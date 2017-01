Marktberichte

Trump-Risiko belastet Autobauer: Dax zuckt nach den Job-Daten

Die Höhepunkt der erste Handelswoche des neuen Jahres fällt bescheiden aus: Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich laut "Job Report" nicht ganz so mächtig wie erwartet. Immerhin herrscht jetzt Klarheit. Der Euro zuckt, der Dax steigt ins Plus.

Am deutschen Aktienmarkt kommt Bewegung auf: Nach der Vorlage neuer Daten zur Lage im US-Arbeitsmarkt geben Anleger ihre Zurückhaltung auf. Der Leitindex Dax befreit sich in einer ersten Reaktion aus der Verlustzone und gewinnt 0,02 Prozent auf 11.589 Punkte. Am Vortag war das Frankfurter Börsenbarometer noch haarscharf im Plus bei 11.584,94 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax verharrt 0,33 Prozent im Minus bei 22.207 Zählern. Im TecDax verzeichnen Händler einen Abschlag von 0,23 Prozent auf 1834 Punkte.

Nach der überraschend schwachen Beschäftigungszunahme in den USA im Dezember legen Aktien europaweit minimal zu, während der US-Dollar zu Euro, Yen und Pfund Sterling leicht aufwertet und die US-Treasurys etwas nachgeben. Die Reaktionen halten sich jedoch noch in Grenzen, heißt es aus dem Handel.

Mit 156.000 neuen Stellen blieb der Arbeitsmarktbericht für Dezember unter der Konsensprognose von 183.000 Stellen. Gleichzeitig wurden die November-Zahlen aber nach oben revidiert. "Die Stundenlöhne sind stärker gestiegen als erwartet, das könnte die Inflation antreiben", meinte ein Aktienhändler. Die US-Notenbank Fed hatte im jüngsten Sitzungsprotokoll die Risiken für die Inflation vor allem in stärker steigenden Löhnen und Gehältern ausgemacht. Die Arbeitslosenquote stieg wie erwartet leicht auf 4,7 Prozent. Im Vormonat hatte die Quote noch mit 4,6 Prozent den niedrigsten Stand seit August 2007 erreicht.

Es ist der vorletzte Job Report unter der Ägide des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama. "An den Ergebnissen wird sich Donald Trump messen lassen müssen", erklärte n-tv Börsenkommentatorin Sabrina Marggraf. "Die Frage ist: Gelingt es dem politischen Anfänger Trump mit seiner oft unorthodoxen Art tatsächlich Arbeitsplätze in den USA zu schaffen, indem der Außenhandel eingeschränkt wird?", sagte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. An den Märkten könne sich so Karpowitz weiter, jederzeit die Ansicht durchsetzen, dass die angekündigte Handelspolitik den USA und damit dem Dollar schaden werde.

"Die Entwicklung ist solide", kommentierte Ralf Umlauf von der Helaba die Jobdaten. Erfreulich sei vor allem der Rückgang der Komponente der Unterbeschäftigung. Das relativiere den Anstieg der Arbeitslosenquote und mache deutlich, dass der Arbeitsmarkt weiter in Richtung Vollbeschäftigung steuert. "Die Lohnentwicklung nimmt an Fahrt auf", sagt der Volkswirt. Die Erwartungen der Fed dürften vor diesem Hintergrund nicht verringert werden, wenngleich das Szenario gradueller Zinserhöhungen intakt bleibe.

USA: Handelsstart nach dem Job Report

Nach der Vorlage des Job Report zeichnet sich an der Wall Street ein wenig veränderter Start ab. Der Dow-Jones-Index wird auf Teleboerse.de zum Handelsstart bei 19.900 Punkten gesehen, was einem prozentual unverändertem Auftakt entspricht. In New York beginnt der reguläre Handel eine Stunde nach der Vorlage der Daten. Wegen ihrer Aussagekraft über den Zustand der US-Konjunktur und ihrer Bedeutung für den geldpolitischen Weg der US-Notenbank dürfte der Stellenaufbau entscheidend werden.

Zumindest gilt das für die Tendenz zum Wochenausklang, wie vorsichtige Beobachter einschränken. Auswirkungen werden dabei nicht nur für den Aktienmarkt, sondern auch für den Dollar erwartet, der zuletzt Schwäche zeigte nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

Blick nach Deutschland

"Die Stimmung hat sich eingetrübt", sagte ein Händler mit Blick auf das Marktgeschehen bei den deutschen Einzelwerten. "Alle scheinen jetzt darauf zu warten, welche konkreten Maßnahmen Trump durchsetzt." Seit seinem unerwarteten Wahlsieg Anfang November legte der Dax um fast zehn Prozent zu. Der 70-jährige Immobilien-Mogul wird am 20. Januar in sein Amt als 45. Präsident der USA eingeführt. Doch schon jetzt sorgt er mit Nachrichten über Twitter für Furore in der Wirtschaft.

Im Dax stehen vor dem Wochenende insbesondere die Aktien der Autobauer auf der Verliererseite. Der künftige US-Präsident Trump drohte zuletzt auch Toyota mit Strafzöllen, sollten die Japaner Autos in Mexiko produzieren. In Deutschland machten Trumps Drohungen Aktionäre von Autobauern und -zulieferern nervös. Die im Dax gelisteten Vorzugsaktien von VW verlieren 0,3 Prozent. Die Aktien von BMW legen 0,1 Prozent zu, die Papiere von Daimler geben knapp 0,4 Prozent nach. Im Handel diskutieren Analysten auch neue Berichte zum Ausmaß der Schadstoffbelastung durch Dieselmotoren im Autobau. "Die Autoaktien belastet dies allerdings nicht maßgeblich", meinte n-tv Börsenexpertin Marggraf.

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite beschreiben Beobachter insgesamt als "weiterhin dünn". Kurstreiber seien vor allem Umstufungen verschiedener Brokerhäuser, heißt es. Betroffen von so einer Analysteneinschätzung sind zum Beispiel die Aktien von Continental, die dank einer Kaufempfehlung der Societe Generale mit 1,3 Prozent an die Dax-Spitze klettern. Im TecDax verlieren Wirecard knapp 1 Prozent, nachdem sie von Exane BNP auf "Neutral" herabgestuft worden sind.

Größter Verlierer im Dax sind am Vormittag die Aktien der Lufthansa mit einem Minus von 3,2 Prozent. Analysten der Schweizer Bank UBS sehen mit Blick auf den steigenden Ölpreis, die rückläufige Nachfrage und den höheren Wettbewerb Risiken für die Fluggesellschaft. "Wir erwarten, dass der Vorstand eine sehr vorsichtige Geschäftsprognose geben wird", sagte Analyst Jarrod Castle. Er empfahl die Titel, die in den vergangenen drei Monaten mehr als 30 Prozent zugelegt haben, zum Verkauf.

Größter Verlierer im EuroStoxx50 und an der Börse in Paris sind die Aktien von Sanofi mit einem Kursminus von 2,5 Prozent. Ein US-Gericht untersagte wegen des Vorwurfs von Patentrechts-Verletzungen den Verkauf des Cholesterin-Mittels Praluent in den USA. Analysten zufolge gehen Sanofi dadurch fünf Prozent vom Gewinn verloren.

Trump belastet Dürr

Die Twitter-Verlautbarungen des künftigen US-Präsidenten drücken den Aktienkurs des deutschen Autozulieferers Dürr. Die Aktien des im MDax notierten Lackieranlagenspezialisten geben vor dem Wochenende um weitere 2,3 Prozent nach. Donald Trump hatte sich zuletzt erneut via Twitter-Botschaft zu seiner geplanten Wirtschaftspolitik geäußert. Jüngstes Ziel seiner Kurznachrichten war Toyota und deren Corolla-Produktion in Mexiko. Den für den US-Markt gedachten Mittelklassewagen sähe der künftige US-Präsident gerne in den USA gebaut.

Bereits vor Tagen hatte Trump dafür gesorgt, dass Ford eine geplante Fabrik nicht in Mexiko baut.

Dadurch wurde auch die Aktie von Dürr nach unten gedrückt, der die Fabrik ausrüsten sollte. Analysten sind jedoch geteilter Meinung über die Konsequenzen. Während man bei Baader Research mittelfristig nur eine Umschichtung sieht, glauben die Analysten vom Bankhaus Metzler, dass sich erste Bremsspuren dieser Ford-Entscheidung schon in den Zahlen zum vierten Quartal zeigen könnten. Bei Kepler Cheuvreux geht man hingegen davon aus, dass Dürr auch an der Modernisierung der dann gewählten US-Fabrik partizipieren wird.

Abgesehen davon stehen vor allem die Bewegungen am Anleihemarkt im Blickfeld: Das in der laufenden Woche veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank hatte dort für Verunsicherung gesorgt. Weder die Konjunktur- noch die Zinsaussichten scheinen so sicher zu sein, wie die Marktteilnehmer bisher eingepreist hatten. Auch der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag hatte hier keine Klarheit gebracht.

Vor allem der Bund-Futures als Barometer für die deutschen Bundesanleihen und damit ganz Europa steht im Fokus. Sollte er durch seine wichtige Unterstützung bei 163 Prozent fallen, sei mit höheren Kursverlusten oder umgekehrt einem Anstieg der Renditen zu rechnen. Aktuell zeigt er sich knapp über dieser Marke bei 163,36 Prozent.

Asien: Trump droht Toyota

Die Strafzoll-Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen Toyota hat die Tokioter Börse vor dem Wochenende belastet. Die Aktie des weltgrößten Autobauers gab 1,7 Prozent nach und zog auch die Kurse japanischer Rivalen wie Nissan und Honda nach unten.

Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei schloss 0,3 Prozent tiefer bei 19.454 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent auf 1553 Zähler.

Trump forderte von Toyota, auf den Bau eines Werkes in Mexiko zu verzichten. Zudem drohte der künftige US-Präsident dem Konzern hohe Strafzöllen für den US-Import von in dem benachbarten Niedriglohnland gebauten Autos.

Die übrigen Märkte in Fernost präsentierten sich zum Wochenausklang wenig verändert. Die chinesische Börse in Schanghai gab leicht nach. Die südkoreanische Börse in Seoul legte dagegen leicht zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle.

In Tokio standen vor allem die Autobauer im Blickfeld. Toyota-Titel büßten zeitweise rund drei Prozent ein. Die Aktien des zweitgrößten Japanischen Herstellers Nissan verloren 2,2 Prozent, die Papiere des Rivalen Honda gaben 1,9 Prozent nach.

Die Anleger reagierten verunsichert, nachdem sich Trump nach den US-Autobauern General Motors und Ford nun erstmals einem ausländischen Hersteller wegen der Produktion von Fahrzeugen in Mexiko gedroht hatte. Die Regierung in Tokio sah sich veranlasst, die heimische Industrie demonstrativ in Schutz zu nehmen.

Es gebe in Tokio insgesamt eine Kurskorrektur nach der Rally im Zuge der Trump-Wahl, sagte Analyst Koichi Yoshikawa von der britischen Bank Standard Chartered. Am Markt setze sich mehr und mehr der Eindruck durch, dass Trumps Pläne für die Wirtschaft sehr auf Hoffnungen basierten.

Das Börsenschwergewicht Fast Retailing drückte zusätzlich auf die Stimmung, nachdem der Modekonzern mitteilte, dass es bei seiner Ladenkette Uniqlo im Dezember nicht so gut lief wie vor einem Jahr. Die Aktien verbilligten sich um 6,7 Prozent.

Devisen: Türkei-Sorgen im Handel

Der Euro gibt bis zum Mittag einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne ab. Im Verlauf kostet die Gemeinschaftswährung 1,0592 US-Dollar, nachdem sie im asiatischen Handel über der Marke von 1,06 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,0501 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen zahlreiche Konjunkturdaten im Mittelpunkt des Interesses. Während in Europa Stimmungsindikatoren Auskunft über die Wirtschaftslage geben, veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Fachleute rechen mit einer anhaltend soliden Entwicklung des Jobmarktes, der auf Vollbeschäftigung zusteuert.

Mit Blick auf die türkische Lira warnen Devisenexperten der Commerzbank unterdessen vor einem "weiteren tumultartigen Handelstag". Der Dollar habe mit 3,64 Lira ein neues Hoch erreicht, heißt es. Aktuell kostet die US-Währung 3,63 Lira.

Auf der Suche nach Ursachen für die Kursbewegung werde am Markt darüber spekuliert, dass Fitch das Rating für die Türkei am 27. Januar herabstufen könnte und die türkische Notenbank dann nicht die Freiheit hätte, mit Zinserhöhungen zu reagieren. Möglicherweise stellen sich mehr und mehr Investoren auf ein solches Szenario ein.

Die Coba erwartet, dass der Dollar in einem Jahr, in dem mit US-Zinserhöhungen zu rechnen sei, auch ohne besonderen Auslöser zur Lira zulegen dürfte. Die türkische Notenbank werde früher oder später aktiv werden müssen. Die Zinssätze dürften bereits in diesem Monat um 50 Basispunkte erhöht werden, heißt es.

Nach Ansicht der Währungsexperten werde eine solche Reaktion jedoch die Abwertung der Lira nur verzögern, nicht aber den Trend umkehren. Die Währungsreserven der türkischen Notenbank hätten im Dezember 2016 mit 92 Milliarden Dollar ein Vierjahrestief erreicht. Die neuerliche Forderung von Präsident Erdogan nach niedrigeren Zinssätzen schaffe "giftige Rahmenbedingungen" für die Lira.

Nach Einschätzung der Coba dürfte die türkische Währung weiter nachgeben, solange nach wie vor mit unorthodoxen und alternativen geldpolitischen Maßnahmen experimentiert werde. Bereits jetzt sehen die Währungsexperten ihr Dollar-Jahresendziel von 3,75 Lira gefährdet.

Rohstoffe: Ölpreise klettern leicht

Die Ölpreise ziehen im Freitagshandel leicht an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet gegen Mittag 57,37 US-Dollar. Das sind 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um 43 Cent auf 54,19 Dollar.

Starke Impulse können Marktbeobachter im Ölhandel zunächst nicht erkennen. Am Donnerstag hatten die Rohölpreise auf neue Lagerdaten aus den USA zunächst mit Verlusten reagiert, die aber zügig wieder wettgemacht wurden. Im Fokus stehen am Markt nach wie vor die vom Ölkartell Opec und elf anderen Förderstaaten angekündigten Produktionskürzungen, die seit Jahresanfang gelten. Mit der Absprache sollen die Ölpreise angehoben werden. Bisher deuten Ankündigungen aus mehreren Ländern darauf hin, dass die Absprache eingehalten wird.

Quelle: n-tv.de