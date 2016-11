Marktberichte

Gibt es Konsolidierungsbedarf?: Dax zwischen Öl-Rally und Renzi-Sorgen

Gute Wirtschaftsdaten aus China, steigende Kurse in Asien, ein weiter zulegender Ölpreis: Positive Signale für den deutschen Aktienmarkt gibt es genug. Doch die Anleger greifen sich den negativen Aspekt heraus: Was passiert in und mit Italien?

Im Spannungsfeld des am Sonntag anstehenden Verfassungsreferendums auf der einen und des Opec-Deals und guter Konjunkturdaten aus China auf der anderen Seite startet der deutsche Aktienmarkt mit Abschlägen in den Donnerstagshandel. Dabei wirkt Marktteilnehmern zufolge die Unsicherheit über den Ausgang des Referendums in Italien schwerer. Sollte Italien am Sonntag "Ja" zur Verfassungsreform sagen, könnten die Märkte am Montag stark zulegen, sagt ein Händler. Ob die Märkte bei einem "Nein" stärker zurückkämen oder sich schnell stabilisierten, werde dagegen davon abhängen, ob eine Regierungskrise schnell eingedämmt werden könne. "Die Anleger lassen Vorsicht walten", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf.

Der Dax beginnt 0,7 Prozent leichter mit 10.570 Punkten. Zur Wochenmitte war der Leitindex leicht gestiegen. Der MDax positioniert sich 0,4 Prozent im Minus bei 20.787 Zählern. Der TecDax gibt 0,9 Prozent auf 1700 Stellen ab.

Konjunktur: Gibt es Konsolidierungsbedarf?

"China hat Trump einfach abgestreift", meint ein Händler mit Blick auf die neuesten Konjunkturzahlen aus China. In der ersten Umfrage unter Einkaufsmanagern seit der US-Wahl habe sich die Stimmung nicht wie erwartet abgekühlt, sondern weiter verbessert. "Davon sollte der Dax mit seinen exportorientierten Werten besonders stark profitieren", sagt er.

Auf Konjunkturseite im Fokus stehen zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und den USA, viele davon allerdings bereits in zweiter Lesung. Nach dem starken Index aus Chicago vom Vortag gehen die Analysten der Societe Generale auch beim landesweiten Einkaufsmanagerindex (ISM) von guten Konjunkturnachrichten aus. Das dürfte den Dollar weiter stützen, weil mit guten US-Daten zunehmend weitere US-Zinserhöhungen im kommenden Jahr gespielt werden. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt ohnehin als ausgemacht. In Deutschland legt zudem der Maschinenbauerverband VDMA die Auftragseingänge in der Branche offen.

Ein Indiz für Konsolidierungsbedarf am Aktienmarkt sei die überkaufte Situation bei den US-Banken und den Zyklikern, heißt es im Handel. Ein weiteres Indiz sei die "zu gute" Marktstimmung. Zwar ist der Anteil der "Bullen" unter den US-Privatanlegern laut der neuen AAII-Umfrage um 6,1 Punkte zurückgegangen auf 43,8 Prozent, damit ist der Anteil aber immer noch hoch. Der Anteil von fast 50 Prozent "Bullen" in der vergangenen Woche war aus Sentiment-Sicht als konträres Signal aufgefasst worden.

Rohstoffe: Ölpreis-Rally geht weiter

Der Ölpreis setzen ihre Rally nach der Opec-Einigung auf eine Reduzierung der Fördermengen fort. Die Nordseesorte Brent verteuert sich bis zu 1,5 Prozent auf 52,63 Dollar je Fass. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 1,2 Prozent auf 50,15 Dollar.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) reduziert erstmals seit dem Jahr 2008 wieder ihre Ölproduktion. Das Ölkartell beschloss am Mittwoch in Wien, eine im Grundsatz bereits getroffene Einigung über geringere Fördermengen nun konkret umzusetzen.

Analysten des Bankhauses Goldman Sachs rechnen nun mit einem weiteren Anstieg der Ölpreise, den WTI-Preis sehen sie zwischen 55 und 56 US-Dollar. Die Experten von Morgan Stanley erwarten ein Preisband von 50 bis 60 Dollar, wenn die Opec die Produktionskürzung beibehalte.

Dax: Linde legen zu

Im Blick bei den Einzelwerten stehen weiterhin Lufthansa und die Autowerte. Bei Letzteren schauen Anleger auf die Pläne Chinas, eine Sondersteuer von 10 Prozent auf Nobelkarossen einzuführen. Das betreffe in erster Linie Luxushersteller wie Ferrari und Rolls-Royce, nicht aber deutsche Autobauer wie VW und Opel, so ein Marktteilnehmer. VW, BMW und Daimler notieren zwischen 0,5 Prozent und 0,8 Prozent im Minus.

Lufthansa leidet weiter unter dem Arbeitskampf der Piloten. Gleichzeitig wird sich auch der steigende Ölpreis früher oder später bemerkbar machen. Die Aktien der Kranich-Airline notieren unverändert.

Linde bügeln die Kursdelle aus dem späten Geschäft vom Mittwoch wieder aus und legen 0,6 Prozent zu, nachdem Unternehmenschef Reitzle einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge für das Fusionsangebot von Praxair sein soll Der Kurs von Linde hatte mit den Berichten um ein Fusionsangebot durch Praxair am Mittwoch ein neues Jahreshoch bei 162,75 Euro markiert, war aber mit 157,20 Euro deutlich darunter aus dem Handel gegangen..

BASF verlieren 0,3 Prozent. Händler sind sich dennoch einig, dass die Titel bald das Jahreshoch bei 82,14 Euro testen könnten. Ein neues Jahreshoch wäre laut Marktanalysten ein Fortsetzungssignal für den Aufwärtstrend. Der Kurs könnte dann längerfristig wieder das Allzeithoch bei 97,22 Euro ansteuern. "Vorausgesetzt das Umfeld bleibt gut", so ein Marktteilnehmer.

SDax: SGL unter Druck

SGL geben 3,1 Prozent ab. Grund ist die Platzierung der 15,9 Millionen Bezugsrechte, die VW und Voith im Bereich zwischen 65 und 70 Cent platziert haben. Zuvor lag der Kurs des Bezugsrechts laut einem Händler bei 77 Cent. "Die Aktie könnte nun deutlich unter 8,50 Euro fallen", so der Experte mit Blick auf die zu erwartenden Arbitrage-Geschäfte.

Devisen: Euro festigt 1,06

Der Euro verbucht leichte Zugewinne. Die Gemeinschaftswährung kostet zunächst 1,0621 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Mittwochabend. Damit behauptete sich der Euro wieder über der Marke von 1,06 Dollar. Am Mittwochnachmittag hatten starke US-Konjunkturdaten die Gemeinschaftswährung belastet.

Im Tagesverlauf werden Daten zu einigen Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in Europa veröffentlicht, darunter Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich. Experten erwarten hier einen mittel-starken Einfluss auf die Devisenkurse. In den USA steht am Nachmittag dagegen mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger Einkaufsmanager auf der Agenda, der nach Ansicht der Experten der Helaba die Gemeinschaftswährung deutlich bewegen könnte.

Asien: Gute Stimmung bei den Anlegern

Die Opec-Einigung und der damit einhergehende Ölpreis.-Anstieg verhalf den Börsen in Fernost zu Aufschlägen. Der japanische Leitindex Nikkei stieg 1,1 Prozent auf 18.513 Punkte. Das war der höchste Stand seit einem Jahr. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,6 Prozent zu. Der Shanghai Composite schloss 0,7 Prozent fester bei 3274 Punkten.

Anleger hätten im Vorfeld des Opec-Treffens allgemein lediglich eine "lose Vereinbarung" erwartet, sagte Marktstratege Chris Weston vom Broker IG in Melbourne. "Was wir jedoch bekommen haben, ist echtes Fleisch am Knochen."

Gefragt an den Börsen in Fernost waren vor allem Energiewerte. Die Aktien des Ölkonzerns Japan Petroleum Exploration schossen 12 Prozent in die Höhe. In Hongkong verteuerten sich die Papiere der chinesischen Ölriesen Sinopec, PetroChina und CNOOC um 3, 5 und 6 Prozent.

Quelle: n-tv.de