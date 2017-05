Startseite

Kurs auf 13.000: "Der Dax ist nach oben durch gebrettert"

Und weiter geht es für den Dax nach oben. Und wieder steht ein neues Alltzeithoch. Und wieder helfen Unternehmensberichte. Bleibt nur die Frage: Wann überhitzt der Markt?

"Der Dax ist nach oben durch gebrettert", kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche. Der deutsche Börsenleitindex markiert bei 12.832 Punkten ein neues Allzeithoch - ein klares Signal für einen Angriff auf die 13.000er Marke. Die konjunkturelle Lage fungiere als Kurstreiber, heißt es aus dem Handel.

Der Dax liegt am Vormittag 0,3 Prozent im Plus bei 12.805 Punkten. Am Freitag war mit 12.770 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax verbessert sich 0,5 Prozent auf 25.060 Stellen. Der TecDax legt 0,4 Prozent auf 2219 Punkte zu.

Die konjunkturelle Dynamik in der Eurozone, vor allem im Vergleich zu den USA, lasse Aktien weiter attraktiv erscheinen, sagen Händler. Leicht kursstützend wirke auch der erholte Ölpreis.

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von New York. Von ihm erhoffen sie sich Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt der geplanten US-Zinserhöhungen.

Rohstoffe: Ölpreis stützt

Saudi-Arabien und Russland haben sich bereits auf eine Verlängerung der Förderbremse um neun Monate verständigt. Damit würde die Förderbremse, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres galt, bis zum März 2018 ausgedehnt. Der Vereinbarung muss noch die gesamte Organisation der Erdöl exportierender Länder (Opec) bei ihrem Treffen am 25. Mai zustimmen. Allerdings fordern laut Insidern innerhalb der Opec immer mehr Länder eine Förderkürzung.

Die Opec hatte im November 2016 beschlossen, ihre Produktion ab 1. Januar 2017 um 1,2 Millionen Barrel zu drosseln, um die Ölschwemme einzudämmen. Elf weitere Länder außerhalb der Opec - darunter Russland, Aserbaidschan und Mexiko - waren daraufhin am 10. Dezember eine Selbstverpflichtung eingegangen, ihre Förderung um weitere 558.000 Barrel zu senken.

Am Vormittag steigt der Preis für die europäische Ölsorte Brent 2,2 Prozent auf 51,98 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Anfang des Monats. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt 2,8 Prozent auf 49,02 Dollar zu. "Der Ölpreis ist weiter angeschlagen", kommentiert n-tv-Börsenexperte Meyer dennoch.

Dax: RWE im Blick

Anleger müssen erneut eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten: Im Dax gibt unter anderem RWE einen Rückgang des operativen Gewinns um 6,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro bekannt. Analysten hatten lediglich mit 2,05 Milliarden Euro gerechnet. Per Saldo als "inline bis ganz ok" seien die Zahlen aufgenommen worden: "Der Markt hatte keine hohen Erwartungen", si ein Teilnehmer. Der Aktienkurs zieht mehr als 3 Prozent an. Die Titel sind Topgewinner im Dax.

MDax: Aurubis überzeugt

Bilfinger geben 0,8 Prozent nach. "Die Zahlen sind wie erwartet schlecht", sagt ein Marktteilnehmer. Die meisten Kennziffern lägen im Rahmen der Prognosen, der Konzernverlust sei aber höher ausgefallen als erwartet.

Von guten Zahlen sprechen Händler dagegen mit Blick auf Deutsche Pfandbriefbank. "Sie liegen alle moderat über den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs profitiert davon etwas, die Titel gewinnen 0,2 Prozent, auch wenn die Bank den Ausblick lediglich bestätigt habe.

Deutlich über den Erwartungen liegen laut Händlern die Zahlen von Aurubis. "Der Kurs profitiert davon deutlich ", sagt ein Marktteilnehmer und verweist auf einen Aufschlag von 1,9 Prozent. Besonders die Gewinnseite entwickle sich gut, sagt er. Aber auch die Umsätze seien gut. Den Ausblick hat der Kupferverarbeiter allerdings lediglich bestätigt.

Bruttoprämien und Gewinnkennziffern lägen überwiegend über den Erwartungen, sagt ein Händler zu Talanx. 0,8 Prozent geht es aufwärts für die Aktien. "Das starke Wachstum überrascht", sagt DZ-Analyst Thorsten Wenzel. Getrieben sei es vom internationalen Retail Business. Die verbesserte Solvenzquote sei ebenfalls positiv.

Aufwärtspotenzial sehen Händler bei Deutsche Wohnen. Sie verweisen auf Aussagen von Finanzvorstand Philip Grosse. Der sagte der Financial Times, die Deutsche Wohnen würde sich möglicherweise nicht gegen ein neues Gebot wehren, wenn dieses stimme. Langfristig sieht er den Wert von Deutsche Wohnen bei mehr als 40 Euro je Aktie. Aktuell notieren sie bei 34,30 Euro, ein Aufschlag von etwa 0,7 Prozent.

SDax: Rocket steigt bei Delivery Hero ein

Die Erholung bei Rocket Internet setzt sich fort: 2,3 Prozent laufen die Titel nach oben. Der Internet- und Unterhaltungskonzern Naspers steigt beim deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero ein. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es 387 Millionen Euro investieren, überwiegend in neu ausgegebene Aktien. An Delivery Hero ist auch Rocket Internet beteiligt.

Sonstige: Tui abgestraft

Zu kräftigen Gewinnmitnahmen bei Tui führen die Zahlen zum ersten Halbjahr 2016/17. Die Aktien fallen 3,5 Prozent. "Die Zahlen waren ok, der Fokus richtet sich aber auf andere Faktoren", sagt ein Händler. So unterstreichen auch die Analysten von Panmure Gordon, dass TUI solide Buchungen vor allem für das Sommergeschäft mit einem Umsatzanstieg von 9 Prozent vorgelegt habe.

Devisen: Euro stabil

Der Euro bewegt sich leicht aufwärts und festigt damit die Marke von 1,09 Dollar. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0944 Dollar gehandelt – etwa 0,1 Prozent mehr als am Freitag. Am Freitagnachmittag war der Eurokurs nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten noch um etwa einen halben Cent gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag könnte mit der Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten aus den USA wieder mehr Bewegung in den Kurs des Euro kommen. Auf dem Programm stehen unter anderem Stimmungsdaten aus der US-Industrie.

Asien: Schwache Abgaben

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Wochenbeginn. In Schanghai wurden etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten vom Markt in den Hintergrund gedrängt, der Shanghai Composite legte leicht zu. Die Industrieproduktion erhöhte sich im April um 6,5 Prozent, nach 7,5 Prozent im März. Die Prognose der Analysten hatte allerdings auf eine Zunahme um 7,0 Prozent gelautet. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von 10,7 Prozent leicht unter dem Vormonatswert.

"Das Wachstum hat sich leicht abgeschwächt, was sich in den kommenden Quartalen fortsetzen dürfte", so Ökonom Zhou Hao von der Commerzbank. Der Teilnehmer geht davon aus, dass das Wachstum im Auftaktquartal 2017 bereits seinen Höhepunkt gesehen hat. Mit einer deutlichen Abschwächung im laufenden Jahr rechnet Volkswirt Liu Xuezhi von der Bank of Communications allerdings nicht. Vor allem die geplanten Infrastruktur-Ausgaben der Regierung dürften sich als Stütze erweisen.

In Japan ging es für den Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 19.870 Punkte nach unten. In Australien reduziert sich der S&P/ASX200 0,2 Prozent und der KLCI in Malaysia gab ebenfalls leicht nach. Hier wurde auf einen leichten Risk-Off-Modus bei den Anlegern verwiesen. Auslöser seien die weltweite Cyber-Attacke und der Test einer neuen Rakete durch Nordkorea am Wochenende. "Die Bereitschaft zu Abgaben ist aber nicht besonders ausgeprägt", sagte Devisen-Stratege Masashi Murata von Brown Brothers Harriman.

Quelle: n-tv.de