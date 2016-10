Marktberichte

US-Wahl wirft Schatten voraus: Dax zuckt nervös

Aus Gewinnen werden in Minuten Verluste und umgekehrt. Gute Nachrichten aus China geben der Börse zwar Unterstützung, am Ende werden sie aber vom Wahl-Hickhack in den USA überlagert.

Die Kauflaune der Aktienanlegern ist durchwachsen. Zudem warf die anstehende US-Präsidentschaftswahl ihre Schatten voraus. "Umfragen zeigen Donald Trump wieder im Aufwind", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. "Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb sehr hoch, dass viele Anleger vor einem Neuengagement das Wahlergebnis abwarten wollen." Außerdem fehlten wegen des Feiertages Allerheiligen Investoren aus einigen Bundesländern und europäischen Staaten.

Der Dax notierte am frühen Nachmittag 0,4 Prozent tiefer bei 10.617 Zählern, der EuroStoxx50 verlor 0,2 Prozent auf 3046 Punkte.

Der für die Republikaner antretende Milliardär Trump gilt wegen seiner Unberechenbarkeit als Börsenschreck. Seine Herausforderin, die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton, gilt dagegen als Garantin für Kontinuität. Ihr macht allerdings die wieder hochgekochte Affäre um die Nutzung eines privaten Servers für dienstliche E-Mails zu schaffen. Den Experten der Vermögensverwalter Source for Alpha und Capitell zufolge hat die Demokratin dennoch gute Chancen auf einen Sieg bei der Wahl am 8. November. "In einem guten wirtschaftlichen Umfeld tendieren die Wähler zur Beibehaltung der bisherigen Regierung", betonten sie in einer gemeinsamen Studie.

Da der US-Konjunkturmotor rund läuft, rechnen Börsianer mehrheitlich mit einer baldigen Zinserhöhung der Notenbank Fed. Sie werde am Mittwoch - knapp eine Woche vor der Wahl - die Füße zwar noch stillhalten, sagte CMC-Analyst Stanzl. "Dafür könnte sie den Termin aber nutzen, um die Märkte endgültig auf eine Zinsanhebung im Dezember einzustimmen."

Unterstützung für die Börsen kam derweil von Konjunkturdaten aus China: In der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft fallen die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern im Oktober besser aus als gedacht. Damit verdichteten sich die Signale, dass die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA wieder Tritt fasst. In Washington kommt zudem der Offenmarktausschuss der Fed zu einer zweitägigen Sitzung zusammen.

Eine Zinserhöhung so unmittelbar vor den Wahlen wird aber nicht erwartet. Die Investoren erhoffen sich aber Hinweise auf den Zeitpunkt der Maßnahme, die in diesem Jahr schon mehrfach verschoben wurde. Die Ergebnisse der Sitzung werden am Mittwochabend (MEZ) veröffentlicht.

Auf Unternehmensseite sorgten die Geschäftszahlen von BP und Shell für Gesprächsstoff. "Bei BP drehte sich die Pressemitteilung um die bevorstehenden harten Zeiten", sagte Analyst Chris Beauchamp vom Brokerhaus IG. "Shell malt dagegen ein für Investoren ermutigenderes Bild." Zwar schnitten beide Ölkonzerne besser ab als erwartet. BP verdanke dies aber nur einem einmaligen Steuereffekt, monierten Börsianer. Die Aktien des Konzerns fielen daraufhin in London um bis zu 3,8 Prozent. Shell zogen dagegen in der Spitze um 3,8 Prozent an.

Auch bei Standard Chartered überwog die Enttäuschung, obwohl die britische Großbank den zweiten Quartalsgewinn in Folge bekanntgab. Investoren verdarb möglicher Ärger mit der Hongkonger Börsenaufsicht die Stimmung. Mit einem Kursminus von bis zu 7,2 Prozent waren die Papiere des Geldhauses Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE.

Im Dax zählten die Aktien der Deutschen Bank zu den Verlierern, die Titel verloten 1,1 Prozent. Im Oktober hatten die Titel etwas Boden gutgemacht.

Eon und RWE setzten ihren Erholungskurs der vergangenen Tage fort und stiegen um 0,1 bzw. 1,6 Prozent.

Hauptgesprächsthema aber waren die Zahlen von Pfeiffer Vacuum. Die Titel des Spezialpumpen-Herstellers kletterten im TecDax um 8,6 Prozent. Nach den Quartalszahlen hat die Equinet Bank die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" erhöht.

Eine Abstufung der Gea-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" durch Baader Helvea drückte den Kurs des Anlagenbauers um 1,2 Prozent.

Das Bankhaus Lampe strich zudem die Fielmann-Aktie von einer Auswahlliste, der Kurs gab daraufhin um 0,4 Prozent nach.

Wall Street: Anleger dürften sich bedeckt halten

Auch an den US-Börsen dürfte sich unterm Strich eher wenig tun. Angesichts der US-Präsidentenwahl in der kommenden Woche und der US-Notenbanksitzung am Dienstag und Mittwoch dürften sich die Anleger kaum an größere Positionen heranwagen.

Daran dürften auch die überraschend gut ausgefallene chinesische Konjunkturdaten nichts ändern. Der Future auf den S&P-500-Index deutet einen gut behaupteten Start in den Dienstag an der Wall Street an.

Im Tagesverlauf kommen aus den USA wichtige Konjunkturdaten. Berichtet werden während des frühen Aktienhandels die Einkaufsmanagerindizes von Markit und dem Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe im Oktober. Außerdem stehen Daten zu den Bauausgaben im September auf dem Programm.

Asien: China überrascht positiv

Die Börsen in Südostasien präsentierten sich am Dienstag zweigeteilt: Während positive Wirtschaftsdaten die Aktienmärkte in China beflügelten, zeigten sich die übrigen Handelsplätze der Region ohne klaren Trend.

Eine positive Überraschung lieferten die Einkaufsmanagerindizes in China, die zum Teil auf Zweijahreshochs stiegen: Der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe kletterte im Oktober deutlicher in den Expansionsbereich und schlug damit auch die Markterwartungen, die von einem leichten Rückgang ausgegangen waren.

Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe konnte im Oktober ebenfalls zulegen. Darüber hinaus verbesserte sich auch im Dienstleistungssektor die Lage. Das Stimmungsbarometer stieg ebenso deutlicher in den Expansionsbereich. Als Gründe für den Anstieg nannten Ökonomen die steigenden Rohstoffpreise und den Immobilienboom in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auch die höheren Staatsausgaben halfen.

Während der HSI in Hongkong um 1,1 Prozent zulegte, stieg der chinesische Leitindex Schanghai-Composite um 0,7 Prozent auf 3.122 Punkte. "Die Daten sind sehr gut und generell sehr ermutigend", sagte Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets. In Shenzhen kletterte das Marktbarometer um 1,1 Prozent und der technologielastige ChiNext rückte um 0,8 Prozent vor. Die Titel des Mischkonzerns Hubei Wuchangyu, jene des Baustoffunternehmens Sichuan Shuangma Cement und die des Komponentenherstellers Tianma Bearing Group wurden nur durch das Tageslimit von 10 Prozent Plus gebremst.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit 17.442 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Die Bank of Japan (BoJ) hielt an ihrer Geldpolitik fest, senkte allerdings den Inflationsausblick. Das Inflationsziel von 2,0 Prozent dürfte erst um das Fiskaljahr 2018 erreicht werden. Bisher wollten die Notenbanker das Teuerungsziel bereits im Fiskaljahr 2017 erreichen.

Japans Notenbank pumpt Billionen von Yen in den Markt, um die Inflation auf 2 Prozent ansteigen zu lassen - bislang ohne durchschlagenden Erfolg. "Die gesenkten Inflationsprognosen laufen nicht notwendigerweise auf weitere Lockerungen der Geldpolitik hinaus. Zwar will die Notenbank mit allen Mitteln das 2-Prozentziel erreichen, aber die Anpassungen wirken nun etwas realistischer", erläuterte Aktienstratege Shingo Ide von NLI Research Institute die verhaltene Marktreaktion.

In Seoul drückten schwache Exportdaten etwas auf die Stimmung. Diese waren vor allem durch die globalen Rückrufe von Samsung Electronics und ihrem feuerfangenden Mobiltelefon Galaxy Note 7 negativ geprägt. Der südkoreanische Leitindex schloss knapp behauptet.

Unter den Einzelaktien brachen Panasonic in Tokio um 6,5 Prozent ein. Der Elektronikkonzern hat den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wegen des starken Yen gesenkt. Vor allem die Geschäfte mit Solarpanelen und Informationstechnologie laufen schlecht.

Auch Sony senkte die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich - wegen Verlusten auf dem Verkauf der Batteriesparte. Die Titel gaben um 0,7 Prozent nach. Die Papiere des Industrieroboterherstellers Fanuc verloren 4,3 Prozent, nachdem das Unternehmen schwache Umsatz- und Gewinnzahlen veröffentlicht hatte. Honda Motor büßten 2,0 Prozent ein. Auch der Automobilproduzent überzeugte Anleger mit seinen Quartalszahlen nicht.

Devisen: "Aussie" zieht an

Die aktuelle Schwäche des Dollar, vor allem zum Euro kommt er zurück auf über 1,10, dürfte auch der neuesten Entwicklung im US-Wahlkampf geschuldet sein.

Anders der australische Dollar, der nach der Bestätigung des Zinsniveaus durch die nationale Notenbank deutlich anzog. Der "Aussie" stieg auf 0,7667 US-Dollar nach Wechselkursen um 0,7613 am Vortag.

Rohstoffe: Pipeline-Explosion in USA

Von den Ölpreisen kommen zunächst keine negativen Impulse mehr, allerdings auch keine positiven. Fürs erste scheint der Preisverfall gestoppt. Mit 48,99 Dollar kostet die Sorte Brent inzwischen aber deutlich weniger als noch vor wenigen Tagen mit klar über 50 Dollar. Hintergrund ist die zunehmende Skepsis, dass sich die Ölförderer tatsächlich auf das grob in Algier besprochene Programm zur Drosselung der Förderung einigen werden. Außerdem kommt dem Öl auch der schwache Dollar zu Hilfe, der Rohstoffe für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt.

Das zeigt sich besonders deutlich beim Gold. Die Feinunze verteuert sich um 0,8 Prozent auf 1287 Dollar. Neben dem Dollar nähren die guten Daten aus China Spekulationen auf Goldnachfrage aus dem großen Nachfrageland China. Außerdem profitiert das zinslos gehaltene Gold davon, dass die US-Notenbank nach Mehrheitsmeinung der Akteure an den Finanzmärkten am Mittwoch noch nicht an der Zinsschraube drehen wird, sondern vermutlich erst im Dezember. Daneben könnte das Gold auch von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren mit Blick auf den offenen Ausgang der Präsidentenwahl.

Die Explosion einer wichtigen Pipeline in den USA ließ die Preise für Benzin in den USA in die Höhe schnellen. Die Futures auf eine Gallone (3,78 Liter) Benzin verteuerten sich am Dienstag um bis zu 15,2 Prozent auf 1,64 Dollar. Das war der höchste Stand seit mehr als vier Monaten.

Bei einer Pipeline war es bei Instandhaltungsarbeiten zu einer Explosion gekommen. Dabei starb ein Mensch, fünf wurden verletzt. Es ist bereits das zweite Mal in zwei Monaten, dass die Betreiberfirma Colonial Pipeline die wichtige Benzinleitung schließen musste.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets rechnet damit, dass die Benzin-Future-Preise zügig wieder fallen werden. "Das ist ein Einmaleffekt, der kaum Folgepotenzial haben wird." Die ausgefallenen Transportwege könnten durch andere Logistikwege ersetzt werden.

Colonial liefert rund ein Drittel des täglichen Benzin-Bedarfs an der US-Ostküste. Das 8850 Kilometer lange Pipeline-System beginnt an der Golfküste in den USA und endet im Hafen von New York. Die Explosion ereignete sich an einem Leitungsstück in Shelby, Alabama.

