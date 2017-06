Startseite

Nach Zinserhöhung: Der Dax ruht sich aus

Nur gemächliche Bewegungen erwarten Händler auf dem Frankfurter Parkett am Tag nach der Zinserhöhung in den USA. Hinzu kommt, dass in einigen deutschen Bundesländern heute nicht gearbeitet wird.

Nach der Zinserhöhung in den USA dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag eher langsam angehen lassen. Da zudem in einigen Bundesländern wie NRW und Bayern wegen Fronleichnam Feiertag ist, wird nur mit einem geringen Handelsvolumen gerechnet. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Mittwoch hatte der Dax kurz vor der Fed-Entscheidung 0,3 Prozent auf 12.805,95 Punkte zugelegt.

Die Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um einen viertel Prozentpunkt und kündigte für den weiteren Jahresverlauf noch einen weiteren Schritt nach oben an. Da allerdings einige US-Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen waren, reagierten die Anleger in New York und Fernost etwas verschnupft.

Auf den Kalendern standen vor allem Termine im Ausland: Zum einen tagt in London die Bank von England (BoE), die ihre Entscheidung um 13.00 Uhr deutscher Zeit bekanntgibt. Zum anderen treffen sich die Euro-Finanzminister in Luxemburg, um über neue Hilfen für Griechenland zu entscheiden.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa sich weiter uneinheitlich entwickelt: Der Dow-Jones-Index hatte etwas zugelegt und mit einem Plus von 0,2 Prozent geschlossen, während der S&P500 seine Verluste eingegrenzt und nur noch minimal im Minus geschlossen hatte. Der Nasdaq-Composite war mit einem Abschlag von 0,4 Prozent aus dem Handel gegangen.

Zinserhöhung drückt Asiens Märkte

An den asiatischen Märkten hat die Zinserhöhung der US-Notenbank auf die Kurse gedrückt. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verlieren zwischen 0,6 und 1,3 Prozent, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gibt der Nikkei um 0,4 Prozent nach auf 19.797 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen ist.

"Die Risikoaversion an den Märkten nimmt erst einmal zu", sagt ein Marktteilnehmer. Der Handel sei überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Die bleibt bei der Vorhersage von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018. Lediglich für 2019 hat sie die Erwartung etwas heruntergenommen, da rechnet sie nun nur noch mit zwei statt mit drei Zinsschritten. Außerdem will die US-Notenbank bald mit der Normalisierung ihrer Bilanz beginnen. Diese ist durch die Anleihenkäufe der vergangenen Jahre stark aufgebläht worden.

Rohstoffe: Stabilisierung beim Öl

Etwas gedrückt wird die Stimmung auch vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisieren sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien stehen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 47,03 US-Dollar, West Texas Intermediate kostete 44,71 Dollar.

Devisen: Euro bewegt sich kaum

Auch der Euro zeigt sich nach den kräftigen Kursausschlägen am Vortag stabil. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt. Nach schwachen US-Inflationsdaten war der Euro am Mittwoch mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank sackte er aber auf 1,1193 Dollar ab.

