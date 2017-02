USA feiern President's Day: Der Dax sucht nach dem Antrieb

Zumindest von der Wall Street kommen heute keine Impulse für die Märkte: Die USA feiern ihre Präsidenten. Daher wird mit einem ruhigen Handel gerechnet. Die abgesagte Unilever-Übernahme dürfte aber ein Thema sein.

Zum Beginn der neuen Handelswoche nimmt der Dax nach Berechnungen von Banken und Brokern die Marke von 11.800 Punkte ins Visier. Die vergangene Woche hatte der deutsche Leitindex unverändert mit 11.757,02 Punkten beendet.

Im Blickpunkt steht die Bayer-Kunststofftochter Covestro, die im vergangenen Jahr dank eines Endspurts im vierten Quartal einen Rekordgewinn erzielt hat. Der MDax-Konzern profitierte von höheren Verkaufspreisen und einem gestiegenen Absatz. Aus dem Kleinwerteindex SDax legt der Autozulieferer Bertrandt seine Quartalsbilanz vor.

Anleger dürften auch die zurückgenommene 143 Milliarden Dollar schwere Offerte von Kraft Heinz an Unilever genau unter die Lupe nehmen.

Händler rechneten mit einem vergleichsweise ruhigen Handel, da die Börsen an der Wall Street wegen des President's Day, einem Feiertag in den USA, geschlossen bleiben. In New York hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

Asien: Optimismus macht sich breit

Nach der negativen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche dominieren im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder positive Vorzeichen. Vor allem an den chinesischen Börsen steigen die Kurse, in Shanghai um 0,9 Prozent und in Hongkong um 0,4 Prozent. Nur ganz knapp im Plus liegen im späten Handel Seoul und Tokio. Der Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent höher bei 19.255 Punkten.

In Tokio sprechen Teilnehmer von etwas Enttäuschung darüber, dass sich das Handelsbilanzdefizit im Januar ausgeweitet hat. Der Exportanstieg fiel deutlich geringer aus als gedacht, zugleich machten sich bei den Importen höhere Energiepreise negativ bemerkbar.

Unter den Einzelwerten in Tokio ziehen Softbank um 2,9 Prozent an. Hier macht sich Fantasie breit, dass es zu einem Zusammenschluss der US-Softbank-Tochter Sprint mit T-Mobile US kommen könnte, nachdem Softbank Signale gesendet hat, einen neuerlichen Versuch zu starten und an die Deutsche Telekom herantreten zu wollen. Die Kurse von Sprint und T-Mobile US hatten am Freitagabend an der Wall Street bereits mit deutlichen Gewinnen reagiert.

Rohstoffe: Öl legt leicht zu

Die Ölpreise legten etwas zu. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,00 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April stieg um 16 Cent auf 53,94 Dollar.

Insgesamt hält sich die Bewegung am Ölmarkt derzeit in engen Grenzen. In der vergangenen Woche bewegten sich die Preise innerhalb der kleinsten Handelsspanne seit 13 Jahren. Die Preise haben Experten zufolge momentan ein Gleichgewicht gefunden im Spannungsfeld zwischen Produktionskürzungen der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec sowie weiterer Förderländer einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.

