Dax visiert wieder die 12.000 an: Die Anleger warten auf Trumps Rede

Die letzte Börsenwoche endete mit Mitnahmen - der Dax blieb unter der Marke von 12.000 Punkten. Diese Woche dürfte diese wieder im Blickpunkt stehen. Gebannt warten Anleger aber auch auf eine Rede von US-Präsident Trump.

Nach den Verkäufen am Freitag dürften Europas Börsen mit Aufschlägen in die neue Woche starten. Stützend wirken neue Rekordstände an der Wall Street.

Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor dem Kongress in Washington. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten "phänomenalen" Steuersenkungen. "Der Druck auf ihn (Trump) hat zuletzt stetig zugenommen", sagt Andreas Rees von Unicredit.

Die Erwartung von Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogrammen und niedrigeren Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump zum Präsidenten beflügelt. Über Gemeinplätze ist Trump bislang aber nicht hinausgekommen. Es fehlen konkrete Zahlen und Zeithorizonte. Sollte Trump diese liefern, könnte dies die Börsen weiter nach oben treiben. Wenn nicht, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten nicht auszuschließen.

Asien: Exporteure unter Druck

Abwarten lautet zum Wochenbeginn die Devise an den asiatischen Märkten. Die Leitindizes der wichtigsten Handelsplätze geben überwiegend leicht nach. Der Shanghai-Composite-Index gibt um 0,4 Prozent auf 3.240 Punkte nach. Der japanische Nikkei-225 gerät mit minus 0,9 Prozent auf 19.107 Punkten etwas stärker unter Druck.

Der festere Yen drückt auf die Kurse japanischer Exporteure. So geben Aktien von Toyota um 0,6 Prozent nach und Mitsubishi Motors um 2,4 Prozent. Sony verlieren 1,2 Prozent. Papiere des Finanzkonzerns Mitsubishi UFJ Financial geben um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen will ins Online-Banking in den USA einsteigen, um seine Dollar-Einlagen zu erhöhen. Stärker unter Druck stehen die Kurse von Halbleiter-Herstellern und -Zulieferern. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen.

Rohstoffe: Öl geht nach oben

Die Ölpreise steigen im frühen Handel. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,35 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April kletterte um 30 Cent auf 54,29 Dollar. Die zuletzt in den USA gestiegene Zahl von Bohrlöchern belastete die Ölpreise nicht. Ansonsten sprachen Händler von einem impulsarmen Handel.

Quelle: n-tv.de