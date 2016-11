Marktberichte

Hoffnung überwiegt : Dax zelebriert Kurssprung vor US-Wahl

Die Verluste der Vorwoche sind abgehakt. Es heißt jetzt: neuer Tag, neues Glück - Kurssprung. Alles erinnert am deutschen Aktienmarkt an die Zeit vor dem Brexit-Debakel.

Die Hoffnung auf eine Jahresendrally wiegt am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche schwerer als die Angst vor einer überraschenden Enttäuschung. Auf dem Börsenparkett dreht sich alles um die US-Präsidentschaftswahl und den Kampf Hillary Clinton gegen Donald Trump. "Das große Zittern dauert an", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf.

Der Dax notiert am späten Nachmittag 1,6 Prozent fester bei 10.425 Punkten. Das Tageshoch markiert er bei 10.452 Stellen. Der MDax verbessert sich 1,2 Prozent auf 20.678 Zähler. Der TecDax legt 1,2 Prozent auf 1712 Stellen zu.

Konjunktur: US-Wahl bleibt Topthema

Spekulationen auf einen Sieg Clinton bei der US-Präsidentschaftswahl geben dem Dax Auftrieb. Am Freitag hat ihn die Furcht der Anleger vor dem Einzug ihres Kontrahenten Donald Trump ins Weiße Haus 0,7 Prozent ins Minus gedrückt. Am Wochenende hat die US-Bundespolizei FBI die kürzlich eingeleiteten Ermittlungen gegen Clinton im Zusammenhang mit der Affäre um die Benutzung eines privaten Servers für dienstliche E-Mails eingestellt. Der Showdown zwischen der ehemaligen Außenministerin und Trump drängt alle anderen Themen in den Hintergrund, sagen Börsianer.

Die jüngste Umfrage des "Wall Street Journals" und von NBC News sieht Clinton mit 44 Prozent vor Trump mit 40 Prozent. Allerdings hatte der Vorsprung Mitte Oktober und damit vor den jüngsten FBI-Ermittlungen noch bei elf Prozentpunkten gelegen.

Von "einer kleinen Erholung" sprechen Marktteilnehmer am Montag. Eine durchgreifende Gegenbewegung auf die hohen Verluste in der vergangenen Woche sei aber unwahrscheinlich. "Den US-Wahlausgang werden die Märkte schon noch abwarten müssen", sagt ein Händler. Er rechnet am Tagesende mit einem rund 100 Punkte festeren Dax.

USA: Wall Street im Wahlfieber

Spekulationen auf einen Sieg Clintons bei der US-Präsidentschaftswahlen befeuern die Kurse an der Wall Street zum Wochenstart. Der Dow-Jones-Index steigt in den ersten Handelsminuten um 1,5 Prozent auf 18.156 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewinnt ebenfalls 1,5 Prozent auf 2116 Zähler. Der Nasdaq Composite klettert 1,6 Prozent auf 5128 Punkte.

Die Investoren hätten wegen der Wende in der E-Mail-Affäre etwas aufgeatmet, sagte Marktstratege Art Hogan vom Broker Wunderlich Equity Capital Markets. "Das Rennen ist aber zu eng, um einen Ausgang vorherzusagen." Die Börse habe lediglich die Verluste der vergangenen neun Tage wieder gutgemacht. Die Furcht vor einem Wahlsieg Trumps, der unter Börsianern als unberechenbar gilt, hatte die Börsen zuletzt weltweit belastet.

Dax: Ermittlungen gegen VW-Pötsch

Die Anleger blicken bei den Dax-Einzelwerten auf die Finanzwerte. Sie sind die Topgewinner: Deutsche Bank, Commerzbank und auch Deutsche Börse ziehen in der Spitze zwischen 3,5 und 5 Prozent. Ein Grund dafür sind dem Markt zufolge auch der besser als erwartet ausgefallene Vorsteuergewinn der Großbank HSBC und die höhere Kernkapitalquote des asiatisch-britischen Instiruts.

Adidas will nach eigenen Angaben bis zum 31. Januar eigene Aktien für insgesamt bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen. Adidas-Papiere ziehen 2,2 Prozent an.

In den Fokus rücken auch wieder Volkswagen. Zum einen rückt Audi in den Fokus eines neuen Abgasskandals. Zum anderen steht VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch unter Beschuss: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig weitet ihr Ermittlungsverfahren wegen Marktmanipulation gegen zwei VW-Organmitglieder auf den derzeitigen Aufsichtsratschef aus. Pötsch war jahrelang Finanzvorstand von VW. Das Verfahren bezieht sich entsprechend auf diese Zeit. VW vertritt einer Mitteilung zufolge weiter die Ansicht, dass der Vorstand seine kapitalmarktrechtliche Publizitätspflicht ordnungsgemäß erfüllt habe. Die Staatsanwaltschaft hatte im Juni ein Verfahren gegen den früheren VW-Chef Winterkorn und Markenchef Diess wegen des Verdachts auf Marktmanipulation eröffnet.

VW-Titel bewegen sich kaum. BMW und Daimler ziehen dagegen deutlich an: BMW 1,9 Prozent und Daimler 2,2 Prozent.

TecDax: Kursgewinne bei Xing

Xing steigen nach der Vorlage besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen um rund 4 Prozent. Ebenfalls auf einen Geschäftsausweis reagieren die Titel von Morphosys. Sie gewinnen etwa 2 Prozent. Mickael Chane-Du von Bryan Garnier zieht ein positives Fazit der Quartalszahlen von Morphosys. Wichtig sei, dass das Unternehmen die Ziele für das Ergebnis im laufenden Jahr bestätigt habe.

Europa: Überflieger Ryanair

Ebenfalls mit einem Aktienrückkaufprogramm warten Ryanair auf. Das Volumen: 550 Millionen Euro. "Beim Aktienrückkauf beweist Ryanair Disziplin. Damit hätte Ryanair seit 2008 für fast 5 Milliarden Euro Aktien zurückgekauft", sagt ein Händler. Das Programm soll bereits im November beginnen und bis Februar 2017 laufen. Auch der Ausblick der Billigfluglinie klinge positiv. Ryanair habe das Kostensparziel von 1 auf 3 Prozent erhöht und gleichzeitig die jährliche Passagierprognose bis zum Jahr 2024 um gut 10 Prozent erhöht. Ryanair legen knapp 4 Prozent zu.

Rohstoffe: Höherer Ölpreis

Der Ölpreis klettert ebenfalls. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Nachmittag 46,04 Dollar. Das sind 1,0 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI steigt 1,2 Prozent auf 44,63 Dollar.

Auch hier spielen die entlastenden Nachrichten für Clinton vom Wochenende eine kurstreibende Rolle, weil sie die Risikofreude der Anleger stärken. Ansonsten sind weiterhin die Verhandlungen zwischen wichtigen Förderländern über die Fixierung von Produktionsobergrenzen das dominierende Thema am Ölmarkt. Der algerische Energieminister Noureddine Boutarfa zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen werde. Viele Investoren bleiben aber skeptisch.

Der Goldpreis fällt dagegen deutlich zurück. Neben dem wieder festeren Dollar wird er davon gebremst, dass das als Fluchthafen dienende Edelmetall mit der neuen Nachrichtenlage im Präsidentschaftswahlkampf an Zulauf verliert. Die Feinunze verbilligt sich um 1,5 Prozent auf 1.284 Dollar.

Devisen: Dollar mit Clinton-Bonus

Der Euro gibt nach. Die Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,1064 Dollar. Das sind etwa 0,2 Prozent weniger als noch am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1662 Dollar nach 1,1093 Dollar am Freitag fest.

"Die vorläufige Beerdigung der E-Mail-Affäre ist klar vorteilhaft für Clintons Wahlchancen", erklärte Devisenstratege Ray Attrill von National Australia Bank die Aufschläge des US-Dollar zu Yen und Euro. Der Greenback wertet auf 104,45 Yen auf nach Wechselkursen um 103,27 zur gleichen Zeit am Freitag.

Asien: Mit Aufschlägen in die neue Handelswoche

Die ostasiatischen Aktienmärkte reagierten positiv auf die Einstellung der FBI-Ermittlungen gegen Clinton. Anleger setzten nun darauf, dass damit die Wahlchancen des von den Börsen ungeliebten Republikaners Trump sinken, die Aktienkurse zogen deshalb auf breiter Front an. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 1,6 Prozent fester bei 17.777 Punkten. In Schanghai kletterte der Composite um dagegen nur leicht. In Seoul zogen die Kurse an, der Kospi zeigte sich freundlich.

HSBC gewannen in Hongkong gut 2 Prozent nach überraschend gut ausgefallenen Ergebnissen der Bank im dritten Quartal. Westpac zogen in Sydney um 2,7 Prozent an. Die Gesamtjahreszahlen der australischen Bank bewegten sich im erwarteten Rahmen. Allerdings verabschiedete sich das Kreditinstitut vom Ziel einer Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Asiana Airlines, die zweitgrößte Fluglinie Südkoreas, schrieb im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen. Die Titel kletterten in Seoul um 1,2 Prozent.

