Marktberichte

Deutsche Bank im Fokus: Dax wird kaum verändert erwartet

In Frankfurt stellt man sich auf einen ruhigen vorweihnachtlichen Handel ein. der Blick der Anleger richtet sich auf die Bankenwerte, nachdem die Deutsche Bank hinsichtlich des Rechtsstreits in den USA Fortschritte vermeldet hat.

Die Kurse am Frankfurter Aktienmarkt dürften auch am letzten Handelstag vor Weihnachten auf der Stelle treten. "So kurz vor Jahresende lassen sich die Fonds ihre ohnehin magere Performance nicht mehr kaputt machen", sagt ein Händler. Sobald sich der Dax der 11.400er Marke nähere, kämen Käufer an den Markt. Auch am Devisen-, Renten- und Kreditmarkt scheine man "das Jahr abgehakt" zu haben: Die großen Währungspaare, Bundesanleihen und die Spreads träten auf der Stelle.

Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent höher bei 11.467 Punkten. Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen eine Schwankungsbreite im Leitindex von 107,51 Punkten oder 0,94 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 11.564 Punkte nach oben und 11.349 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 14,90 Prozent.

Im Fokus steht heute der Bankensektor. Bei der Deutschen Bank kann sich ein Händler Kursgewinne vorstellen. Mit der Zahlung von 7,2 Milliarden Dollar im Streit um Hypotheken in den USA sei "die Kuh endlich vom Eis", der mit Abstand größte Rechtsstreit könne mithin ad acta gelegt werden. Umso mehr, als bei der britischen Barclays Bank die Gespräche gescheitert seien, wie ein anderer Händler anmerkt: "Aus Risikogesichtspunkten müssten Deutsche Bank heute ein Kauf und Barclays ein Verkauf sein". Die in den USA gehandelten Barclays-ADR gaben um 1,8 Prozent nach.

Seinen "sozialistischen Gang" gehe derweil die Rettung der Banca Monte dei Paschi, ergänzt der Händler. Der Tausch von Schulden in Aktien habe bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, die neuen Aktien hätten wie erwartet keine Käufer gefunden und nun springe eben der Staat ein. Italiens Regierung habe zügig das Rettungspaket durchgewunken, was eigentlich nicht im Einklang mit den EU-Vereinbarungen ist.

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, zählt das von der Uni Michigan ermittelte Barometer der Stimmung der US-Verbraucher. Analysten sagen ein unverändertes Ergebnis von 98 Punkten voraus. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Asien: Minus in China, Tokio geschlossen

Die ostasiatischen Aktienmärkte tendieren am letzten Handelstag vor Weihnachten etwas leichter. "Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten", heißt es von Hue Lu, Anlageexperte bei der BNP Paribas Investment Partners. Die Anleger führen ihr Risiko herunter, weil sie keine Überraschungen liebten. Mit den schwächeren Kursen folgt Asien der Vorlage von der Wall Street, an der die großen Indizes alle im roten Bereich aus dem Handel gingen.

Der Shanghai Composite Index verliert 0,9 Prozent und schließt bei 3110 Punkten, in Hongkong gibt der Hang Seng Index um 0,5 Prozent nach. In Australien fand nur ein verkürzter Handel statt, dort schloss der S&P/ASX-200 nach der jüngsten viertägigen Gewinnserie 0,3 Prozent leichter. In Sydney wird erst wieder am Mittwoch kommender Woche gehandelt. Die Börse in Tokio ist auf Grund des Feiertags "Geburtstag des Kaisers" geschlossen.

Der Kapitalabzug in China hält weiter an. Auch zum Wochenschluss stehen die Anleihen unter Druck, die Zinsen steigen also. Dies ist Gift für den heiß gelaufenen Immobilienmarkt in den Megastädten Chinas. An der Börse sind die Investoren daher gegenüber dem Immobiliensektor vorsichtiger. So handeln CK Property 1,9 Prozent leichter, Hang Lung Property fallen um 1,2 Prozent. In Hongkong stehen auch Aktien der Versicherer unter Druck.

Rohstoffe: Öl billiger

Die Ölpreise geben im frühen Handel leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet am Morgen 54,85 US-Dollar. Das sind 20 US-Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fällt um 26 Cent auf 52,69 Dollar.

Am Ölmarkt wird derzeit mit Spannung beobachtet, ob das Ölkartell Opec und andere Förderstaaten ihre beschlossenen Produktionskürzungen tatsächlich umsetzen werden. In diesem Umfeld bleibe der Spielraum für Kursrückgänge beschränkt, sagt Ric Spooner, Experte beim Finanzdienstleister CMC Markets. "Mit Blick nach vorn wird der Markt nach Hinweisen auf tatsächliche Produktionskürzungen Ausschau halten." Außerdem werde die Produktion in den USA im Blick behalten.

Devisen: Euro etwas fester

Wenig Bewegung gibt es auch an der Devisenfront. Der Euro behauptet sich klar über der Marke von 1,04 US-Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0446 Dollar - das bedeutet einen Kursanstieg um 0,1 Prozent.

Quelle: n-tv.de