Trump-Drohung drückt Auto-Aktien: Dax weitet seine Verluste aus

Ein US-Präsident, der Deutschlands Exporterfolg schmälern möchte: Am deutschen Aktienmarkt reagieren Anleger skeptisch auf die düsteren Andeutungen von Donald Trump. Der Dax geht am Brückentag in Deckung. Aus New York dürfte wenig Aufwind kommen.

Ein politischer Unsicherheitsfaktor wirft dunkle Schatten auf die Exportaussichten der deutschen Autobauer. Bei seinem Besuch in Brüssel übte US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge massive Kritik am Erfolg der deutschen Industrie im US-Markt. An der Börse kommt das nicht gut an: Das laste auf der Branche der Autobauer, meinten Händler.

Gegen Mittag weitet der Leitindex Dax seine Verluste aus und verliert 0,54 Prozent auf 12.553 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.611,49 Zählern. Marktbeobachter sprechen angesichts des Brückentags von einem ausgedünnten Geschäft mit schmalen Umsätzen. Daher seien die Kurse - wie bereits am Vortag - entsprechend schwankungsanfällig. Am Vorabend war das Frankfurter Börsenbarometer nach einem unsicheren Geschäft am "Vatertag" leicht geschwächt bei 12.621,72 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die übrigen deutschen Aktienindizes zeigen sich vor dem Wochenende etwa stabiler: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gibt um 0,08 Prozent nach auf 25.090 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax verliert um 0,16 Prozent auf 2272 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,75 Prozent bergab auf 3557 Punkte.

Unter gesonderter Beobachtung stehen nach der Trump-Kritik Aktien aus dem Automobilsektor, inklusive der zahlreichen Zulieferer: Im Leitindex notieren sämtliche Branchenwerte im Minus. Die Aktien von Daimler geben 1,2 Prozent nach. BMW liegen 1,5 Prozent im Minus. Vorzugsaktien von VW verlieren 1,2Prozent.

Der US-Präsident soll die Überschüsse bei seinem Besuch in Brüssel vor EU-Vertretern als "sehr böse" (wörtlich: "bad, very bad") bezeichnet haben. Trump wolle die millionenfachen Autoverkäufe deutscher Hersteller in den USA "stoppen", hieß es. "Das ist nicht wirklich neu, aber auch nicht gerade hilfreich", meinte ein Händler.

Heino Ruland von Ruland Research merkt hierzu an, dass Trump in der Öffentlichkeit immer weniger ernst genommen werde und politisch immer mehr in Bedrängnis gerate, wie die jüngsten Berichte über Ermittlungen des FBI gegen Trumps Schwiegersohn in der Russland-Affäre zeigten. Grundsätzlich sei das eigentliche Problem der deutschen Automobilindustrie jedoch, dass diese technologisch bei der E-Mobilität gegen Herstellerländer wie China mit BYD und die USA mit Tesla zurückfalle.

Auf der Verkaufsliste tauchen daneben auch die Aktien von Banken und Energieversorgern auf: Der Börsenkurs der Deutschen Bank gibt rund 2,4 Prozent nach. In der Russland-Affäre des US-Präsidenten fordern mehrere Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus von Deutschlands größtem Geldhaus Aufklärung darüber, ob Kredite an Trump von der russischen Regierung garantiert wurden.

Das alleine kann die moderaten Kursverluste allerdings nicht erklären: Ebenfalls verkauft werden die Aktien der Commerzbank, die um 2,5 Prozent nachgeben. Einen Auslöser in der Nachrichtenlage konnten Händler bei den Bank-Aktien nicht erkennen. Branchenweit geht es vor dem Wochenende abwärts: Der Stoxx-600-Bankensektor verliert 1,2 Prozent. "Am Rentenmarkt liegt es jedenfalls nicht", stellte ein Händler fest. Der Bund-Future steige den dritten Tag in Folge, es gebe also keinen Rückenwind von steigenden Zinsen in der Eurozone.

Ein anderer Händler vermutet Verkäufe vor dem langen Wochenende als Grund für die Kursschwäche. Ohne einen Aktienhandel in London und New York am Montag könnten Investoren Positionen im Bankensektor räumen. Solche träfen aber auf einen illiquiden Handel. "Der Markt ist einfach zu eng für größere Orders", meinte der Händler. Dies drücke auf die Kurse.

Abwärts geht es auch für RWE mit minus 0,3 Prozent. Bei Eon verzeichnen Händler einen Abschlag von 1,4 Prozent. Hier sprach ein Marktbeobachter von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Begründen könne man diese mit möglichen negativen Folgen weiter fallender Öl- und Gaspreise für die Strompreise. "Ich denke aber, dass man sich nach den neuen Hochs von Eon und RWE erstmal wieder an die Seitenlinie stellt", meinte er. Eon waren Mitte der Woche auf ein Neunmonatshoch gestiegen. RWE-Aktien hatten am Vortag ein 23-Monatshoch erreicht.

Leicht auf die Stimmung drückt auch der weiter nachgebende Ölpreis. Die Opec hatte sich am Donnerstag darauf geeinigt, die bereits beschlossenen Förderbegrenzungen bis März 2018 zu verlängern. Zusätzliche Kürzungen soll es aber nicht geben.

Insgesamt blieb das Marktgeschehen verhalten: Viele Anleger dürften den Feiertag "Christi Himmelfahrt" (Donnerstag) für ein verlängertes Wochenende genutzt haben, heißt es. Zudem steht am Montag eine Feiertagspause in den USA und Großbritannien an. Auf Wochensicht zeichnet sich ein moderater Verlust für den Dax ab, der seit seinem Rekordhoch vor anderthalb Wochen und dem anschließenden Rücksetzer kaum mehr von der Stelle gekommen ist. "Kurzfristig scheint eine weitere Konsolidierung wahrscheinlich", erwartet Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. " Die Hürde von 12.700 Punkten habe sich bislang als "zu hoch" erwiesen. Das Kaufinteresse vor der Unterstützung bei 12.500 Punkten wiederum bleibe "stark", betonte Cutkovic. "Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären dürfte daher andauern."

USA: Opec-Effekt an der Wall Street

Die Gewinnserie der US-Börsen dürfte vor dem Wochenende ihr vorläufiges Ende finden. Auf der Stimmung lasten die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, die vor allem Aktien des Energiesektors mit nach unten ziehen dürften. Die Opec hatte zwar am Vortag wie weithin erwartet ihre Fördermengedrosselung bis März kommenden Jahres verlängert, insgeheim hatten viele Marktteilnehmer aber auf weitergehende Maßnahmen gehofft. Einige Beobachter sprechen auch von Gewinnmitnahmen im Öl, nachdem die Preise in den Tagen vor dem Opec-Treffen gestiegen waren.

Zum Handelsstart wird der Dow-Jones-Index in der Indikation auf Teleboerse.de bei 21.062,00 Punkten gesehen, was einem Minus von 0,1 Prozent entspricht. Am Vorabend war der Dow 0,3 Prozent fester bei 21.082,95 Zählern aus dem Handel gegangen.

Am letzten Handelstag der Woche stehen US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die das Blatt für die Märkte wenden könnten. Vorbörslich werden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zweiter Lesung und der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, ebenfalls in zweiter Lesung.

Unternehmensnachrichten kommen aus der zweiten Reihe: Am Vortag nach Börsenschluss hat der Computerspiele-Händler Gamestop Geschäftszahlen veröffentlicht, die zwar besser ausfielen als erwartet. Das Unternehmen konnte seine Jahresziele allerdings nur bestätigen, was enttäuschte Reaktionen auslöste. Im vorbörslichen Handel bricht der Kurs um 4,7 Prozent ein.

Überraschend gute Zahlen hat auch die Großhandelskette Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie wird am Freitag vorbörslich noch nicht gehandelt, reagierte im nachbörslichen Handel am Donnerstag aber mit einem Kursanstieg von 1,9 Prozent auf die Zahlen.

Viele Anleger dürften vor dem Wochenende an der Seitenlinie bleiben, heißt es. "Börsianer wollen weder kaufen noch verkaufen", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Pertners. "Alle haben Sorgen, dass sich die politische Situation in den USA und in Korea jederzeit zuspitzen kann. Andererseits will niemand die Party am Aktienmarkt zu früh verlassen." Für Gesprächsstoff sorgte auch die Verlängerung der Förderbremse durch die Opec und andere Förderländer wie Russland.

Hinweis: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag "Memorial Day" nur eine verkürzte Sitzung statt.

Devisen: Britisches Pfund unter Druck

Der Kurs des Euro legt moderat zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wird gegen Mittag mit 1,1221 Dollar gehandelt, was einem Plus von 0,11 Prozent entspricht. In der Nacht hatte der Euro zeitweise sogar noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1214 (Mittwoch: 1,1193) US-Dollar festgesetzt.

Eine neue Wahlumfrage drückt das britische Pfund weiter ins Minus. Zum Euro rutscht die Devise auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Die Gemeinschaftswährung klettert auf 0,8727 Pfund von 0,8662 Pfund am Vorabend. Auch zum Dollar werte die britische Devise ab. Hier liegt der Kurs aktuell bei 1,2859 Dollar. Im US-Geschäft am Donnerstag waren es noch knapp 1,2950 und im Tageshoch sogar über 1,30 Dollar.

Marktbeobachter verweisen zur Begründung auf eine neue Umfrage von YouGov zur Wahl am 8. Juni. Demnach ist der Vorsprung der Konservativen von Premierministerin Theresa May gegenüber der Labour-Partei deutlich gesunken. Die Tories führen in der Umfrage nur noch mit 43 zu 38 Prozent gegenüber der Labour Party. Der Vorsprung der Konservativen ist damit innerhalb nur einer Woche um 5 Prozentpunkte geschrumpft.

Zuletzt hatte sich der anstehende Brexit zunehmend in den Konjunkturdaten niedergeschlagen. So hat die Wirtschaft Großbritanniens zu Beginn des Jahres laut Zahlen vom Donnerstag noch stärker an Fahrt verloren als erwartet. Der Außenhandel und der private Konsum dämpften die Wirtschaftsentwicklung.

Asien: Rekordjagd in Seoul geht weiter

Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise sind am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Australien das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor stehen in der ganzen Region auf der Verliererseite und geben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. Das trifft vor allem für den rohstofflastigen Aktienmarkt in Sydney zu. Dort verliert der S&P/ASX-200 knapp 0,7 Prozent. An den anderen Plätzen ist die Tendenz uneinheitlich bei geringen Ausschlägen.

Am meisten tut sich noch in Seoul, wo sich der Kospi weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch schwingt. Er legt um weitere 0,5 Prozent zu, getragen von Konjunkturzuversicht. Neue Nahrung erhält sie von Daten zum Verbrauchervertrauen. Der entsprechende Index ist auf ein Dreijahreshoch gestiegen, angetrieben von Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenden und dessen angekündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur. Rückenwind kommt außerdem vom andauernden Höhenflug des Schwergewichts Samsung. Die Aktie legt um weitere 1,1 Prozent zu und hat damit seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert gewonnen.

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 19.740 Punkte, gebremst vom im Handelsverlauf etwas anziehenden Yen. Damit verschlechtern sich die Exportaussichten der japanischen Exporteure verschlechtern. Kein positiver Impuls geht von neuen Preisdaten aus Japan aus. Im Mai sind die Kernverbraucherpreise zwar um 0,1 Prozent gestiegen, während Ökonomen unveränderte Preise erwartet hatten. Experten führen das kleine Plus aber lediglich auf gestiegene Energiepreise zurück. Um wirklich für einen stabilen, die Konjunktur stützenden Preisauftrieb zu sorgen, benötige es eine breitere Basis. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegen sich die Leitindizes kaum vom Fleck.

Unter Druck stehen in Hongkong die Aktien von Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fällt der Kurs nun um 3 Prozent wieder zurück. Nomura und Morgan Stanley haben sich negativ zu den Zahlen geäußert. Laut Nomura verfehlte der operative Gewinn die Erwartungen und Morgan Stanley bemängelt die sinkenden Margen im PC-Geschäft und die sich ausweitenden Verluste bei Smartphones.

Rohstoffe: Gold auffallend stark gefragt

Die Ölpreise ziehen im frühen Handel an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 28 Cent auf 51,76 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legt um 16 Cent auf 49,06 Dollar - und damit unterhalb der 50-Dollar-Marke.

Die Ölpreise waren am Vortag zeitweise stark unter Druck geraten. Die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatten zwar ein erwartungsgemäß seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert. Die Märkte schienen aber doch etwas enttäuscht, begründete Jan Edelmann, Analyst bei der HSH Nordbank, die Kursverluste.

Einige Investoren hätten offenbar mit mehr gerechnet. Die Opec-Vertreter zeigten sich jedoch zufrieden mit dem Ergebnis. "Neun Monate sind das Optimum", sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih. Ziel der Maßnahme ist es, den Ölpreis zumindest zu stabilisieren.

Am Edelmetallmarkt zieht der Preis für Gold merklich an. Mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 1263,60 Dollar steht er so hoch wie zuletzt vor gut einer Woche. Unterstützung bekomme das Edelmetall davon, dass der Dollar sich von der mehrheitlich erwarteten US-Zinserhöhung im Juni unbeeindruckt zeige und schwach bleibe, erklärten Rohstoffexperten der Commerzbank.

China habe gemäß Daten der Hongkonger Statistikbehörde im April netto 74,2 Tonnen Gold aus Hongkong importiert. Dies sei zwar weniger als im Vormonat, aber 8 Prozent mehr als im Vorjahr, lenken die Analysten den Blick auf die Nachfrage. Auch Indien habe im vergangenen Monat eine große Menge Gold eingeführt. Daten der indischen Zentralbank zufolge seien 94 Tonnen ins Land geholt worden. Gut die Hälfte davon sei aus der Schweiz gekommen.

Damit zeige sich die physische Goldnachfrage in den Kernnachfrageländern bis zuletzt noch sehr robust. Es mehrten sich allerdings die Zweifel im Markt, dass Indien die hohen Importe im Gesamtjahr beibehalten werde. Laut Einschätzung des World Gold Council (WGC) und von Thomson Reuters GFMS könnte dort die Goldnachfrage im gewöhnlicherweise nachfragestarken zweiten Halbjahr gebremst werden, denn zum 1. Juli werde in Indien eine Mehrwertsteuer eingeführt. Bis dahin könnten die Schmuckhändler ihre Goldvorräte aber noch weiter aufbauen.

GFMS erwarte daher für das erste Halbjahr relativ hohe Goldimporte (450 Tonnen), gefolgt von relativ niedrigen Einfuhren im zweiten Halbjahr (250 Tonnen). Der WGC zeigt sich mit seiner Einschätzung von nur rund 525 Tonnen für das Gesamtjahr deutlich pessimistischer.

