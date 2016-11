Marktberichte

Donald lehrt das Fürchten: Dax wird "zertrumpelt"

Die Börsen zittern vor Donald Trump. Was der Brexit im Frühsommer war, ist nun der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Bis Dienstag wird die Zitterpartie anhalten. Und dann?

Bösianer bibbern der US-Wahl entgegen. Nicht nur der deutsche Leitindex hat durch die gesamte Handelswoche hindurch immer mehr Boden preisgegeben - und noch immer zeichnet sich keine Erholung ab. "Die Märkte sind ziemlich beunruhigt über die Möglichkeit eines Sieges von Donald Trump im Rennen um die US-Präsidentschaft", kommentierte Chris Hare von Investec am Morgen.

Es ist der rote Faden, der sich noch bis zum kommenden Dienstag ziehen könnte. Vieles deutet auf ein enges Rennen bis zur letzten Minute hin. Sollte Trump tatsächlich gewinnen, drohen weitere Verluste an den Aktienmärkten. Denn der Republikaner gilt unter Marktteilnehmern als unberechenbar.

Vier Tage vor der US-Wahl verliert der Dax noch einmal 1,0 Prozent auf 10.212 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen knickt zuletzt 1,2 Prozent weg auf 20.390 Punkte, und selbst der Technologiewerte-Index TecDax, der sich zuletzt noch gut gehalten hat, sackt 0,8 Prozent auf 1689 Zähler ab. Zurückhaltung dominiert auch im restlichen Europa: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßt 0,8 Prozent ein.

Was der Brexit im Frühsommer gewesen sei, sei nun Trump, sagt Daniel Saurenz von Feingold-Research n-tv.de. "Donald 'zertrumpelt' den Dax könnte man sagen." Anleger seien im Käuferstreik, so Saurenz weiter. Sie flüchteten sich aus Aktien und dem Dollar hinein in Euro und Yen. Gleichzeitig kauften Investoren Gold und Silber. Die Zitterpartie werde bis zum 8. November anhalten, prognostiziert er.

Und danach? "Bei einem Sieg Clintons ist eine Erleichterungsrally zu erwarten ebenso wie Gewinnmitnahmen bei Gold und Silber. Ein Sieg Trumps dagegen wird wohl auch die Fed schocken. Die Zinspolitik dürfte dann noch mal neu gewürfelt werden," so Saurenz weiter.

Ein Händler kommentiert, dass ein Fall auf die September-Tiefs bei 10.170 Punkten nun sehr wahrscheinlich sei. "Vor allem der krasse Anstieg der Volatilitäten warnt, dass wir noch nicht am Boden sind", gibt ein weiterer Marktbeobachter zu bedenken.

Die Volatilitäten seien auf "invers" gedreht, was extremen kurzfristigen Stress anzeige, argumentert er. Zur Erklärung: Der Sub-Index für Optionen mit einem Monat Restlaufzeit, der Optionen zur Absicherung auf die US-Wahl beinhaltet, notiert bei 27 Prozent. Der 3-Monats-Bereich kostet dagegen nur 23,6 Prozent, obwohl er die Fed-Zinsentscheidung im Dezember und das klassische Hedging zum Jahresende mit enthält.

Alle Augen sind demnach auf den Wahlkampf gerichtet. Selbst der sonst marktbewegende US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlich wird, rückt in den Hintergrund. Die Prognosen sagen einen Anstieg der Beschäftigung im Oktober von 173.000 voraus. Jobdaten in den USA stehen unter permanenter Beobachtung, sie sind ausschlaggebend für die weitere Zinspolitik der Fed. Je besser der Arbeitsmarkt läuft, desto wahrscheinlicher eine Zinserhöhung im Dezember.

Bei den Einzeltiteln stand am Morgen Dax-Neuling ProSiebenSat.1 mit einem Kurssturz von 6,3 Prozent im Fokus. Der Medienkonzern hat sich 515 Millionen Euro frisches Kapital von Investoren beschafft, um Zukäufe im Digitalgeschäft zu tätigen. Das zusätzliche Aktienangebot drückt sichtlich auf den Kurs. Händler kritisieren zudem den unklaren Verwendungszweck. "Es heißt nur allgemein für Digitalzwecke, aber es gibt keine bekannten Übernahmeziele dafür", so ein Händler. Das sorge für Fragezeichen.

BMW enttäuschte seine Anleger mit einem unerwartet geringen Ergebnis in seiner Kernsparte Automobile. Die Aktien verloren 1,7 Prozent.

Commerzbank gaben 0,6 Prozent nach, obwohl der Verlust des zweitgrößten deutschen Geldhauses im dritten Quartal mit 288 Millionen Euro geringer ausfiel, als Analysten vorhergesagt hatten.

Im MDax zeigten Anleger Salzgitter die rote Karte, nachdem der Umsatz des Stahlkonzern in den ersten neun Monaten zurückgegangen ist. Der Gewinnanstieg sei trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Stahlmarkt zwar positiv, die Erwartungen hätten aber noch höher gelegen, hieß es. Dass der Ausblick bestätigt worden sei, sei eher ein Problem. Schließlich bräuchte Salzgitter ein sehr starkes viertes Quartal, um noch die Erwartungen an die Jahreszahlen erfüllen zu können. Die Aktien verloren 3,0 Prozent.

Von guten Quartalszahlen sprechen Händler beim Chemiekonzern Evonik. "Die Analysten waren im Vorfeld zu skeptisch und im Handel haben wohl einige eher mit einer nach unten angepassten Prognose gerechnet", sagte ein Händler. Dies sei nun nicht passiert. Trotzdem büßte die Aktie 2,3 Prozent ein.

Asien: Minuszeichen überwiegen

Auch an den Börsen Asiens überwogen die Minuszeichen. Zwar sprechen Händler nicht von starkem Abgabedruck, doch die Risikoneigung sei extrem gering. Auch hier wird damit gerechnet, dass dieser Zustand bis zur Wahl in den USA in der kommenden Woche anhalten wird. Zwar liegt Clinton in den Umfragen nach wie vor vorne. "Aber in der letzten Minute kann alles passieren, das hat unser der Brexit gelehrt", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,3 Prozent tiefer bei 16.905 Punkten und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Auf Wochensicht gab der japanische Leitindex 3,1 Prozent nach, so stark wie seit vier Monaten nicht mehr.

Der breiter gefasste Topix verlor 1,6 Prozent auf 1347 Zähler. Die Börse in Schanghai lag im späten Handel rund 0,1 Prozent tiefer. Auch an anderen Aktienmärkten gab es Minuszeichen: Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans sank um 0,4 Prozent.

Devisen: Euro stabil

Am Devisenmarkt herrscht am Morgen Ruhe. Der Euro pendelt zur US-Währung um die Marke von 1,11 Dollar.

Der Wochenausklang steht zumindest theoretisch im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Nachmittag wird der monatliche Bericht vom Arbeitsmarkt veröffentlicht, der große Bedeutung für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed hat.

Fachleute rechnen mit einem soliden Stellenzuwachs, sinkender Arbeitslosigkeit und einem etwas stärkeren Lohnanstieg. Dies würde den Weg zu einer Zinsanhebung im Dezember teilweise frei machen. An den Finanzmärkten wird ein Zinsschritt zum Jahresende hin zu fast 80 Prozent erwartet.

Wichtig ist dabei auch der Ausgang der US-Wahl. Sollte Hillary Clinton gewinnen, rechnen Devisenexperten mit einer deutlichen Aufwertung des Dollar. Clinton müsste nach Ansicht des Währungsstrategen Masashi Murata von Brown Brothers Harriman aufgrund ihrer E-Mail-Affäre protektionistische Maßnahmen ergreifen, um mit einem stärkeren Dollar ihr Image aufzupolieren. Im Falle eines Sieges von Trump erwartet Murata hingegen einen Absturz des Dollar.

Die türkische Lira erreichte derweil einen neuen Tiefstand zum Dollar, nachdem mindestens elf Abgeordnete der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP verhaftet wurden und sich die politische Lage im Land weiter verschärft hat. Zuletzt kostete der Dollar 3,1340 Lira, nach einem Hoch bei 3,1384 Lira. Türk Ekonomi Bankas (TEB) zufolge hat die türkische Währung am Freitag im Vergleich mit einem Korb von 16 Wachstumsmarktwährungen um 0,7 Prozent an Wert verloren. Für den November seien es somit bislang 1,1 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise treten auf der Stelle

Auch bei Gold, Öl und Kupfer sind zurzeit kaum größere Ausschläge zu beobachten. Beim Öl geht es am frühen Freitag moderat abwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 46,17 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI verliert ebenfalls 22 Cent auf 44,49 Dollar.

Die Märkte seien nervös, heißt es von Händlern. Vor allem das anhaltend hohe Angebot belaste die Preise. Die US-amerikanische Regierung hatte zur Wochenmitte einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 14,4 Millionen Barrel gemeldet. Zudem sind viele Investoren skeptisch, ob die Mitgliedsländer des Ölkartells Opec und Russland sich auf Details einer gemeinsamen Förderbegrenzung einigen können.

Gold profitierte weiter von der Furcht vor einem Trump-Wahlsieg und eroberte wieder die 1300-Dollar-Marke.

Quelle: n-tv.de