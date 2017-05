Startseite

Trump-Schatten im Export-Sektor: Dax zum Wochenbeginn kaum bewegt

Die neue Woche beginnnt an der Börse anders als erwartet: In Frankfurt gibt der deutsche Leitindex zum Auftakt leicht nach. Die Vorgaben aus Tokio sind wenig hilfreich. Gespannt warten Händler, aus welcher Richtung der nächste Windstoß kommt.

Flexible Taktik zum Wochenstart: Am deutschen Aktienmarkt beginnt die Woche für Anleger mit vorsichtigen Bewegungen. Der Leitindex Dax fällt in den ersten Minuten des Handels - anders als vorbörslich erwartet - leicht zurück und notiert 0,11 Prozent tiefer bei 12.588 Punkten. Am frühen Morgen hatten Beobachter in Banken und Brokerhäusern noch mit einem leichten Plus zum Handelsstart gerechnet. Vor dem Wochenende war das Frankfurter Börsenbarometer bei 16.602,18 Zählern aus dem Handel gegangen.

Insgesamt fehlt es dem Markt am Morgen an größeren Impulsen, erklärt n-tv Börsenkorrespondentin Sabrina Marggraf in Frankfurt. "Dazu ist in den USA und Großbritannien heute Feiertat." Mit entsprechend geringen Umsätzen sei zu rechnen, heißt es.

Zum Wochenstart machen auch die übrigen deutschen Aktienindizes keine stärkere Figur: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen tritt mit minus 0,09 Prozent bei 25.185 Punkten fast auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax verliert 0,27 Prozent auf 2269 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,22 Prozent abwärts auf 3571 Punkte.

Die politische Großwetterlage liefert wenig konkrete Vorgaben: Der G7-Gipfel auf Sizilien hat einmal mehr die auseinanderdriftenden Positionen zwischen der neuen US-Administration und den restlichen Ländern unterstrichen. Für Bundeskanzlerin Merkel sind die USA kein verlässlicher Partner mehr. An den Märkten dürfte der G7-Gipfel keine großen Akzente setzen, meinte ein Beobachter. Dafür seien die Erwartungen ohnehin gering gewesen. Am ersten Handelstag nach dem Gipfel liegen allerdings auffallend viele Dax-Unternehmen mit Amerika-Geschäft im Minus. Die Aktien von Daimler und Telekom etwa geben jeweils 0,6 Prozent nach. VW-Aktien liegen 0,3 Prozent im Minus.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries befürchtet nach der massiven Kritik von US-Präsident Donald Trump an den deutschen Handelsüberschüssen Erschwernisse im Exportgeschäft mit den USA. "Bis jetzt läuft er sehr gut, es gibt keinerlei Einschränkungen", beschrieb sie die aktuelle Situation im Warenaustausch zwischen beiden Ländern. Es gebe aber Debatten in den USA, Handelspartner mit Sanktionen und Zöllen zu belegen. "Das Thema ist, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch", sagte sie im Deutschlandfunk.

Auf der Ebene der Einzelwerte stehen zu Wochenbeginn ansonsten auch die Aktien von BMW und - hinter der ersten Reihe - auch eine Fußballaktie im Vordergrund. Analyst Tim Schuldt von Equinet rechnet nicht mit größeren Belastungen bei BMW. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Autobauer aufgrund von Versorgungsproblemen bei Lenkgetrieben teils mit Produktionsausfällen zu kämpfen hat. Die daraus resultierenden Kosten dürften sich in Grenzen halten, heißt es.

"Sollte der Produktionsausfall allerdings länger als wenige Tage andauern, könnten die Kosten drastisch steigen", meinte der Analyst. Denn in diesem Fall könne der Ausfall später nicht mehr durch eine gesteigerte Produktion ausgeglichen werden. Ursache des Lieferengpasses seien höchstwahrscheinlich Probleme mit der Qualität des zugelieferten Teils. Schuldts Einstufung der Aktie lautet "Akkumulieren" mit einem Kursziel von 98 Euro. Zu Wochenbeginn notieren die BMW-Aktien 0,2 Prozent im Minus bei 84,10 Euro.

Daneben interessieren sich fußballbegeisterte Anleger auch für die an der Börse gelisteten Anteilsscheine des Bundesligavereins Borussia Dortmund. Die im Frankfurter Prime Standard notierte BVB-Aktie gibt am ersten Handelstag nach dem Pokalfinale 0,5 Prozent nach.

Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien dürfte der Handel auch in der zweiten Handelshälfte ruhig verlaufen - falls sich die Stimmungslage nicht fundamental ändert. Im Handel stellt man sich auf ein ausgedünntes Geschäft ein. Das Volumen an Wall Street habe am Freitag 40 Prozent unter dem Durchschnitt gelegen. Akzente könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments setzen. Die wieder nachlassende Inflation hat zuletzt den Handlungsdruck auf die EZB reduziert.

Seit dem Mitte Mai erreichten Dax-Rekord bei 12.841 Punkten sind den Anlegern zuletzt die Gründe für einen weiteren Anstieg des Leitindexes verloren gegangen. Allerdings habe sich die Unterstützung vor der 12 500-Punkte-Marke erneut als stark erwiesen, schrieb Analyst Milan Cutkovic. Er sieht den Dax daher kurzfristig sogar wieder Kurs auf die Marke von 12.700 Punkten nehmen.

Devisen: Draghi könnte die Kurse bewegen

Der Euro kann sich zu Wochenbeginn weiter über der Marke von 1,11 US-Dollar halten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Zu Wochenbeginn dürfte die europäische Geldpolitik mit das größte Interesse wecken. Am Vormittag gibt die EZB neue Daten zur Geld- und Kreditmenge (M3) bekannt.

Nachmittags will sich EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament äußern. Zurzeit wird erwartet, dass die EZB ihre extrem lockere Geldpolitik perspektivisch langsam zurückfährt. Die robuste Konjunktur im Währungsraum liefert ihr nach Einschätzung vieler Beobachter dafür einen guten Grund.

Der EZB-Präsident dürfte bei seinem Auftritt ein "etwas erfreulicheres Bild" über die europäische Wirtschaftsentwicklung malen, meinte Dirk Gojny, Analyst der Essener Nationalbank. Zugleich dürfte Europas oberster Währungshüter jedoch betonen, dass die Wirtschaft nach wie vor der Unterstützung der Geldpolitik bedürfe.

Draghi werde jedoch auch darauf hinweisen, dass es langsam Zeit sei, den geldpolitischen Stimulus zu reduzieren. Dazu werde er einmal mehr den weiteren Fahrplan der EZB darlegen - erst Änderung des "Wordings", dann Reduzierung der Staatsanleihenkäufe bis auf null im kommenden Jahr und erst danach Zinserhöhungen, vermutet der Experte.

Vor dem Wochenende hatte die EZB den Referenzkurs für den Euro auf 1,1196 (Donnerstag: 1,1214) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8917) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen errechnete die EZB die Referenzkurse für einen Euro mit 0,87190 (0,86528) britischen Pfund, 124,38 (125,33) japanischen Yen und 1,0888 (1,0904) Schweizer Franken.

Fernost: Nikkei schließt unverändert

Die Tokioter Börse hat die Woche wenig verändert begonnen. Die Händler hätten sich angesichts geschlossener Aktienmärkte in den USA, Großbritannien und China zurückgehalten, hieß es. Zudem warten sie Experten zufolge auf die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA, von denen sie sich Hinweise auf die Zinspolitik der Notenbank Fed erhoffen. Hier stehen besonders die Monatsdaten vom Arbeitsmarkt am kommenden Freitag im Fokus.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei nahezu unverändert bei 19.683 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1570 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent. In China ruhte der Handel wegen des "Drachenbootfestes". Auch die Märkte in den USA ("Memorial Day") und Großbritannien ("Spring Bank Holiday") bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

"Das Interesse der Marktteilnehmer ist ganz auf die US-Geldpolitik konzentriert, wo eine Zinsanhebung erwartet wird", sagte Hiroyuki Nakai vom Analysehaus Tokai Tokyo Research. Kaum Einfluss auf den Handel hatte der neuerliche Raketentest Nordkoreas. Dass das Regime in Pjöngjang erneut gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, scheint an den Börsen immer mehr als Normalität empfunden zu werden, Impulse auf die Kursfindung hat es zumindest erneut nicht.

Weitgehend richtungslos präsentieren sich auch die übrigen Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. In Shanghai und auch in Taiwan wird wegen des Drachenbootfests am Montag und am Dienstag nicht gehandelt und in Hongkong pausiert der Handel wegen des Festes am Dienstag. Am deutlichsten zeigt sich das an der Börse in Seoul. Dort ist die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen, der Kospi steigt um 0,3 Prozent und markiert damit erneut ein Rekordhoch.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegen haben sich nur wenig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steht am Morgen bei 52,07 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau vom Freitagabend. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 49,70 Dollar, das waren zehn Cent weniger.

Die Preise für Öl hatten am Freitag nach ihren deutlichen Verlusten des Vortags wieder angezogen. Am Donnerstag waren sie stark gefallen, obwohl die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ein seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert hatten. Mit dem Schritt sollen die Ölpreise eigentlich gestützt werden. Einige Investoren hatten aber offenbar auf noch deutlichere Maßnahmen der Opec-Staaten gesetzt. Vor der Sitzung des Ölkartells am Donnerstag hatten die Ölpreise deutlich zugenommen.

Quelle: n-tv.de