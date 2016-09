Marktberichte

"Das ist Volatilität": Dax zweifelt am Aufstieg

Unschlüssig durch die Gewinnzone: Nach drei Tagen im Minus ziehen die Kurse am deutschen Aktienmarkt Mitte der Woche wieder an. Eine echte Trendwende können Börsianer jedoch nicht erkennen. In New York drehen die Kurse ins Minus.

An der Frankfurter Börse blicken Händler auf einen unsicheren Erholungsansatz: Der Dax beendet den Tag mit einem leicht abgeschwächten Plus von 0,74 Prozent und geht bei 10.438,34 Punkten aus dem Handel. Damit liegt das Börsenbarometer noch mehr als 75 Punkte über dem Schlusskurs des Vorabends. Zeitweise war dem Dax sogar der Aufstieg über die Kursmarke bei 10.500 Zählern gelungen. Sein Tageshoch aus dem Verlauf markierte er bereits am Vormittag bei 10.518,36 Punkten.

Der Nebenwerteindex MDax schließt nach ähnlichen Bewegungen 1,08 Prozent fester bei 21.549,38 Punkten. Im Technologiewerteindex TecDax geht es um 0,74 Prozent auf 1792,25 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 verabschiedet sich 0,66 Prozent fester bei 2990,44 Punkten in den Feierabend.

"Das, was wir jetzt an den Aktienmärkten sehen, ist Volatilität. An einem Tag geht es rauf, am anderen wieder runter", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Unerwartet solide Konjunkturdaten aus den USA haben an den Märkten keine Spuren hinterlassen.

Die entscheidenden Impulse wurden von den Notenbankern erwartet: Am Nachmittag traf sich EZB-Präsident Mario Draghi mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Zudem sprach US-Notenbankchefin Janet Yellen vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses.

"Solche Ereignisse können oftmals in den Vordergrund treten und die Märkte reagieren auf die Aussagen sehr sensibel", sagt Craig Erlam vom Devisen-Broker Oanda. Zumal es bei der EZB um eine Ausweitung der Geldpolitik gehe und bei der Fed um eine Zinserhöhung. Neben Yellen stehen im restlichen Tagesverlauf diverse Auftritte weiterer US-Notenbanker auf dem Terminkalender.

Cryan: "Das ist für uns kein Thema"

Im Mittelpunkt der Gespräche am Parkett steht die kritische Lage in der deutschen Bankenbranche. Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, sah sich angesichts anhaltender Spekulationen um die finanzielle Stärke seines Geldhauses sogar veranlasst, sich in der "Bild"-Zeitung zum Thema Staatshilfe zu äußern.

Die Deutsche Bank brauch keine Rückendeckung durch die Politik, erklärte Cryan. Auf die Frage, ob die Bank Staatshilfen benötige, sagte Cryan wörtlich: "Das ist für uns kein Thema. Ich habe die Bundeskanzlerin zu keinem Zeitpunkt um Hilfe gebeten. Ich habe auch nichts dergleichen angedeutet." Die Aktien der Deutschen Bank zogen nach den Verlusten der Vortage kräftig an und schlossen 2,0 Prozent fester bei knapp 10,77 Euro. Die Aktien der Commerzbank, die am Vortag ebenfalls gebeutelt wurden, erreichten einen Schlusskurs von 5,99 Euro, was einem Aufschlag von 1,3 Prozent entspricht.

Händlern zufolge entwickelten vor allem die Spekulationen um staatliche Stützungsaktionen neuen Auftrieb. Ein entsprechender Bericht der "Zeit" löste am Vormittag zeitweise größeres Aufsehen aus. "Für etwas Verwirrung hat kurz die englische Übersetzung des Berichts in der Zeit gesorgt, dass es sich nicht um einen Rettungs-, sondern einen 'Contingency Plan' handelt, sprich eine Eindämmung des Risikos, falls die Bank umfällt", meine ein Händler.

Als positiver Kurstreiber habe sich aber nun durchgesetzt, dass der Staat der Zeitungsmeldung zufolge erwäge, einen Anteil in der Bank zu übernehmen. "Das ist plausibel, weil es analog zur Commerzbank wäre", so der Händler weiter. Die Spekulation darauf dürfte den Kurs der Aktie nach unten absichern.

Das Bundesfinanzministerium wies die Spekulationen allerdings ausdrücklich zurück. Die Bundesregierung und die zuständigen Finanzaufsichtsbehörden bereiten demnach keinen Notfallplan für die Deutsche Bank vor. Die Meldung sei "falsch", erklärte das Ministerium. Die Bundesregierung bereite keine Rettungspläne vor. Es gebe auch keinen Anlass für derartige Spekulationen. Die Deutsche Bank habe dies ausdrücklich klar gestellt. Auf den Aktienkurs scheint das Dementi bislang keine größeren Auswirkungen zu haben.

Gegenwind für die Börsenfusion?

EU-Wettbewerbshüter nehmen den geplanten Zusammenschluss von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) genauer unter die Lupe. Es gebe eine Reihe vorläufiger wettbewerbsrechtlicher Bedenken, teilte die EU-Kommission mit. Daher werde nun eine vertiefte Prüfung eingeleitet.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Finanzmarkt-Teilnehmer auch weiterhin zu wettbewerbsfähigen Konditionen auf Finanzmarkt-Infrastruktur zurückgreifen können", sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Durch die Fusion würde demnach der mit Abstand größte europäische Börsenbetreiber entstehen. Die Wettbewerbshüter haben bis zum 13. Februar 2017 Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die Aktien der Deutschen Börse schlossen 0,2 Prozent schwächer bei 72,40 Euro.

Trotz der laufenden Konsolidierung unter den weltweiten Wertpapier-Handelsplätzen will die Schweizer Börse unabhängig bleiben. "Wir wollen uns zur Zeit mit niemand anderem ins Bett legen, aber das schließt Kooperationen nicht aus", sagte SIX Swiss-Exchange-Chef Chris Landis. Vor wenigen Tagen hatte der Optionsbörsenbetreiber CBOE die Übernahme von Bats Global Markets für rund 3,2 Milliarden Dollar angekündigt.

Lufthansa übernimmt Brussels Airlines

Der Aufsichtsrat der Lufthansa gab am Nachmittag grünes Licht für die vollständige Übernahme von Brussels Airlines. Das Gremium billigte demnach den Erwerb noch ausstehender Anteile von 55 Prozent an der Muttergesellschaft der belgischen Fluggesellschaft, SN Airholding.

"Gemeinsames Ziel von Lufthansa und Brussels Airlines bleibt es, den vollständigen Erwerb der SN Airholding durch die Deutsche Lufthansa AG nach abschließender Abstimmung der Modalitäten zur Ausübung des Bezugsrechts mit den Altaktionären bis Ende dieses Jahres auf den Weg zu bringen", hieß es in der Erklärung von Lufthansa weiter. Ziel sei, die Transaktion Anfang 2017 abzuschließen. Die Lufthansa-Aktien verteuerten sich um 0,8 Prozent.

Neue Gerüchte um Linde

An der Spitze des Leitindex prangt zur Wochenmitte ein anderer Name: Neu aufflammende Spekulationen auf eine Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair schieben den Aktienkurs von Linde kräftig an. Die Aktien stiegen vor diesem Hintergrund um knapp 3,9 Prozent.

Aktienhändler verwiesen auf eine Studie der Baader Bank, der zufolge dieser Deal noch nicht vom Tisch ist. Analyst Markus Mayer wertete das Stühlerücken im Top-Management von Linde nach den geplatzten Fusionsverhandlungen als Vorbereitung für einen zweiten Anlauf. Der Abgang zahlreicher Schützlinge des Aufsichtsratschefs Wolfgang Reitzle könnte ein Indiz für eine Linde-Übernahme durch Praxair sein.

Deutsche Post beliefert Briten

Bei den übrigen deutschen Einzelwerten aus der ersten Reihe rückten die Aktien der Deutschen Post in den Vordergrund. Der Bonner Logistikkonzern verstärkt sich mit einem millionenschweren Zukauf in Großbritannien. Die Post habe sich mit UK Mail auf ein Angebot für den britischen Post- und Paketdienstleister geeinigt, teilte die Post mit.

"Strategisch ist das interessant", kommentierte ein Händler zu den Übernahmeplänen der Deutschen Post in Großbritannien. Der Konzern bietet für UK Mail eine Prämie von gut 43 Prozent. Mit gut 240 Millionen Pfund sei die Übernahme zwar relativ klein und werde den Kurs der Deutschen Post kaum beeinflussen. "Interessant ist aber, dass die Post gerade jetzt im Brexit-Umfeld in Großbritannien Chancen sieht", sagte er. Die Aktien der Deutschen Post lagen am Abend deutlich schwächer als der Gesamtmarkt 0,3 Prozent im Plus.

Wall Street: Dow dreht ins Minus

An den US-Börsen begann der Handelstag mit leichten Kursgewinnen. Der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte dreht allerdings im frühen Geschäft ins Minus und gibt zum Handelsschluss in Europa 0,04 Prozent ab auf 18.221 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,15 Prozent auf 2156 Punkte. An der Nasdaq zieht sich der Composite-Index um 0,19 Prozent ab auf 5295 Punkte.

Starke Impulse kommen gleich von mehreren Seiten: Das informelle Opec-Treffen, eine Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und neue US-Daten. "Es dürfte mit den vielen anstehenden Terminen ein etwas hektischer Tag an der Wall Street werden", meinte Analyst Craig Erlam von Oanda vor Börsenstart. Am Vorabend hatten die US-Indizes leicht zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent im Plus, der S&P-500 stieg um 0,6 Prozent, und an der Nasdaq ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Von Yellens Aussagen vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses erhoffen sich die Anleger Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA, auch wenn sich die Anhörung eigentlich um Bankenaufsicht und Regulierung dreht. Die Fed hatte zuletzt das Zinsniveau bestätigt, allerdings die Projektion für Zinserhöhungen im kommenden Jahr gesenkt. Dies hatte die Aktienmärkte gestützt. Neben Yellen stehen diverse Auftritte weiterer US-Notenbanker auf dem Terminkalender.

Beim Opec-Treffen in Algier geht der Markt mittlerweile nicht mehr von einer Einigung zur Deckelung der Fördermenge aus. "Ich denke niemand erwartet noch eine Vereinbarung von dem Treffen", meinte Analyst Ric Navy von R.J. O'Brien & Associates. Sollte diese ausbleiben, rechnet er mit weiter fallenden Ölpreisen. Bei einer Einigung auf eine Fördermengenbegrenzung wäre dies die erste Vereinbarung seit dem Beginn des Ölpreisverfalls im Jahr 2014, fügt der Analyst hinzu.

Für einen Impuls könnten auch die wöchentlichen US-Lagerdaten sorgen. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA blieb im August stabil, während Volkswirte einen deutlichen Rückgang erwartet hatten. Nach einer langen Periode von Kürzungen scheinen die Unternehmen zudem ihre Ausgaben wieder zu steigern. Wie das US-Handelsministerium berichtete, stagnierten die Orders gegenüber dem Vormonat. Im Vorfeld befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet.

Der Vormonatswert wurde auf plus 3,6 (vorläufig: plus 4,4) Prozent nach unten revidiert. Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Minus von 0,4 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 1,0 Prozent. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,6 Prozent. Damit ist diese Messgröße drei Monate in Folge gestiegen, liegt aber immer noch um 4,0 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Erwartungsgemäß unter Druck stehen die Aktie von Nike. Der US-Sportartikelhersteller hat zwar ausweislich seines am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Zwischenberichts in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, jedoch wurde bei den Vorbestellungen nur ein einstelliges Wachstum verzeichnet. Und auch die Lagerbestände wuchsen um einen zweistelligen Prozentsatz. Die Nike-Aktie verliert 0,7 Prozent.

Für den Kurs des Kosmetikkonzerns Coty geht es um 1,8 Prozent aufwärts. Mit dem Handelsende am Freitag wird die Aktie in den S&P-500 aufsteigen und dort die Titel von Diamond Offshore ersetzen. Diamond Offshore gewinnen 0,7 Prozent.

Aufwärts geht es für die Blackberry-Aktie. Der einstige Smartphone-Marktführer zieht sich aus der Handy-Entwicklung und -Herstellung zurück und will sich künftig ausschließlich dem Geschäft mit Software und Dienstleistungen widmen. Der Umsatz mit Software und Dienstleistungen hat sich im am 31. August zu Ende gegangenen zweiten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Bereinigt um Sondereffekte schaffte Blackberry beim Ergebnis je Aktie wie bereits im Vorquartal den "Break even". Analysten hatte hier mit einem Verlust von 5 Cent je Aktie gerechnet. Blackberry legen um 3,2 Prozent zu.

Devisen: Euro schaut auf Draghi und Yellen

Der Euro kann sich nach den Verlusten vom Vortag auf seinem Niveau halten. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1211 US-Dollar gehandelt und damit knapp 0,06 Prozent unter dem Kurs des Vorabends.

Devisenexperten warten im Tagesverlauf auf die Aussagen von Fed-Präsidentin Yellen gewartet. Daneben steht am Nachmittag EZB-Präsident Mario Draghi vor Mitgliedern des Deutschen Bundestages Rede und Antwort.

Von Yellens Aussagen vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Abend erhoffen sich die Anleger Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA, auch wenn sich die Anhörung eigentlich um Bankenaufsicht und Regulierung dreht. Die Fed hatte zuletzt das Zinsniveau bestätigt, jedoch die Projektion für Zinserhöhungen im Jahr 2017 gesenkt. Dies hatte die Aktienmärkte gestützt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1225 (Dienstag: 1,1220) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8913) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86208 (0,86413) britische Pfund, 112,93 (112,52) japanische Yen und 1,0891 (1,0880) Schweizer Franken fest.

Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Die Ölpreise legen nach deutlichen Rückgängen des Vortages etwas zu. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 46,02 US-Dollar und damit 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 2 Cent auf 44,69 Dollar.

Ein Treffen von Vertretern wichtiger Förderländer in der algerischen Hauptstadt Algier bleibt das alles beherrschende Thema am Ölmarkt. Am Rande des mehrtägigen Branchentreffens geht es vor allem um die Frage einer möglichen Begrenzung der Fördermenge, um so die Ölpreise zu stützen.

Bisher gibt es noch keine Einigung. Zuletzt hatte Saudi-Arabien als das führende Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Kompromissbereitschaft signalisiert. Der weltgrößte Ölexporteur sei bereit, jede Lösung zu unterstützen, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, versicherte Ölminister Khalid Al-Falih.

Wenig Veränderung gibt es am Markt für Edelmetalle. Weiterhin herrscht Uneinigkeit, ob die Fed im Dezember an der Zinsschraube drehen wird. Neben den Aussagen von Fed-Notenbankern richten sich die Blicke vor allem auf die anstehenden US-Konjunkturdaten. "Hier gibt es in den kommenden zwei Wochen eine ganze Reihe von wichtigen Daten", heißt es von Rohstoff-Analyst Carston Menke von Julius Bär. Dazu gehören die BIP-Zahlen für das zweite Quartal und der US-Arbeitsmarktbericht für September. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.324 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent.

Asien: Schwache Bankenwerte in Japan

Die Vorgaben aus Fernost fallen weitgehend unfreundlich aus: Am japanischen Aktienmarkt präsentierten sich inbesondere die Bankenwerte sehr schwach. Nach einem jüngst recht guten Lauf wird der Sektor abermals von Spekulationen über negative Leitzinsen durch die Bank of Japan belastet.

Neben Sorgen über den Bankensektor mit den entsprechenden Abgaben wurde die Börse auch von einer Fülle von Aktien ex Dividende gedrückt. Im marktbreiten Topix betraf dies immerhin mehr als die Hälfte der dort gelisteten Aktien.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,3 Prozent tiefer bei 16.465 Zählern. Der chinesische Shanghai Composite fiel zwar nur um 0,3 Prozent auf 2989 Punkte, markierte damit aber dennoch den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Die Börse in Sydney schloss dagegen knapp im Plus.

In Tokio wurden die Indizes von deutlichen Abgaben im Finanzsektor gedrückt. Der jüngste Anstieg der Anleiherenditen lief aus, die Renditen gaben nach und ließen Sorgen über die Gewinnentwicklung in der Finanzbranche wieder aufleben. Dazu haben sich Hoffnungen verflüchtigt, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik überdenke.

Zudem waren mit den jüngsten Schlagzeilen aus Europa - vor allem über eine möglicherweise drohende Kapitallücke der Deutschen Bank - japanischen Staatsanleihen wieder gefragt und die Renditen gingen zurück. Die Zehnjahresrendite sank mit minus 0,090 Prozent auf ein Einmonatstief. Im japanischen Bankensektor ging es in der Folge mit Aktien von Sumitomo Mitsui Financial Group um 4,1 Prozent bergab. Dai-ichi Life Insurance verbilligten sich um 2,5 Prozent. Mizuho Financial Group gaben um 1,8 Prozent ab. Aktien von Nomura verloren 2,8 Prozent.

In Sydney stieg der Leitindex S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent - trotz klarer Verluste im Energiesektor. Wettgemacht wurde die vor allem durch sehr feste Versorgerwerte, nachdem AGL Energy einen großen Aktienrückkauf und eine angehobene Ausschüttungsquote angekündigt hatte. AGL sprangen um 5,8 Prozent.

Der Kurs der Postal Savings Bank of China bewegte sich am ersten Handelstag an der Börse in Hongkong gegenüber dem Ausgabepreis kaum. Die Bank ist das nach Bilanzsumme sechstgrößte Kreditinstitut in China. Der Börsengang ist der weltweit bislang größte im laufenden Jahr.

Standard Chartered büßten in Hongkong 1,1 Prozent ein. Laut Wall Street Journal ermittelt das US-Justizministerium gegen ein von der Bank kontrolliertes Energieunternehmen in Indonesien wegen möglicher Zahlung von Bestechungsgeldern.

Quelle: n-tv.de