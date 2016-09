Marktberichte

Ölpreis im Aufwind: Dax wettet auf Fed in Warteposition

Nach einer schwachen Woche kehren die Optimisten an die Märkte zurück. Allerdings sprechen Händler lediglich von einer Gegenbewegung. Das Treffen der Opec-Nationen treibt derweil den Ölpreis an.

Nach den Abgaben der vergangenen Tage kehren am Aktienmarkt die Käufer zurück. Dabei spekulieren sie auf eine Fortsetzung der Niedrigzinspolitik der US-Notenbank. Die Fed tagt in den kommenden Tagen. Doch Konjunkturdaten hatten zuletzt kaum Argumente für eine weitere Zinserhöhung geliefert. Und so klettert der Leitindex Dax um 0,9 Prozent auf 10.363 Punkte. Der MDax gewinnt 0,5 Prozent auf 21.140 Stellen. Der TecDax erhöht sich um 0,4 Prozent auf 1774 Zähler. Der Eurostoxx 50 klettert um 1,2 Prozent auf 2969 Punkte.

Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche, gestützt von günstigen Vorlagen der asiatischen Börsen und steigenden Ölpreisen. Von Begeisterung ist im Handel allerdings nichts zu spüren. Nach Einschätzung der Marktteilnehmer überwiegen die Abwärtsrisiken.

Im Dax sind allen voran RWE gesucht, die um 2,3 Prozent anziehen. ThyssenKrupp steigen um 2,0 Prozent. Grund ist die gute Stimmung für Rohstoffaktien, die auf die Stahltitel übergreift. Im MDax hilft dies Salzgitter auf die Sprünge. In Europa steigt der Index der Rohstoffwerte gestützt vom Anstieg der Rohstoffpreise. RWE legen 2,1 Prozent zu. Daimler verteuern sich um 1,6 Prozent.

Am anderen Ende verlieren einmal mehr Deutsche Bank. Der Druck kommt zum einen von Analysten - so hat etwa Credit Suisse das Papier mit "Underperform" gestartet. Zum anderen ist im Handel von Anschlussverkäufen die Rede. Der Schock über die Forderungen von 14 Milliarden Dollar durch das US-Justizministerium sitze tief. Auch Vonovia werden leichter gehandelt. Adidas komplettiert das Verlierer-Trio.

In der zweiten Reihe sind Südzucker gesucht, die um 3,0 Prozent steigen. Lanxess ziehen um 2,9 Prozent an. Abwärts geht es für Deutsche Wohnen, die 1,5 Prozent nachgeben.

Im TecDax führen Xing die Gewinner mit einem plus von 2,2 Prozent an. Berenberg hat das Papier auf die Kaufliste genommen.

Derweil hat die Aussicht auf ein mögliches Abflauen der weltweiten Ölschwemme den Ölpreisen auf die Sprünge geholfen. Nach den Worten des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro stehen die ölproduzierenden Länder innerhalb und außerhalb der Opec kurz vor einer Übereinkunft zur Stabilisierung des Ölmarktes. Eine Einigung könnte noch diesen Monat verkündet werden. Ein Barrel der richtungsweisenden Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 46,62 Dollar. US-Leichtöl WTI kostete mit 43,91 Dollar zwei Prozent mehr.

Neu entflammte Gefechte in Libyen trugen nach Meinung von Analysten ebenfalls dazu bei, den Ölpreisverfall der vergangen Tage zu beenden. Die Kämpfe führten dazu, dass das Beladen eines Öltankers am Hafen Ras Lanuf eingestellt wurde.

In Asien sind die Aktienmärkte ebenfalls freundlich in die neue Woche gestartet. Im Fokus standen auch hier die Notenbank-Sitzungen in den USA und Japan. "Wir erwarten vor dem Treffen des Offenmarktausschusses der Fed und der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan nur geringe Marktbewegungen", sagte der Analyst Taye Shim von Daewoo Securities. Wegen eines Feiertags blieb der Aktienmarkt in Tokio am Montag geschlossen. Wegen technischer Probleme wurde der Handel an der australischen Börse ausgesetzt. Der Index zeigte sich zuletzt wenig verändert bei 5.295 Punkten.In China ging es nach dem langen Wochenende für den Schanghai-Composite um 0,8 Prozent auf 3027 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index erhöhte sich um 0,8 Prozent.

Quelle: n-tv.de