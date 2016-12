Marktberichte

Gesprengte Ketten: Dax zieht nach Jahreshoch Richtung 11.000

Mehrfach versucht sich der Dax am Ausbruch aus seinem Seitwärtstrend - und scheitert. Jetzt hat er es geschafft. Und statt zu verschnaufen, nimmt er eine psychologisch wichtige Marke aufs Korn.

Zur Wochenmitte gewinnt der Aufwärtstrend der vergangenen beiden Handelstage noch einmal deutlich an Fahrt. Dem Dax gelingt endlich der Ausbruch aus seinem zwischen 10.600 und 10.800 Punkten verlaufenden Seitwärtstrend - und das setzt weitere Kräfte frei. "Die Anleger sind wieder risikofreudiger", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil. "Und am Donnerstag wartet noch der Markt-Befeuerer Draghi."

Der Dax notiert am Vormittag 1,3 Prozent auf 10.912 Punkte zu - Jahreshoch! Am Montag hatte er 1,6 Prozent, am Dienstag 0,9 Prozent zugelegt. Der Dow hatte mit einem Allzeithoch geschlossen. Der MDax positioniert sich 1,0 Prozent fester bei 21.107 Zählern. Der TecDax legt 0,9 Prozent auf 1715 Stellen zu.

Die Jahresendrally will keiner verpassen

Seit Dienstag notiert der Dax gegenüber dem Jahresstart knapp im Plus. Das zieht - wie der Dow-Rekord - Investoren an die Börse und den Leitindex über einen wichtigen Widerstandsbereich. An der Zone 10.780 bis 10.830 Punkten war der Dax in diesem Jahr bereits vier Mal gescheitert.

"Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruchsversuch sind gut", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Die jüngsten Konjunkturdaten wie die deutschen Auftragseingänge wiesen auf eine günstige Entwicklung der Unternehmensgewinne im vierten Quartal hin. "Das spricht für einen Kursaufschwung über die Jahreswende hinaus", erwartet Ruland.

Italien und die EZB

Daneben wird an der Börse weiter nach Italien geschaut. Im Blick steht dort die Abstimmung über den Haushalt für 2017 und den anschließenden erwarteten Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi. Zudem wird darauf spekuliert, dass es Aussagen zu der Lösung der Bankenkrise geben könnte. Berichte, wonach sich die italienische Regierung darauf vorbereiten soll, eine zwei Milliarden Euro schwere Kontrollmehrheit an der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena zu übernehmen, dämpfen die Sorgen vor einer sich global ausweitenden Problemen im Bankensektor.

Gleichzeitig rückt die EZB-Sitzung am Donnerstag in den Blick. Der Rat dürfte sein Anleihekaufprogramm verlängern. Dafür sprechen sowohl die anhaltend schwachen Inflationsaussichten und die konjunkturellen Unsicherheiten des nächsten Jahres als auch die Kommunikation wichtiger EZB-Offizieller. Fraglich ist allerdings, ob die Zentralbank das monatliche Ankaufvolumen von 80 Milliarden Euro konstant halten wird.

Dax: Banken gefragt

Bei den Einzelwerten im Dax bleiben die Banken im Fokus. Mit gleich mehreren Themen seien Banken dabei, der prominenteste Sektor zu werden, sagt ein Händler: "Fundamental hat sich das Bild weltweit endlich wieder aufgehellt und charttechnisch wird das überall durch kräftige Ausbrüche unterlegt." Der Sektor sei derart "underowned" bei Investoren, dass die Käufe noch bis zum Jahresende anhalten dürften. Aktuell setze der Markt übergeordnet auf die EZB. Dazu stehen alle Zeichen auf Entspannung bei "den üblichen Brandherden" wie den italienischen Banken. Deutsche Bank, Topgewinner der beiden vergangenen Tage, ziehen weitere 3,1 Prozent an. Commerzbank gewinnen 3,0 Prozent.

Europa: CS kein Maßstab für die Branche

Credit Suisse gewinnen 3,6 Prozent. Die Credit Suisse muss ihre Ambitionen im Investmentbanking und im Asset-Management ein Stück weit zurücknehmen. Die Bank senkte ihre Ziele für die beiden Bereiche. Grund seien die schwierigen Marktbedingungen, wie das Institut anlässlich seines Investorentags mitteilte. Die vorsichtigen Aussagen der Schweizer Bank werden von Marktteilnehmern jedoch als wenig belastend für den Bankensektor gewertet. "Das sind hauseigene Probleme", so ein Händler.

Rohstoffe: Leichte Rückgang beim Ölpreis

Der Ölpreis gibt zunächst leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 53,60 Dollar. Das sind 0,4 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,2 Prozent auf 50,75 Dollar.

Das US-Energieministerium hatte am Dienstag seine Prognosen für die US-Rohölproduktion für das laufende und das kommende Jahr angehoben. Die höhere Förderung in den USA dürfte laut Händlern der geplanten Begrenzung der Ölförderung durch das Ölkartells Opec entgegenwirken.

Unterstützung bekommen die Preise vom überraschend starken Rückgang der Ölbestände in den USA in der vergangenen Woche. Dem Branchenverband API zufolge waren sie um 2,2 Millionen Fässer gesunken.

Asien: Positive Tendenzen

Mit steigenden Kursen warteten die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte auf. Für Antrieb sorgte die Erwartung, dass die Furcht vor einer neuen Euro-Krise nach dem "Nein" beim Italien-Referendum die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag zum Handeln bewegen dürfte. "Nach dem Brexit und der US-Wahl haben die Finanzmärkte gelernt, dass sich die Kurse schnell wieder erholen, auch wenn das Ergebnis nicht so ausfällt wie erhofft - entweder, weil die wirtschaftlichen Folgen zu vernachlässigen sind, oder weil sie Zeit brauchen, um sich zu zeigen", sagte Stratege Tatsushi Maeno von Okasan Asset Management.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,3 Prozent im Plus und erreichte damit den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. In Tokio kletterte der Leitindex Nikkei 0,7 Prozent auf 18.496 Punkte. Es sei aber nur schwer vorstellbar, dass die nach der US-Präsidentenwahl begonnene Rally noch lange anhalte, sagten Händler. Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen. Auch in Hongkong, an der südkoreanischen Börse in Seoul und am chinesischen Markt in Shanghai ging es leicht nach oben. Der S&P/ASX200-Index in Australien legte knapp e1in Prozent zu.

Bei den Einzelwerten stand in Tokio der Internet- und Mobilfunkkonzern Softbank im Fokus. Das japanische Unternehmen kündigte an, 50 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Dies schürte Spekulationen, dass Softbank einen neuen Anlauf für eine Fusion seiner US-Mobilfunksparte Sprint mit der Telekom -Tochter T-Mobile US starten könnte. SoftBank-Aktien verteuerten sich um mehr als 6 Prozent.

