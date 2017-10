Startseite

Wall Street bleibt optimistisch: Dow Jones startet mit Gewinnen

An der Wall Street hält die positive Stimmung an: Obwohl sich starke Quartalsbilanzen zur Gewinnmitnahme andeuten, setzen die Anleger auf steigende Kurse. Vor allem ein Bergbaukonzern überzeugt.

Die US-Börsen sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. "Der Markt will weiter optimistisch sein", sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter Boston Private Wealth. Starke Quartalsbilanzen könnten grundsätzlich ein guter Grund sein, um Gewinne mitzunehmen. "Das ist aber nichts, was langfristig ausgerichtete Investoren beunruhigen sollte."

Die meisten Firmen haben bislang mit ihren Bilanzen für das Sommerquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. In den nächsten Tagen werden zahlreiche weitere Ergebnisse erwartet. Allein für Dienstag stehen unter anderem die Zwischenberichte von Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie IBM auf den Terminkalendern.

Der Dow-Jones-Index für die Standardwerte stieg 0,4 Prozent auf 22.956 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2557 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 6624 Punkte. Der Dax schloss erstmals mit über 13.000 Punkten und ging mit 13.003,7 Punkten aus dem Handel.

Kupferpreise schieben Bergbauriesen an

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Netflix im Blickpunkt. Die Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Zahlen der Online-Videothek werden am späten Abend deutscher Zeit erwartet.

Apple-Papiere gewannen 2,0 Prozent, nachdem ein Broker die Aktie mit "übergewichten" eingestuft hatte. Adobe ließen dagegen 2,0 Prozent Federn. Die Deutsche Bank hatte zuvor das Rating für den Softwarekonzern auf "halten" gesenkt.

Die Anteilsscheine von Freeport-McMoran stiegen 4,0 Prozent. Der Bergbaukonzern profitierte von höheren Kupferpreisen. In der Hoffnung auf eine anhaltend starke Nachfrage aus China deckten sich Anleger mit Industriemetallen ein. An der führenden Börse LME stieg der Preis für Kupfer daraufhin auf ein Drei-Jahres-Hoch von 7111,50 Dollar je Tonne.

