen wieder rentabel, weshalb vorübergehend stillgelegte Förderanlagen wieder in Betrieb genommen wurden.

Der Preis für die Feinunze Gold steigt unterdessen 0,7 Prozent auf 1181 Dollar. Anleger suchten die Sicherheit des Goldes, weil sich die Politik der US-Notenbank derzeit wieder schwerer absehen lasse, heißt es dazu. Im Anschluss an ihre Zinssitzung im Dezember hatte die Fed für dieses Jahr drei Zinserhöhungen signalisiert.

In den vergangenen Tagen waren aber Zweifel daran aufgekommen. Sollte das Konjunkturprogramm, das der designierte US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die Inflation anheizen, könnte die Notenbank gezwungen sein, die Zinsen rascher zu erhöhen, befürchteten einige Beobachter.

Asien: Vorsicht bei Anlegern

Die Börsen in Fernost bewegten sich zu Wochenbeginn kaum. Anleger hielten sich vor der am Mittwoch erwarteten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Trump zurück, sagten Händler. Insgesamt waren die Umsätze am Montag dünn, die Märkte in Tokio blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent tiefer bei 437,19 Stellen. Der Leitindex in Taiwan tendierte mit 0,3 Prozent im Minus, auch die Börse in Südkorea verzeichnete minimale Verluste. Der Markt in Hongkong lag dagegen leicht im Plus. "Die wachsende Stärke des Dollar macht den Asien-Märkten immer mehr Sorgen", sagte der Portfolio-Manager Alex Wong von Ample Capital in Hongkong. "Die Investoren versprechen sich von Trumps Äußerungen Hinweise darauf, welche Schwerpunkte er setzen wird."

Quelle: n-tv.de