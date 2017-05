Startseite

Wohin geht die Reise? : Dax zeigt sich schwächer

Nach dem recht verhaltenen Wochenbeginn geht dem deutschen Aktienmarkt die Kraft aus. Dem Handel fehlen die Impulse für deutliche Kursgewinne. Schwächer präsentiert sich auch der Euro.

Der Frankfurter Aktienmarkt präsentiert sich mit leichten Verlusten. Der Dax gibt am Vormittag 0,3 Prozent auf 12.589 Punkte nach. Der MDax verliert 0,1 Prozent auf 25.238 Zähler, während der TecDax nahezu unverändert bei 2275 Punkten verharrt. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn. Von daher wird mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet.

Ein negativer Ausblick auf die Zukunft der Bankenbranche schickt die Aktien der europäischen Finanzinstitute auf Talfahrt. Analysten der Deutschen Bank hatten ihre Einschätzung für den Sektor auf "underweight" von "benchmark" zurückgestuft. Begründung: Die Geldhäuser seien von einer möglicherweise noch in diesem Jahr beginnenden Konjunktur-Abschwächung in der Euro-Zone am stärksten betroffen.

Im Dax fallen die Titel der Deutschen Bank um 2,2 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief von 16,07 Euro und tragen damit die rote Laterne. Commerzbank-Papiere geben 1,3 Prozent nach.

Auch in anderen europäischen Ländern treten Bank-Anleger den Rückzug an. In Italien verlieren die Titel von Unicredit, Banco BPM und Intesa Sanpaolo bis zu 2,6 Prozent. Die Aktien von Banco Santander und BBVA in Spanien rutschen um jeweils rund 1,5 Prozent ab. In Frankreich gibt der Kurs von Societe Generale und BNP Paribas knapp ein Prozent nach. Der europäische Bankenindex fällt um 2 Prozent auf 130,50 Punkte und ist damit mit Abstand größter Sektor-Verlierer in Europa.

Linde legen 0,6 Prozent zu. Händler führen das auf einen Zeitungsbericht zurück. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge hat das Unternehmen einen Großauftrag aus Russland für den Bau von Gasanlagen erhalten. Der Auftrag soll ein Volumen von 1 Milliarde Euro haben.

Im Blick steht auch Ryanair. Die nach Passagierzahlen größte europäische Fluggesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz niedrigerer Ticketpreise ein Rekordergebnis erzielt. Unter dem Strich stieg der Gewinn um sechs Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie der irische Billigflieger mitteilte. Die Aktien geben dennoch 0,3 Prozent nach.

Devisen: Euro schwächer

Der Euro startet am leichter in das europäisch dominierte Geschäft. Gegenüber dem Yen verliert er nahezu einen Cent auf 123,38, gegenüber dem US-Dollar mehr als einen halben Cent auf 1,1113 Dollar.

Im Handel werden für die Entwicklung die Gemeinschaftswährung mehrere Gründe genannt. Zum einen gebe es weiterhin keine Klarheit über die Zahlung der nächsten Tranche an Griechenland durch seine internationalen Geldgeber. Zum anderen belaste, dass es möglicherweise bereits in diesem Jahr zu Neuwahlen in Italien kommen könnte. "Die politischen Risiken im Euroraum sind nicht tot", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die EU- und Euro-kritischen Stimmen in Italien seien nicht zu unterschätzen, ergänzt seine Kollegin Esther Reichelt.

Ihrer Meinung zufolge ist jedoch die Geldpolitik der EZB vorerst der dominierende Impulsgeber für den Euro. Nach der Rede von EZB-Chef Mario Draghi vor dem EU-Parlament dürfte nun "auch dem letzten Zocker klar sein, dass eine Wette auf eine überraschend falkenhafte EZB auf ihrer Sitzung kommende Woche gewagt ist", so Reichelt. Der EZB-Rat kommt am 8. Juni in Tallinn zu seiner nächsten Zinssitzung zusammen.

Derweil verliert das britische Pfund an Wert. Hier belasten Händlern zufolge neue Umfragen, wonach der Vorsprung von Premierministerin Theresa May gegenüber der Labour-Partei weiter schmilzt. Die Analysten der Commerzbank sehen unabhängig vom Wahlausgang jede Regierung in Großbritannien in einem Brexit-Dilemma, weil das Brexit-Referendum ein Ergebnis gebracht habe, das der Grundüberzeugung der Mehrheit der britischen Abgeordneten zuwider laufe. Damit stelle es jedwede britische Regierung vor Probleme.

Rohstoffe: Ölpreise stagnieren

Die Ölpreise bewegen sich zunächst kaum. Im frühen Handel kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 52,11 US-Dollar. Das sind 18 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte unterdessen bei 49,80 Dollar.

Starke Impulse gab es zunächst nicht. Nach wie vor verdaut der Markt die Verlängerung der Förderbegrenzung durch das Ölkartell Opec von vergangener Woche. Der Schritt soll helfen, das Überangebot an Rohöl zu verringern und die Ölpreise anzuheben. Der bisherige Erfolg gilt als begrenzt, weil die US-amerikanische Ölindustrie auf höhere Weltmarktpreise rasch mit Förderausweitungen reagiert und so die Opec-Strategie durchkreuzt.

Fernost: wenig Bewegung

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. An den Aktienmärkten in Hongkong und Shanghai wurde wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt, und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlten auch von dort mögliche Impulse. So fokussierte sich vieles auf den Yen, der deutlicher zulegte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

"Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschreibt Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er bezeichnet als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht, und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er. Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken.

In Tokio schaffte der Nikkei-Index dank einer späten Erholung von den Tagestiefs praktisch noch eine Punktlandung auf dem Vortagesschluss von 19.678 Punkten. Die Verluste wurden unter anderem durch ein Plus des Index-Schwergewichts Softbank begrenzt. Die Aktien des Mobilfunkkonzerns legten um 2,8 Prozent zu. Hintergrund waren Berichte über ein neues Chipdesign des von SoftBank übernommenen britischen Chipentwicklers ARM Holdings.

Der stärkere Yen belastete zwar tendenziell eher die Stimmung, dem standen aber einige günstige Wirtschaftsdaten gegenüber. So gibt es Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt anzieht, und die Einzelhandelsumsätze stiegen im April um 3,2 Prozent zum Vorjahr und damit schon den sechsten Monat in Folge. "Aus der Wachstumsperspektive ist die Wirtschaft auf einer ziemlich starken Erholungspfad", sagte Marcel Thieliant, Volkswirt bei Capital Economics.

In Seoul kam der Kospi nach seiner sechstägigen Rekordjagd zwar etwas zurück, allerdings nur um 0,3 Prozent. Selbst dass Nordkorea am Montag erneut eine Rakete abgeschossen hatte, konnte der Konjunkturzuversicht in Südkorea zuletzt nichts anhaben. Aktien aus dem Tourismussektor, die gleichwohl leicht negativ auf die Entwicklung in Nordkorea reagiert hatten, erholten sich wieder. Asiana Airlines, Korean Air und Lotte Shopping gewannen zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Sydney schaffte ein kleines Plus, allerdings war es hier zuletzt überwiegend nach unten gegangen mit den Kursen, vor allem im Bankensektor. Etwas erholte Bankenkurse waren es denn auch überwiegend, die den Index um 0,2 Prozent nach oben hievten. Rückenwind sei auch von der gestiegenen Zahl der Hausbaugenehmigungen im April gekommen, die im Monat zuvor stark abgesackt sei, hieß es. "Da war aber auch definitiv viel an Schnäppchenkäufen im Markt heute", meinte ein Teilnehmer.

In Singapur verlor der Straits-Times ein halbes Prozent. United Overseas Bank wurden nach einer Strafe der Zentralbank gegen die Bank und gegen die Credit Suisse verkauft. Die Banken sollen mehrere Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verletzt haben. United Overseas Bank verloren 1,5 Prozent.

Quelle: n-tv.de