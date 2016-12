Marktberichte

Schlechte Vorgaben aus den USA: Dem Dax fehlt die Kraft zum Endspurt

Auf den letzten Metern geht dem Dax die Puste aus. Börsianer erwarten, dass der Leitindex am zweitletzten Handelstag des Jahres wegen schwacher Vorgaben aus den USA mit Verlusten startet.

Zu Handelsbeginn dürfte es an Europas Börsen nach negativen internationalen Vorgaben nach unten gehen mit den Kursen. An der Wall Street kam es nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten zum stärksten Tagesrückgang seit zwei Monaten. Damit erscheint ein Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten im Dow Jones erst einmal kein Thema mehr zu sein.

Auch beim Dax dürfte damit die Luft raus sein. Im Handel war von Ermüdungserscheinungen die Rede. "Das war's wohl für dieses Jahr", sagt ein Marktteilnehmer. Eine späte Jahresendrally in den noch verbleibenden zwei Handelstagen werde es wohl nicht mehr geben.

Asien: Minus in Japan

Die ostasiatischen Börsen wie auch der Aktienmarkt in Australien zeigen sich von schwächeren Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt. Lediglich zu Anfang sorgten sie für etwas Druck auf die Kurse, ehe sich diese von ihren Tiefs lösten. Nur in Tokio geben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet ist. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent auf 19.147 Punkte.

An den anderen Plätzen überwiegen dagegen meist moderate Kursgewinne. In Seoul legt der Kospi leicht zu nach deutlich besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zur Industrieproduktion. In Schanghai stützen kräftige Kursgewinne in den Sektoren Kohle, Mineralien und Maschinenbau den Markt. Hintergrund seien jüngste offizielle Daten, wonach die Gewinne in der Industrie im November um 14,5 Prozent gestiegen sind, deutlich stärker als im Monat zuvor.

Rohstoffe: Keine Ruhe am Ölmarkt

Die Ölpreise fallen im frühen Handel. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Februar kostet 56,11 US-Dollar. Das sind elf Cent weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fällt um 30 Cent auf 53,76 Dollar.

Weiterhin bewegt sich der Handel vor Jahresschluss in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag könnten noch die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen den Markt bewegen. Analysten rechnen mit einem Rückgang der Bestände.

Quelle: n-tv.de