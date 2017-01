Marktberichte

Blick richtet sich auf USA: Dax zielt auf Jahreshoch

Der Dax wird Börsianern zufolge mit einem Plus in die neue Woche starten. Während in Tokio Ruhetag ist, drehen die China-Börsen ins Plus. Die Woche wird geprägt von Bilanzen. Ansonsten kommen Impulse vor allem aus den USA.

Der Dax könnte an diesem Montag ein neues Jahreshoch markieren. Diese Prognose begründet ein Händler mit einem sich abzeichnenden Ausbruch des marktbreiten S&P-500 aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen, der sich positiv auch auf die europäischen Aktienmärkte auswirken werde. Am Freitag hatte der Dax kaum verändert bei 11.599,01 Punkten geschlossen.

Der Broker IG Markets indiziert den Dax vorbörslich mit 11.640 Punkten auf einem marginal höheren Kurs als dem bisherigen Jahreshoch vom Dienstag bei 11.637 Punkten. Der nachgebende Yen und der zum US-Dollar leicht abwertende Euro sprächen ebenfalls für Aktienkäufe, sagt der Händler.

In der zweiten Handelswoche des Jahres dürften die ersten Quartals- und Jahresergebnisse von Unternehmen die Kurse bewegen. An diesem Montag kommen erste Eckdaten von Continental für 2016, am Dienstag die Umsätze von Metro im vierten Quartal, am Donnerstag Drittquartalszahlen von Südzucker und Richemont. Hinzu kommen Zwischenberichte der britischen Handelsketten Morrison, Sainsbury, Marks & Spencer, Debenhams und Tesco.

Mit Spannung warten Investoren auch auf einen öffentlichen Auftritt von Eric Rosengren am Nachmittag (15 Uhr MEZ). Sie werden die Worte des Chefs der Federal Reserve Bank von Boston auf die Goldwaage legen, weil sie sich von ihm mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump erhoffen. Der Milliardär übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Daneben stehen noch die europäischen Arbeitsmarktdaten auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent und der Nasdaq 0,6 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

Asien: Börsen folgen US-Pendants nach oben

Die Aufschläge zum Wochenschluss an der Wall Street stützen auch das Börsengeschehen in Südostasien. Der Dow Jones Index hatte am Freitag im Verlauf die historische Marke von 20.000 Punkten nur denkbar knapp verfehlt. Letztlich knüpfen die lokalen Märkte in Asien an ihre Stärke der Vorwoche an, als der HSI in Hongkong den höchsten Wochengewinn seit drei Monaten verbucht habe, heißt es im Handel.

In Tokio ruht der Handel am Montag wegen eines Feiertages. In Hongkong steigt der HSI um 0,2 Prozent auf 22.552 Punkte, der Composite in Schanghai gewinnt 0,5 Prozent auf 3.169 Zähler. Der S&P/ASX-200 schloss 0,9 Prozent in Australien fester und kletterte auf das höchste Niveau seit Mai 2015.

"Die Unterstützung kommt aus den USA und geht auf den Arbeitsmarktbericht zurück. Der Fokus liegt dabei auf dem überraschenden Anstieg der Gehälter. Der S&P-500 markierte ein Allzeithoch und dieses dürfte den Wochenbeginn in Asien stützen", sagt Marktstratege Jingyi Pan von IG.

Die Börsen in China haben nach einem Beginn im Minus ins Plus gedreht. Die chinesischen Währungsreserven sind im Dezember auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gefallen. Hauptgrund für den Rückgang sind nach Angaben der Zentralbank die Maßnahmen zur Stabilisierung des Yuan. Ein weiterer Faktor ist unter anderem die Dollar-Stärke gegenüber anderen Währungen wie dem Euro, was den Wert der nicht in Dollar denominierten Aktiva in den Zentralbankreserven bei der Umrechnung in Dollar drückt.

Rohstoffe: Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Montagmorgen 56,84 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 29 Cent auf 53,70 Dollar.

Während es Hinweise auf tatsächliche Produktionskürzungen durch Staaten des Ölkartells Opec sowie weiterer Förderländer gemäß einer entsprechenden Vereinbarung gibt, fördern US-Produzenten offenbar wieder mehr. Darauf weisen Daten des Dienstleisters Baker Hughes hin. Demnach ist die Zahl der US-Förderanlagen die zehnte Woche in Folge gestiegen und liegt nun auf dem höchsten Niveau seit einem Jahr. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Produzenten in den USA, die die sogenannte Frackingtechnologie anwenden, besonders flexibel auf die Preisentwicklung reagieren können.

Quelle: n-tv.de