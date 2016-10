Marktberichte

Trübe Aussichten an der Wall Street: Dax zieht es in Richtung Tagestief

Zur Wochenmitte versucht der Dax erneut einen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend - und scheitert. Die Folge sind fallende Kurse.

130 Punkte am Montag rauf, 50 Zähler am Dienstag runter - und am Mittwoch kommt ein weiterer Abschlag dazu. Am Nachmittag testet der Dax erneut sein Tagestiefniveau. Ausschlaggebend dafür sind Händlern zufolge die eher mauen Aussichten für die Wall-Street-Eröffnung.

Der Dax notiert 0,3 Prozent im Minus bei 10.540 Punkten. Das Tagestief liegt bei 10.537. Am Montag war der Dax knapp 130 Punkte gestiegen, am Dienstag fast 50 Zähler gefallen - vor allem schwache Alcoa-Zahlen hatten dafür gesorgt. Der MDax präsentiert sich 0,1 Prozent fester bei 21.330 Zählern. Der TecDax positioniert sich mit 1794 Stellen 0,6 Prozent tiefer.

Charttechnisch übergeordnet sehen Experten den Leitindex weiter in einer Seitwärtsbewegung. Auf Widerstand trifft er demnach bei 10.640 und 10.700 Punkten. Eine erste Unterstützung sehen die Marktteilnehmer bei 10.450 Zählern. Allerdings lieferte der Leitindex am Dienstag mit einem sogenannten Shooting Star - was die Candlestick-Technik betrifft – ein negatives, "bearisches" Signal.

Konjunktur: Und wieder grüßt die Fed ...

Top-Thema bleibt die Zinserhöhungserwartung in den USA. Die ist für Dezember erstmals auf mehr als 70 Prozent gestiegen. Erst über dieser Marke gilt eine Zinserhöhung als wahrscheinlich, da dann der Markt als darauf vorbereitet gilt. Unterhalb der 70-Prozent-Marke ist der Fed laut Beobachtern die Gefahr unerwünschter Turbulenzen am Bond-Markt zu groß.

Impulse für den Aktienmarkt dürften deshalb vom Protokoll der US-Notenbanksitzung und von Reden diverser US-Notenbanker ausgehen. Die Industrieproduktion in der Eurozone im August überrascht positiv. Die von Analysten taxierte Erholung um 1,5 Prozent wird mit 1,6 Prozent noch übertroffen. Im Juli war sie 1,1 Prozent zurückgefallen.

Devisen: Dollar und Pfund stark, Euro schwach

Die Entwicklung einer immer wahrscheinlicher werdenden US-Zinserhöhung im Dezember treibt den Dollar. Der Greenback klettert am Mittwoch zum Euro auf den höchsten Stand seit über zwei Monaten. Der Euro kostet dagegen im Tief 1,1015 Dollar - nochmals 0,3 Prozent weniger als am Dienstagabend. Deutliche Gewinne verbuche dagegen das britische Pfund. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Euro-Referenzkurs am Dienstag auf 1,1079 Dollar festgelegt.

Händler führen die Verluste des Euro auch auf eine breit angelegte Stärke des britischen Pfund zurück. Auslöser der Entwicklung ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach habe sich die britische Premierministerin Theresa May dazu bereiterklärt, das nationale Parlament über die Bedingungen des Brexit abstimmen zu lassen. Der Bericht dämpft Anlegersorgen vor einem "harten" Brexit mit stark negativen Folgen für das Königreich.

Dax: BASF im Aufwind

BASF reagieren positiv auf die überraschende Vorlage von Quartalszahlen. Das Kursplus beträgt 0,6 Prozent, die Titel gehören damit zu den größten Dax-Gewinner. Der Chemieriese hat einen geringeren Gewinnrückgang als erwartet ausgewiesen. "Die Zahlen unterstützen die gute Kursentwicklung der letzten Zeit", sagt ein Händler. Aber da der Ausblick nur bekräftigt worden sei, gebe es keinen Grund für weitere Euphorie.

Die Aktien der Deutscher Bank erholen sich etwas, es geht 0,8 Prozent aufwärts. Der Grund ist dem Handel zufolge eine zu günstiger als befürchtet ausgefallenen Konditionen aufgestockt Anleihe. "Dabei waren die Konditionen etwas besser als letzte Woche", kommentiert ein Händler.

Lufthansa im Höhenflug

Topgewinner im Dax sind erneut die Lufthansa-Titel. Die Papiere, die am Dienstag nach guten Verkehrszahlen bereits 5 Prozent zugelegt haben, klettern zeitweise weitere 4,5 Prozent und pendelt sich dann um 3,5 Prozent ein. Händler sehen diese Erholung aber nur als Pull-Back-Bewegung. "Die Frage ist, ob sich die Lage wirklich durchgreifend bessert", sagt ein Händler

SDax: Rocket rückt auf

Rocket Internet gewinnen zeitweise rund 1 Prozent. Die Titel dürfen in den Kleinwerteindex SDax aufrücken. "Das macht die Titel für neue Anlegergruppen interessant", sagt ein Marktakteur.

USA: Trübe Stimmung

Trotz massiver Kursverluste am Dienstag ist für die Wall Street am Mittwoch keine Erholung in Sicht. Der von Alcoa verhagelte Auftakt der Bilanzsaison, der starke Dollar und die Sorgen um eine Fed-Zinserhöhung im Dezember wirken noch nach. Allerdings sind keine neuen Belastungsfaktoren in Sicht, so dass die Indizes zunächst wenig verändert starten dürften.

Die Terminkontrakte auf die Börsenindizes liegen 0,1 Prozent im Minus. Im Verlauf wird dann das Protokoll der Fed-September-Sitzung die Aufmerksamkeit der Börsianer in Anspruch nehmen. Zudem äußert sich eine Reihe von Fed-Repräsentanten.

Unter den einzelnen Aktien könnten Sprint von einem ungewöhnlichen Finanzdeal bewegt werden. Der US-Mobilfunkanbieter will offenbar etwas mehr als 10 Prozent seines Spektrums verkaufen und zurückmieten, sagen mehrere mit der Sache vertraute Personen. Es wäre das dritte Mal, dass Sprint seine Vermögenswerte als Sicherheit nutzt, um sich Geld zu besorgen. Eine Gewinnwarnung dürfte die Aktie von Fortinet unter Druck bringen. Der Cybersecurity-Spezialist hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das dritte Quartal gesenkt. Für Barracuda Networks wird es dagegen wohl nach oben gehen. Das Unternehmen hat das Ergebnis je Aktie im zweiten Geschäftsquartal überraschend mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz stieg stärker als erwartet.

Rohstoffe: Verunsicherung bleibt

Der Ölpreis kann sich leicht fangen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 52,76 Dollar. Das sind 0,7 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI steigt 0,6 Prozent auf 50,99 Dollar.

Nachdem der Brent-Ölpreis am Montag einen einjährigen Höchststand erreicht hatte, hat er seither wieder etwas nachgegeben. Das Misstrauen von Marktbeobachtern gegenüber der Ankündigung der Opec, zusammen mit anderen großen Produzenten die Ölförderung zwecks Preiskontrolle zu kürzen, ist nach wie vor groß. Nicht zuletzt gilt es als fraglich, ob sich Russland, wie von Staatspräsident Wladimir Putin angekündigt, dem Vorhaben tatsächlich anschließt.

Asien: Wall-Street-Nachwehen

Dank negativer Vorgaben von der Wall Street dominierten am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen die negativen Vorzeichen. Beobachter machten die Furcht vor steigenden US-Zinsen und den enttäuschenden Quartalsausweis des US-Aluminiumkonzerns Alcoa für die Abgaben verantwortlich. In Tokio fiel der Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 16.840 Punkte. Die japanischen Maschinenbauaufträge waren im August in der Kernrate weniger stark gesunken als erwartet, doch gelten die Daten als notorisch volatil und haben daher keinen Einfluss auf den Markt. Der Shanghai Composite gab 0,3 Prozent nach, in Hongkong ging es mit dem HSI rund 1 Prozent nach unten.

Die schwachen Alcoa-Zahlen lasteten auf den Aktien von Stahlherstellern. JFE fielen in Tokio mehr als 4 Prozent und Nippon Steel & Sumitomo Metal rund 3 Prozent. Baoshan Iron & Steel gaben in Schanghai 3,5 Prozent nach. Auch Finanzwerte wurden verkauft.

