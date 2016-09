Marktberichte

Coba verliert, Infineon gewinnt: Dax widersteht dem Abwärtssog

Nervosität am deutschen Aktienmarkt: Im Leitindex sacken die Aktien der Deutschen Bank zum Auftakt steil ab. Ist die Bank Opfer eines gezielten Angriffs von Spekulanten? Bis zum Mittag kann der Dax seine Kursverluste eingrenzen.

Neue Aufregung um die Deutsche Bank: Zum Auftakt in den Freitagshandel rutscht das Papier des größten heimischen Geldhauses erstmals in der Unternehmensgeschichte unter 10 Euro. Dazu kommen sehr schwache Vorgaben aus Übersee sowie eine allgemeine, sich über alle Branchen und Sektoren hinwegsetzende Verkaufsstimmung. Der Abwärtstrend des Vortages hält an. Am letzten Handelstag des auslaufenden dritten Quartals blicken Anleger auf breitflächige Kursverluste, die sich erst im Laufe des Vormittags abschwächen.

Der deutsche Leitindex Dax kann seine Abwärtsfahrt am Vormittag bremsen und liegt zuletzt vergleichsweise gemäßigte 0,95 Prozent im Minus bei 10.306 Punkten. Im frühen Handel hatte der Dax zeitweise mehr als 2 Prozent verloren. Das bisherige Tagestief liegt bei 10.189,94 Zählern. Damit rückte die psychologisch bedeutsame Kursschwelle bei 10.000 in Reichweite.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gibt um 0,61 Prozent auf 21.361 Punkte nach. Auch hier waren die Verluste am Morgen deutlich stärker ausgeprägt. Der Technologiewerte-Index TecDax liegt noch 0,49 Prozent im Minus bei 1776 Zählern. Ähnlich starke Kursverluste gibt es vor dem Wochenende im gesamten europäischen Aktienhandel: Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 verliert 1,29 Prozent auf 2953 Punkte.

In den vergangenen Tagen hatte der Dax mehr als 300 Zähler verloren. Ende vergangener Woche lag der Dax noch jenseits der Marke bei 10.600 Punkten. Am Vortag war der Leitindex tief verunsichert bei 10.405,54 Punkten aus dem Handel gegangen. Zuletzt hatten nach Einschätzung vieler Marktbeobachter insbesondere die Andeutungen eines US-Notenbankers zum Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung in den USA zum starken Abwärtsdruck beigetragen.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen die Aktien der Deutschen Bank. Der Kurs des größten Geldhauses Deutschlands bricht zum Auftakt erneut scharf ein und notiert zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 10,43 Euro. Damit konnte sich der Kurs wieder deutlich stabilisieren - bei weiterhin sehr hohen Börsenumsätzen.

Der jüngste Kursrutsch der Aktien der Deutschen Bank sollte nach Einschätzung eines Branchenexperten die Bankenaufsicht Bafin auf den Plan rufen. "Es ist möglich, dass es sich um eine Attacke von Spekulanten handelt", sagte Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim, dem "Tagesspiegel". In einem nervösen Umfeld, in dem der Kurs der größten deutschen Bank schon seit Tagen unter Druck steht, sei es klar, dass die Nachricht von einem Teilrückzug von US-Hedge Fonds zu weiteren Kursrückgängen führen müsse. "Die Börsenaufsicht muss hier genau hinschauen", forderte Burghof.

Überraschend kamen die neuerlichen Kursverluste tatsächlich nicht: Bereits am Vorabend war die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate auf ein Rekordtief von 10,00 Euro gefallen. Auch im New Yorker Handel war sie um mehr als sechseinhalb Prozent eingebrochen. Hintergrund seien Berichte, heißt es, dass einige Hedgefonds in den USA ihre Geschäfte mit der Bank zurückgefahren hätten. Die Anleger seien seit Bekanntwerden einer möglichen Strafzahlung in den USA von bis zu 14 Milliarden Dollar verunsichert.

"Banken leben vom Vertrauen ihrer Geschäftspartner", kommentiert ein Aktienhändler am Morgen Berichte, wonach möglicherweise einzelne Kunden das Vertrauen verloren hätten. Auf der anderen Seite sei allerdings auch bekannt, dass einige Marktteilnehmer auf fallende Kurse der Deutschen Bank setzten. Dieser Gruppe kämen solche Meldungen aus unsicheren Quellen sicher gelegen.

Die Deutsche Bank hatte bereits am Vorabend auf die Gerüchte reagiert und dabei erneut ihre "stabile Finanzposition" hervorgehoben. "Unsere Kunden gehören zu den anspruchsvollsten Investoren der Welt", erklärte ein Sprecher des Dax-Unternehmens: "Wir sind zuversichtlich, dass die meisten von ihnen Kenntnis haben von unserer stabilen Finanzposition, dem derzeitigen makroökonomischen Umfeld, dem Rechtsstreit in den USA und den Fortschritten, die wir mit unserer Strategie machen."

Der Abgabedruck in der Aktie der Deutschen Bank ist dennoch ungewöhnlich groß. Bei hohen Umsätzen fällt die Aktie im bisherigen Tagestief auf 9,90 Euro. "Ich gehe davon aus, dass wir auf diesem Niveau auch einige Eindeckungen sehen", meinte ein Händler. Ansonsten sei das Sentiment für die Aktie so "angebrieft", dass kaum jemand "in das fallende Messer" greife.

"Die Märkte versuchen gerade mit den neuesten Nachrichten zur Deutschen Bank klarzukommen, die Investoren dazu gebracht hat, das Risiko zu scheuen", erklärte Rabobank-Stratege Lyn Graham-Taylor. "Es ist egal, ob die Bank wirklich in Schwierigkeiten ist oder nicht. Solange die Leute denken, dass sie es ist, sind das schlechte Nachrichten."

Commerzbank am Dax-Ende

Nach dem turbulenten Auftakt lösen die Aktien der Commerzbank die Deutsche Bank als schwächster Indexwert ab. Die Coba-Titel verlieren zuletzt 5,2 Prozent auf 5,51 Euro. Zusätzlich zur desolaten Stimmung im Bankensektor änderte die britische Großbank HSBC ihre Einstufung der Comerzbank-Aktie von "Kaufen" auf "Halten". Die Berenberg Bank senkte das Kursziel von 8,50 auf 5,00 Euro drastisch. Der Bankenindex in Europa notiert deutlich im Minus, der brachenverwandte Versichererindex gibt ebenfalls kräftig ab.

Angesichts der hohen Nervosität an den Finanzmärkten beim Blick auf die Banken versucht die Europäische Zentralbank (EZB) die Lage zu beruhigen. "Die Banken sind heute (...) im Schnitt sehr viel besser kapitalisiert als vor der Krise, und auch bei der Aufsicht hat sich viel getan", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger der "Börsen-Zeitung". In unruhigen Zeiten würden solche "Verbesserungen im Gesamtbild" oft vergessen.

Verkauft werden vor dem Wochenende allerdings nicht nur Finanzwerte. Neben Coba und Deutscher Bank, sowie Deutscher Börse, Allianz und Munich Re trennen sich Anleger auch von Titeln aus vollkommen anderen Branchen. Die Aktien von RWE, Eon, VW, BMW oder Merck etwa verlieren jeweils 1,7 Prozent.

Euro-Inflation zieht leicht an

Frische Konjunkturdaten sorgen zumindest für etwas Ablenkung. Die Inflation im Euroraum legt im September leicht zu. Die jährliche Teuerungsrate klettert auf 0,4 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat nach einer Schnellschätzung mitteilte. Damit hat die Inflation den höchsten Wert im laufenden Jahr erreicht, bleibt aber weiterhin deutlich entfernt von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Die EZB strebt eine Inflation von etwas unter zwei Prozent an. Im August lag die Rate bei 0,2 Prozent.

Grund für den etwas stärkeren Preisauftrieb sei die Entwicklung der Energiepreise, heißt es. Diese sind im Jahresvergleich zwar immer noch rückläufig, allerdings nicht mehr so stark wie in den Monaten zuvor. Im September lagen sie 3,0 Prozent tiefer als im Vorjahresmonat, nach 5,6 Prozent im August und 6,7 Prozent im Juli.

Abgesehen davon halten Börsenstrategen ihr Augenmerk auch auf die Zahlen zu den US-Konsumausgaben gerichtet. Sie gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Außerdem steht das von der Universität von Michigan ermittelte Stimmungsbarometer der Verbraucher auf dem Terminplan. In Europa werden weitere Inflations- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Darüber hinaus feiert der Dämmstoff-Hersteller Va-Q-Tec sein Börsendebüt.

Gerüchte treiben Infineon

Spekulationen auf eine Fusionswelle in der Chipbranche geben Infineon vor dem Wochenende Auftrieb. Die Aktien des Halbleiter-Herstellers steigen um 3,2 Prozent auf 15,70 Euro und sind damit zeitweise der einzige Gewinner im Dax.

Genährt werden die Spekulationen Börsianern zufolge von einem Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der US-Konzern Qualcomm den niederländischen Rivalen NXP übernehmen wolle. Die Transaktion könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben.

NXP stiegen daraufhin bereits im US-Handel am Vorabend um knapp 17 Prozent und Qualcomm um gut 6 Prozent. "Offenbar kommt das Fusionskarussell in der Chip-Branche langsam in Schwung", sagte ein Börsianer.

Auch für Europas Börsen insgesamt stehen die Kursampeln auf Rot. "Es wird heute spannend", denn in Deutschland stehe ein langes Wochenende vor der Tür, warnt ein Händler. Sollte der Aktienmarkt unter Verkaufsdruck geraten, werde wohl kaum ein Investor dagegen halten. Daher stuft er die Gefahr eines Ausverkaufs als hoch ein, zumal zum Quartalsende. Am besten halten sich bei den übrigen Einzelwerten noch die als defensiv und weniger konjunktursensiblen Nahrunsgmittelaktien. Hier kommt der europaweite Branchenindex aktuell auf ein Minus von 0,5 Prozent.

Mit Blick auf das Quartalsende mahnen Börsenexperten zur Vorsicht: Zum Quartalsultimo neigen Fonds dazu die Gewinner am Aktienmarkt zu kaufen und die Verlierer zu verkaufen, im Fachjargon "Window Dresssing" genannt. "Zum Quartalsende sind viele Fonds vor allem am Ausweis der Gewinner interessiert", erklärt ein Marktteilnehmer. Dabei dürfte es sich überwiegend um Aktien aus der zweiten oder dritten Reihe handeln.

Geht Osram an die Chinesen?

Im MDax werden die Aktien von Osram angeblich von einem "Handelsblatt"-Bericht getrieben, dem zufolge mehrere Investoren aus China an dem Lichtkonzern interessiert seien. "Die Story ist nicht neu und ich kann wenig Neues in dem Artikel finden", kommentiert ein Aktienhändler. Der Osram-Kurs gewinnt 2,1 Prozent.

Interessant seien unter anderem die Patente, die Osram besitze. Aber gerade wegen dieser Patente oder wegen Sicherheitsbedenken könne es von politischer Seite Gegenwind geben. Der Aktienhändler rechnet damit, dass sich die vorbörslichen Gewinne in der Aktie nicht über den Tag halten werden.

Bundesanleihe auf Mehrwochentief

Die neue Risikoscheu treibt Anleger auch in die ebenfalls als sicherer Hafen geltenden deutschen Staatsanleihen. Das drückte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um vier Basispunkte auf minus 0,161 Prozent. Damit erreichte sie den niedrigsten Stand seit Mitte August.

Trotz zahlreicher Reden von US-Notenbankern in den vergangenen Tagen rätseln Anleger am Devisenmarkt weiter über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung in den USA. Im weiteren Handelsverlauf könnten die vielen Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Preisdaten aus der Eurozone und Daten zu den Konsumausgaben in den USA.

"In Anbetracht der Gesamtsituation werden sichere Anlagehäfen den ganzen Tag über gesucht sein", prognostizierte Dirk Gojny von der National-Bank. Der Bund-Future, ein rege gehandelter Terminkontrakt auf Bundesanleihen, erreicht unterdessen ein neues Kontrakthoch.

Devisen: Euro fällt zurück

Der Euro gibt im frühen Handel deutlich ab. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vorabends. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1221 Dollar festgesetzt.

Die starken Aktienverkäufe an Europas Börsen belasteten auch den Euro, heißt es aus dem Handel. Die Gemeinschaftswährung geriet mit Beginn des Aktienhandels zu Dollar, Yen, Pfund und Schweizer Franken unter Druck geraten. Kursgewinne verbucht vor allem der Yen, der als sicherer Währungshafen gilt. Im asiatisch geprägten Handel wurde der Euro in der Nacht mit 1,1219 Dollar bewertet nach 1,1221 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar blieb mit 101,00 Yen zur japanischen Währung faktisch unverändert.

Rohstoffe: Ölpreis kommt wieder zurück

Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise weiter nach. Nach dem starken Preisanstieg im Zuge der überraschenden Einigung der Opec auf eine Fördergrenze kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November am Vormittag 48,95 US-Dollar und damit 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 73 Cent auf 47,10 Dollar.

Zum Wochenschluss blieb die Opec-Ankündigung, eine Obergrenze von 32,5 Millionen bis 33 Millionen Barrel pro Tag für die Produktion zu setzen, das beherrschende Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatten sich Experten skeptisch gezeigt, dass die angepeilte Fördergrenze auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Am Abend könnten neue Daten zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA für neue Impulse sorgen. Nach wie vor gibt es am Weltmarkt ein sehr hohes Angebot an Rohöl.

Asien: Anleger "sehr nervös"

Die Börsen in Asien haben sich zum Wochenausklang schwächer gezeigt. Händler verwiesen vor dem Wochenende auf die Sorgen um die Deutsche Bank, dem wieder anziehenden Öl-Preis und enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Japan. Auch negative Vorgaben aus den USA belasteten den Markt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,5 Prozent tiefer bei 16.450 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 1,5 Prozent und lag bei 1323 Punkten.

Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um ein Prozent.

Unter den Händlern herrsche Unruhe, sagte Stefan Worrall, bei Credit Suisse zuständig für Japans Aktienmarkt. "Die Leute gehen sehr nervös in die nächste Woche. Zu den Risikofaktoren gehören die US-Wahl und die Konjunktur." In China bleiben die Börsen in der kommenden Woche geschlossen.

Quelle: n-tv.de