Daimer bremst, Euro schiebt: Dax will die "4"

Seit Dienstag steigt der Dax. Das Jahreshoch rückt damit immer näher. Gleichzeitig kommt hierzulande die Berichtssaison in Schwung. Sie liefert Impulse.

Zum Wochenschluss versucht sich der deutsche Aktienmarkt und allen voran der Börsenleitindex Dax mit dem vierten Aufschlag in Folge. Am Mittag steht zumindest ein Mini-Plus beim Dax. Laut Marktexperten ist unter anderem der erneut schwache Euro dafür verantwortlich. Dagegen bremst das Schwergewicht Daimler den Markt etwas aus.

Der Dax notiert am Mittag 0,1 Prozent fester bei 10.713 Punkten. Am Montag war er zuletzt gefallen, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag konnte er dagegen Aufschläge verzeichnen. Der MDax positioniert sich 0,1 Prozent im Minus bei 21.380 Zählern. Der TecDax verliert 0,1 Prozent auf 1782 Stellen. Die Wall Street hat am Donnerstag leichte Verluste hinnehmen müssen.

Konjunktur: "Kleiner Verfall"

Für Volatilität dürfte der sogenannte kleine Verfalltermin sorgen. Am Mittag verfallen die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und eine Stunde später die Optionen auf den deutschen Börsenleitindex Dax. Auf dem Oktober-Termin liegen in diesem Jahr vergleichsweise viele offene Positionen, da einige Marktteilnehmer den November und Dezember wegen der US-Wahlen wie der erwarteten Zinsanhebung zum Jahresschluss gemieden haben.

Spannend wird es, wenn der Dax in Richtung der 10.800er-Marke laufen sollte. Hier könnte der Terminmarkt in Kaufzwang geraten und den Leitindex auf ein neues Jahreshoch treiben.

Devisen: Euro unter 1,09

Unterstützung bekommt der Aktienmarkt vom schwächeren Euro: Er notiert am Mittag bei 1,0880 Dollar auf Tagestiefniveau und 0,4 Prozent unter dem Wert vom Donnerstagabend. Es ist der tiefste Stand seit sieben Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag den Referenzkurs noch auf 1,0980 Dollar festgelegt.

Im Devisenhandel wird eine US-Zinsanhebung als immer wahrscheinlicher eingestuft. Gleichzeitig haben die Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag auf eine weiter lockere Zinspolitik im Euroraum gedeutet. "Er hat die Befürchtungen nicht bestätigt", dass es zu einem Rückfahren der Anleihekäufe kommt, sagt Jim Vogel, Zins-Stratege bei FTN Financial: "Der Tonfall war keine Bedrohung für die langfristigen Anleihekurse."

Dax: Daimler und SAP mit Zahlen

Im Fokus im Dax zwei Einzelwerte, die mit Quartalszahlen aufwarten: Daimler und SAP. "Daimler überzeugt klar auf der operativen Seite", sagt ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen zum dritten Quartal. Der Konzern hätte die hohe Markterwartung mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 statt erwarteten 2,20 Euro noch übertroffen. Die Umsätze seien dagegen wie erwartet ausgefallen. Dies stelle keine Überraschung dar, so der Händler weiter. "Das operative Ergebnis hat vollends überzeugt", so n-tv Börsenexpertin Marggraf. "Die Markterwartungen waren aber sehr hoch, deshalb kommt es nun zu Gewinnmitnahmen." Daimler geben 2,5 Prozent nach. Sie sind größter Verlierer im Dax.

SAP ziehen dagegen rund 3 Prozent an und sind damit größter Gewinner im Leitindex. "In die Zahlen kann man alles reininterpretieren", sagt ein Marktteilnehmer. Das Geschäft sei wie erwartet gut verlaufen, allenfalls Cloud-Subskriptionen und -Support hätten die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Ein anderer Händler wertet die Zahlen als "in line".

Europa: Fusion in Tabakbranche

British American Tobacco (BAT) arbeiten an der Komplettübernahme des US-Konkurrenten Reynolds. Der Deal hat ein Volumen von 47 Milliarden Dollar und bewertet Reynolds mit mehr als 80 Milliarden Dollar. Sollte er zusstandekommen, wird das neue Unternehmen Platzhirsch in den USA. BAT legen rund 2 Prozent zu, Reynolds in Europa etwa 19 Prouent.

Rohstoffe: Ölpreis stabil

Der Ölpreis zeigt sich zum Wochenschluss kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 51,45 Dollar. Das sind 0,1 Prozent mehr als am Donnerstagabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI kostet 0,5 Prozent mehr bei 50,69 Dollar.

Am Donnerstag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Am Markt wurde dies vor allem mit dem auf breiter Front stärkeren Dollar erklärt. Rohöl wird durch einen steigenden Dollarkurs für viele Nachfrager teurer, weil Erdöl in der US-Währung gehandelt wird. Ein wesentlicher Grund für den starken Dollar sind Erwartungen, dass die US-Notenbank zum Jahresende hin ihren Leitzins anheben könnte. Zugleich halten andere große Notenbanken ihre Geldpolitik locker, was deren Währungen belastet.

Asien: Leichte Abschläge

Die Spekulationen um eine Zinserhöhung in den USA waren zum Wochenausklang das dominierende Thema an den ostasiatischen Finanzmärkten. Dort sorgen sie für eine leicht negative Tendenz, die Kursausschläge bei den Indizes hielten sich aber in Grenzen.

In Hongkong waren die Börsianer schon auf dem Weg ins Wochenende, weil dort wegen des Taifuns Haima der Handel abgesagt worden war. Der Tokioter Nikkei-Index gab 0,3 Prozent auf 17.185 Punkte nach. In Sydney ging es für den S&P/ASX200 ebenfalls leicht nach unten. Auch der Shanghai Composite und der südkoreanische Kospi verzeichneten leichte Abschläge.

Tagesfavoriten waren in Tokio Exportwerte wie Nissan und Honda, die je rund 1 Prozent stiegen. Mitsubishi Motors sprangen mehr als 5 Prozent an, weiter gestützt davon, dass Nissan-Chef Carlos Ghosn künftig auch den Posten als Chairman beim Rivalen Mitsubishi Motors übernehmen wird. Ghosn hatte sich bei Renault und Nissan als erfolgreicher Kostensenker einen Namen gemacht. Nikon ziehen um gut 1 Prozent an und Canon um 0,7 Prozent.

Steil abwärts ging es dagegen für Nintendo. Hier enttäusche der Ausblick auf die nächste Videospielplattform, ein tragbares Hybridgerät namens "Switch". Analysten hätten dagegen erwartet, dass sich Nintendo stattdessen auf neue Softwaretitel konzentrieren würde, die auf den Spielekonsolen von Sony und Microsoft laufen, oder zumindest auf Smartphonegeräten, erklärten Händler.

Quelle: n-tv.de