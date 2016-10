Marktberichte

Angst vor geldpolitischer Wende: Dax zuckt und rutscht

Spekulationen über eine Drosselung der Billiggeldflut der EZB verhageln den Anlegern heftig die Laune. Dass die Notenbank das Gerücht dementiert hat, spielt dabei keine Rolle. Abwärts geht es auch beim britischen Pfund.

Die jüngsten Spekulationen um die EZB-Anleihekäufe ziehen dem deutschen Aktienmarkt wie erwartet den Boden weg. Die Meldung von Bloomberg vom Vorabend über ein schrittweises Zurückfahren der Käufe schon vor ihrem geplanten Ende im März 2017 sorge für "etwas Nervosität" an den Finanzmärkten, sagte ein Händler.

Dax und EuroStoxx gaben zuletzt um jeweils 0,7 Prozent auf 10.545 bzw. 3012 Punkte nach.

Die Spekulationen über ein allmähliches Zudrehen des Geldhahnes der EZB hatten nach Kassaschluss an den europäischen Aktienmärkten die Runde gemacht. Ein Notenbank-Sprecher kommentierte den Bericht zwar unmittelbar mit dem Hinweis, dass ein solches Vorgehen von der EZB nicht diskutiert worden sei. Offenbar nehmen die Finanzmarktteilnehmer das aber nicht für bare Münze.

"Die EZB könnte tatsächlich drosseln und etwas Neues versuchen, da die Ankäufe an ihre Grenzen stoßen", sagte Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Kritik aus der Bundesregierung scheint bei der EZB gefruchtet zu haben." Anleger begännen, eine sich abzeichnende Änderung der Geldpolitik der großen Notenbanken der Welt wahrzunehmen, erklärte Analyst Chris Weston vom Broker IG die Nervosität.

Auch die anderen Börsenbarometer zeigten nach Süden. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,6 Prozent auf 21.565 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,4 Prozent auf 1811 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten auf 3016 Punkte.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke noch auf den ADP-Beschäftigungsbericht in den USA, der einen Vorgeschmack auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag liefern könnte. Auf der Unternehmensseite blieben Banken das Gesprächsthema.

Die Commerzbank-Aktien fielen um 1,0 Prozent. Analysten äußerten sich zwar durchaus positiv zu den Umbauplänen des Konzerns, verwiesen aber auch auf die lange Dauer, bis die Früchte geerntet werden könnten.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank knüpften indes an ihre jüngste Erholung an. Sie waren mit einem Plus von 0,5 Prozent unter den wenigen Gewinnern im Dax. Ein Händler verwies auf die weiter bestehende Hoffnung auf eine günstige Einigung mit der US-Justiz auf eine Strafzahlung wegen umstrittener Hypothekengeschäfte. Das Geldhaus könnte laut "Platow-Brief" Streit mit einer Strafe von maximal fünf Milliarden Dollar beilegen. "Jeder Euro, den die Bank weniger zahlen muss, tut gut", sagte ein Händler. Bei einer geringeren Strafe könnten Hoffnungen aufkeimen, dass die Bank die Zahlungen vielleicht sogar ohne Kapitalerhöhung schaffen könnte.

Aktien von Air Berlin kletterten um 3,6 Prozent. Pläne für ein gemeinsames Touristikgeschäft mit der Ferienflug-Linie Tuifly konkretisieren sich.

Asien: EZB und Hitachi

Der Bericht über geringere Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank belastete auch die Aktienmärkte in Fernost. Die Aussicht, dass irgendwann die Notenbanken ihren Geldhahn wieder zudrehen könnten, sorge für Nervösität am Markt, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets.

Für Aufsehen in Tokio sorgte auch ein Bericht, wonach der Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sich unter anderem vom Werkzeughersteller Hitachi Koki trennen könnte. Die Hitachi-Aktien legten 5,3 Prozent zu. Die Papiere von Hitachi Koki gewannen mehr als zehn Prozent.

Devisen: Pfund bricht erneut ein

Weiter nach unten ging es wegen der Sorge vor negativen Folgen des Brexit für das Pfund Sterling. Die britische Devise fiel erstmals seit 1985 unter die Marke von 1,27 Dollar.

Auch zum Euro ging es weiter abwärts: die Gemeinschaftswährung kletterte zum Pfund auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 88,42 Pence. "Die Kursbewegung scheint sich von den Konjunkturdaten abzukoppeln, die eigentlich zeigen, dass die britische Wirtschaft okay ist", sagte Analystin Kathleen Brooks von Forex.Com. Indes wuchsen die Geschäfte der Dienstleister in der Euro-Zone im September langsamer. Der Einkaufsmanagerindex sank um 0,6 auf 52,2 Punkte, wie das Markit-Institut mitteilte.

Rohstoffe: Ölpreis legt zu

Der Goldpreis reagierte auf die Meldung über ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die EZB besonders stark. Er fiel um 3,3 Prozent auf 1270 Dollar, erholte sich am Morgen aber wieder etwas auf 1273 Dollar. Bundesanleihen gerieten am Vorabend ebenfalls unter Druck, konnten sich aber wie der Goldpreis auf niedrigerem Niveau stabilisieren.

Die Ölpreise haben im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,31 US-Dollar und damit 44 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November stieg um 47 Cent auf 49,17 Dollar. Hinweise auf sinkende Rohöllagerbestände in den USA hatten den Ölpreisen deutlich Auftrieb gegeben.

Quelle: n-tv.de