Schlechte Vorgaben aus den USA: Der Dax eröffnet kraftlos

Auf den letzten Metern geht dem Dax die Puste aus. Der Leitindex startet am zweitletzten Handelstag des Jahres mit Verlusten. "Das war's wohl für dieses Jahr", sagt ein Händler.

Nach Tagen der Lethargie ist etwas Bewegung in den deutschen Aktienmarkt gekommen. Im Sog der Wall Street und der Börse in Tokio fällt der Dax zu Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 11 411 Punkte. Er kommt so vom höchsten Niveau seit August 2015 zurück, auf das er sich in der Vorweihnachtszeit aufgeschwungen hatte. Auf Jahressicht steht er mit mehr als 6 Prozent im Plus. Im Handel war von Ermüdungserscheinungen die Rede. "Das war's wohl für dieses Jahr", sagt ein Marktteilnehmer. Eine späte Jahresendrally in den noch verbleibenden zwei Handelstagen werde es wohl nicht mehr geben.

Auch die anderen deutschen Indizes geben nach: Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte entfernt sich mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 22 061 Punkte von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax verliert 0,6 Prozent auf 1800 Punkte.

Sorgen über die Zukunft der kriselnden Geldhäuser in Italien belasten erneut die Finanztitel. Deutsche Bank und Commerzbank verlieren jeweils 1,5 Prozent. "Solange keine endgültige Lösung für die Rettung des italienischen Bankensektors gefunden ist, ziehen sich Anleger aus den Banken lieber zurück", sagt ein Aktienhändler. Zudem seien etwa die Titel der Deutschen Bank in den vergangenen drei Monaten um gut 60 Prozent angestiegen, und Investoren strichen Gewinne ein.

An der Wall Street war es nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten zum stärksten Tagesrückgang seit zwei Monaten gekommen. Damit erscheint ein Anstieg über die Marke von 20.000 Punkten im Dow Jones erst einmal kein Thema mehr zu sein.

Asien: Minus in Japan

Die ostasiatischen Börsen wie auch der Aktienmarkt in Australien zeigen sich von schwächeren Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt. Lediglich zu Anfang sorgten sie für etwas Druck auf die Kurse, ehe sich diese von ihren Tiefs lösten. Nur in Tokio geben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet ist. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent auf 19.147 Punkte.

An den anderen Plätzen überwiegen dagegen meist moderate Kursgewinne. In Seoul legt der Kospi leicht zu nach deutlich besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zur Industrieproduktion. In Shanghai stützen kräftige Kursgewinne in den Sektoren Kohle, Mineralien und Maschinenbau den Markt. Hintergrund seien jüngste offizielle Daten, wonach die Gewinne in der Industrie im November um 14,5 Prozent gestiegen sind, deutlich stärker als im Monat zuvor.

Rohstoffe: Keine Ruhe am Ölmarkt

Die Ölpreise fallen im frühen Handel. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Februar kostet 56,11 US-Dollar. Das sind elf Cent weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fällt um 30 Cent auf 53,76 Dollar.

Weiterhin bewegt sich der Handel vor Jahresschluss in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag könnten noch die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen den Markt bewegen. Analysten rechnen mit einem Rückgang der Bestände.

Quelle: n-tv.de