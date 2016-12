Marktberichte

Nach Hypotheken-Deal: Deutsche Bank treibt Dax auf Jahreshoch

Nur wenige Punkte reichen am Morgen aus, um dem deutschen Leitindex ein neues Jahreshoch zu bescheren. Diese liefert die Aktie der Deutschen Bank. Denn beim Hypothekenstreit in den USA kommt das Geldinstitut glimpflich davon.

Gestützt auf kräftige Kursgewinne der Deutsche-Bank-Aktie legt der Dax im frühen Handel leicht zu. Da er aber seit Tagen auf dem höchsten Niveau des Jahres tendiert, reicht der zarte Anstieg für ein neues Jahreshoch bei 11.480 Punkten.

Die Papiere des größten deutschen Geldhauses legen um 4,1 Prozent zu, nachdem das Institut eine Einigung mit den US-Behörden im Streit um Tricksereien am Immobilienmarkt bekanntgegeben hatte. Statt der ursprünglich vom Justizministerium geforderten 14 Milliarden Dollar soll die Deutsche Bank sieben Milliarden Dollar an Strafen und Entschädigungen zahlen.

"Die Deutsche Bank hat aus den USA kein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk erhalten, dafür sind 7,2 Milliarden eine zu schmerzhafte Strafe, selbst wenn die Ursprungsforderung beim doppelten lag", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. Jedoch weiche ein Teil der Unsicherheit vom Unternehmen, die seit Jahren belastet. Man ist mit einem dunkelblauen Auge davongekommen.

"Die Erleichterungen von 4,1 Mrd. Dollar für die US-Konsumenten sollen sich auf 5 Jahre und mehr verteilen, was gut verkraftbar sein sollte und die Härte mildert", ergänzt Saurenz. Entsprechend brauche die Deutsche Bank wohl kurzfristig keine Kapitalerhöhung und dies ist wichtig für Investoren, deshalb klettert die Aktie erst einmal.

Für den MDax geht es unterdessen ebenfalls leicht nach oben in Richtung eines neuen Allzeithochs. Am Morgen verbessert sich der Nebenwerte-Index um 0,1 Prozent auf 22.072 Punkte. Der TecDax steigt 0,2 Prozent auf 1782 Zähler. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls 0,2 Prozent nach oben auf 3275 Punkte.

Seinen "sozialistischen Gang" gehe derweil die Rettung der Banca Monte dei Paschi, ergänzt der Händler. Der Tausch von Schulden in Aktien habe bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, die neuen Aktien hätten wie erwartet keine Käufer gefunden und nun springe eben der Staat ein. Italiens Regierung habe zügig das Rettungspaket durchgewunken, was eigentlich nicht im Einklang mit den EU-Vereinbarungen ist.

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, zählt das von der Uni Michigan ermittelte Barometer der Stimmung der US-Verbraucher. Analysten sagen ein unverändertes Ergebnis von 98 Punkten voraus. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Dax: VW trotz Vergleichs mit Abschlägen

Spitzenreiter sind Deutsche Bank mit einem Plus von 4,1 Prozent, gefolgt von Lufthansa mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent. Dahinter legt die Commerzbank 0,8 Prozent zu.

Im Blick stehen Volkswagen, die 0,7 Prozent nachgeben. Im Skandal um manipulierte Abgaswerte hat das Unternehmen in den USA zwar einen weiteren Vergleich mit Privatklägern ausgehandelt - er betrifft Fahrer von Dieselfahrzeugen mit Drei-Liter-Motoren. Die zuständige EU-Kommissarin für Justiz- und Verbraucherschutzfragen, Vera Jourova, sagte aber mit Blick auf die Entschädigungen in den USA: "Ich vermisse aber immer noch einen Extra-Bonus oder eine freiwillige Kompensation für die europäischen Kunden. Zudem hat die Kanzlei des US-Anwalts Michael Hausfeld angekündigt, am 3. Januar eine Musterklage gegen VW einzureichen. Die Kanzlei bündelt die Ansprüche von rund 100.000 VW-Geschädigten.

Asien: Minus in China, Tokio geschlossen

Die ostasiatischen Aktienmärkte tendierten am letzten Handelstag vor Weihnachten etwas leichter. "Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten", hieß es von Hue Lu, Anlageexperte bei der BNP Paribas Investment Partners. Die Anleger führen ihr Risiko herunter, weil sie keine Überraschungen liebten. Mit den schwächeren Kursen folgt Asien der Vorlage von der Wall Street, an der die großen Indizes alle im roten Bereich aus dem Handel gingen.

Der Shanghai Composite Index verlor 0,9 Prozent auf 3110 Punkte und verzeichnete damit das größte Tagesminus seit rund zwei Wochen. In Hongkong gab der Hang Seng Index um 0,2 Prozent nach. Die Börse in Tokio blieb wegen des Feiertags "Geburtstag des Kaisers" zum Wochenausklang geschlossen.

Der Kapitalabzug in China hält weiter an. Auch zum Wochenschluss stehen die Anleihen unter Druck, die Zinsen steigen also. Dies ist Gift für den heiß gelaufenen Immobilienmarkt in den Megastädten Chinas. Entsprechend verhielten sich die Investoren gegenüber Immobilienaktien vorsichtiger. So verloren CK Property 1,8 Prozent und die Aktien von Hang Lung Property fielen um 1,1 Prozent.

Rohstoffe: Öl billiger

Die Ölpreise geben im frühen Handel leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet am Morgen 54,85 US-Dollar. Das sind 20 US-Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fällt um 26 Cent auf 52,69 Dollar.

Am Ölmarkt wird derzeit mit Spannung beobachtet, ob das Ölkartell Opec und andere Förderstaaten ihre beschlossenen Produktionskürzungen tatsächlich umsetzen werden. In diesem Umfeld bleibe der Spielraum für Kursrückgänge beschränkt, sagt Ric Spooner, Experte beim Finanzdienstleister CMC Markets. "Mit Blick nach vorn wird der Markt nach Hinweisen auf tatsächliche Produktionskürzungen Ausschau halten." Außerdem werde die Produktion in den USA im Blick behalten.

Devisen: Euro etwas fester

Der Euro bewegt sich im frühen Handel wenig. Am Morgen liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,0445 US-Dollar und damit geringfügig über dem Niveau im asiatischen Handel. Am Dienstag war der Euro noch zwischenzeitlich bis auf 1,0352 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2003 gefallen.

Die aktuelle Entwicklungen rund um die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena beeindruckten die Anleger am Devisenmarkt nicht. Italiens Regierung hat in der Nacht zum Freitag ein Rettungspaket beschlossen. Zuvor war bekannt geworden, dass die geplante Kapitalerhöhung des Traditionshauses gescheitert war. Die Bank braucht bis Ende des Jahres 5 Milliarden Euro, um Verluste bei der Auslagerung fauler Kredite ausgleichen zu können.

