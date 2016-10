Marktberichte

Erst Pfund-Crash, dann "Job Report": Dax wankt durch die Mittagspause

Starke Impulse am deutschen Aktienmarkt: Der Pfund-Crash hinterlässt tiefe Verunsicherung bei Experten. Sind es doch die Brexit-Ängste? RWE wagt sich mit Innogy an die Börse. Der Leitindex Dax taumelt den US-Daten entgegen.

Am letzten Börsentag der Woche müssen Anleger mit einem bewegten Handelsverlauf rechnen: Der Flash-Crash beim Pfund lenkt mit der Brexit-Angst viel Aufmerksamkeit auf eine der größten Baustellen im gesamteuropäischen Wirtschaftsraum. Am frühen Nachmittag dürften sich Börsenstrategen dann mit der Vorlage des offiziellen US-Berichts zur Lage am Arbeitsmarkt auf eine Neubewertung der Konjunktur- und Zinsperspektiven in den USA befassen.

Vor diesem Hintergrund wagt der deutsche Leitindex am späten Vormittag sogar zeitweise ins Plus: Gegen Mittag flaut der Aufwind ab, der Dax fällt um 0,53 Prozent zurück auf 10.512 Punkte. Das bisherige Tagshoch liegt bei 10.579,09 Punkten - rund 11 Zähler über dem Schlusskurs des Vorabends. Das Tagestief aus dem Verlauf liegt derzeit bei 10.474,39 Punkten.

Bei den Nebewerten gibt MDax 0,84 Prozent ab auf 21.375 Zähler. Der Technologiewerteindex TecDax notiert 0,52 Prozent im Minus bei 1799 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 verliert 0,41 Prozent auf 3009 Punkte.

Nach dem guten Start in den Oktober schienen dem Dax die Kräfte schon wieder zu verlassen, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. So hätten selbst gute Nachrichten aus der deutschen Industrie keinen neuen Rückenwind verliehen. Die Investoren wollten offenbar die "Strategie" der jüngsten Zeit - Abwarten auf neue Informationen - fortsetzen. Insofern rückt zum Wochenschluss der US-Arbeitsmarkt in den Vordergrund. Die Jobdaten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Starke Daten könnten bei den Anlegern laut Marktbeobachtern durchaus die Sorge wecken, dass die Fed mit einer baldigen Leitzinserhöhung den Geldhahn etwas weiter zudrehen könnte.

Gegen den Markttrend bergauf geht es für Aktionäre des Energieriesen Eon. Der deutsche Versorger zieht Medienberichten zufolge das Interesse des schwedischen Investors Cevian auf sich. Die Aktien legen um 2,1 Prozent zu und führen damit die - überschaubare - Gewinnerliste im Dax an.

Händlern zufolge dürfte Eon auch vom Börsengang der RWE-Tochter Innogy profitieren, deren Aktien am Freitag zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden. Angesichts einer starken Nachfrage teilte Innogy die bis zu 139 Millionen Aktien zu je 36 Euro zu und reizte die Preisspanne damit voll aus. Der erste Kurs liegt am Morgen bei 37,30 Euro und damit über dem Zuteilungspreis. Gegen Mittag notieren die jungen Aktien 36,12 Euro.

Der Aktienkurs von RWE bleibt von dem Börsengang der Tochter nicht unberührt: Die Titel weiten ihre Kursverluste aus. "Die frühen Innogy-Kurse sind alles andere als ein Kurstreiber für RWE", meinte ein Händler. Vom ersten Innogy-Kurs von 37,30 Euro sei es zügig abwärts gegangen. Zudem könne noch immer der eine oder andere Investor aus RWE in Innogy umschichten. Die RWE-Aktien verlieren 5,3 Prozent und stehen damit am unteren Ende des Leitindex.

Gefragt sind dagegen Titel der Deutschen Bank: Die Aktien des größten deutschen Geldhauses setzen ihren Wiederaufstieg fort und gewinnen 0,7 Prozent. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" prüfen einige deutsche Konzerne aus dem Dax eine mögliche Beteiligung an einer Kapitalerhöhung bei dem Geldhaus. Zudem berichtete die "Financial Times", das Institut erwäge einen Börsengang seiner Vermögensverwaltungssparte. Mit den Erlösen solle die Kapitaldecke gestärkt werden. Der Deutschen Bank droht im Streit um Tricksereien auf dem US-Immobilienmarkt eine Mega-Strafe des US-Justizministeriums. Die genaue Höhe ist noch immer unklar.

Im Aufwind rund um die Deutsche Bank geht es auch für leidgeplagte Anleger der Commerzbank nach oben. Die Coba-Aktien liegen nahezu unverändert bei 5,74 Euro. Starke Kursgewinne verzeichnen Händler im Dax daneben auch bei ThyssenKrupp. Die Aktien könnten von den jüngsten Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren, heißt es. Mit einem Plus von 2,1 Prozent führen die Titel die Gewinnerliste an.

Der Absatzrekord bei Daimler kann Anleger offenbar nicht sonderlich beeindrucken. Im September seien mit 211.286 Fahrzeugen so viele Autos wie noch nie zuvor in einem Monat verkauft worden, teilte Daimler mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei dies ein Plus von 12,1 Prozent. In einem allgemein unruhigen Gesamtmarkt liegt der Kurs der Daimler-Aktie gegen Mittag knapp 1,1 Prozent im Minus bei 63,65 Euro.

Der Automobilkonzern Volkswagen stellt sich unterdessen Spekulationen um angebliche Kapitalpläne oder gar eine Aufspaltung entgegen. "Wir denken nicht daran, uns von Teilen unserer Marken zu trennen", betonte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Die im Dax gelisteten Vorzugsaktien geben rund 1 Prozent ab auf 118,85 Euro.

Der mysteriöse Flash-Crash beim Pfund sorgt im europäischen Aktienhandel weiter für Gesprächsstoff. Die Kurse der in London gelisteten Rohstoffproduzenten ziehen im frühen Handel kräftig an. "Das alte Spiel: Das schwache Pfund, vor allem gegen den Dollar, sorgt für Windfall Profits", meinte ein Händler. Die Branche generiere den Umsatz ganz überwiegend in Dollar und profitiere folglich stark von den günstigen Wechselkursen.

Der Einbruch beim Pfund treibt den Londoner Aktienmarkt an die Spitze in Europa: Für den FTSE-100-Index geht es gegen den Trend um gut 1 Prozent nach oben. Auch die Minenwerte profitieren davon und machen den Sektor-Index der Rohstoffwerte mit einem Plus von 1,3 Prozent zum größten Gewinner in Europa.

Mit Spannung warteten Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Experten rechnen mit einem Aufbau von 176.000 Stellen nach zuvor 151.000. "Im Falle einer klar positiven Überraschung dürfte eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr immer wahrscheinlicher werden", sagte Aktienanalyst Uwe Streich von der LBBW.

Wall Street: US-Börsen unsicher erwartet

Der anstehende "Job Report" drängt auch in New York die meisten anderen Themen in den Hintergrund: Die Frage nach der Eröffnungstendenz an der Wall Street muss zunächst unbeantwortet bleiben, heißt es aus dem Handel. Denn bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes seien alle Prognosen Kaffeesatzleserei. Aktuell deutet der Aktienterminmarkt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Auf Teleboerse.de wird der Dow-Jones-Index zum Start bei 18.242,00 Punkten gesehen, was einem leichten Abschlag von 0,1 Prozent entspricht.

"Sollte wir einen schwachen Arbeitsmarktbericht erleben (...), wäre das vermutlich positiv für den Aktienmarkt, aber schlecht für den Dollar, der zuletzt einen Lauf verzeichnet hat", meinte Marktanalyst Craig Erlam von Oanda.

Ein starker Arbeitsmarktbericht mit einer deutlich sinkenden Arbeitslosenquote könnte die Weichen in der US-Notenbank Fed auf eine baldige US-Zinserhöhung stellen, heißt es. Das wiederum dürfte für den Aktienmarkt vermutlich eine Belastung darstellte, den Dollar aber befeuern. Prognostiziert werden für den Bericht deutlich mehr als die offiziell erwarteten 170.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Leitzinsanhebung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 64 Prozent ein. Letztlich zeige die Zinsdebatte in den USA, wie sehr die Finanzmärkte im Bann der Geldpolitik stünden, meinte Händler. Ein schwacher Job Report mit einer steigenden Arbeitslosenzahl dürfte dagegen die Konjunktursorgen anheizen - und damit die Ertragsaussichten der konsumnahen US-Konzerne beeinträchtigen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste leicht eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,2 Prozent verlor. Der S&P500 blieb fast unverändert bei 2160,77 Punkten. Der Dax hatte angesichts zunehmender Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung in den USA 0,2 Prozent tiefer bei 10.568,80 Punkten geschlossen.

Devisen: Flash-Crash beim Pfund

Wilde Kurssprünge beim Pfund Sterling lösen am Morgen großes Aufsehen aus. Die britische Währung stürzte am Freitagmorgen an den asiatischen Märkten binnen weniger Minuten rasant ab. In Tokio gab die Währung innerhalb kurzer Zeit um mehr als sechs Prozent gegenüber dem Dollar nach. Plötzlich war ein Pfund nur noch 1,1841 Dollar wert - das war der tiefste Stand seit 1985. Danach konnte sich die Währung sehr schnell wieder auf einen Wert von etwa 1,24 Dollar erholen. Gegen Mittag handelt das Pfund mit 1,2333 Dollar noch immer rund 3 Prozent leichter gegenüber dem Vortag. Was genau den "Flash Crash" auslöste, blieb zunächst unklar.

Gegen Mittag europäischer Zeit kommt beim britischen Pfund erneut Druck auf. Marktbeobachter verweisen auf frische Konjunkturdaten zur britischen Industrieproduktion. Die Daten für September seien schwächer ausgefallen als erwartet, heißt es. Außerdem sei das Handelsbilanzdefizit gestiegen.

Das Pfund fällt auf 1,2380 Dollar zurück, nachdem es sich nach dem Flash-Crash im frühen asiatischen Geschäft am Freitag zwischenzeitlich bei rund 1,2420/30 Dollar eingependelt zu haben schien. Die Industrieproduktion sank zum Vormonat um 0,4 Prozent, wohingegen die Prognosen von einer konstanten Produktion ausgegangen waren. Zuletzt waren einige Konjunkturdaten aus Großbritannien überraschend gut ausgefallen, hatten dem Pfund letztlich aber kaum Auftrieb verliehen.

Der Euro gibt gegen Mittag um 0,09 Prozent nach auf 1,1138 US-Dollar und zeigt sich damit im Vergleich zum frühen Handel wieder etwas gefestigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1185 (Mittwoch: 1,1211) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8941 (0,8920) Euro.

Für Druck auf den Euro sorgt Beobachtern zufolge ein auf breiter Front starker Dollar. Die US-Währung legt zu fast allen anderen wichtigen Währungen zu. Ein möglicher Auslöser: Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung im Dezember durch die US-Notenbank Fed ist nach Einschätzung der Finanzmärkte zuletzt gestiegen. Mehrere US-Konjunkturdaten haben diese Woche positiv überrascht und den Euro dadurch unter Druck gesetzt.

"Ob das heute so weitergeht, hängt natürlich hauptsächlich vom US-Arbeitsmarktbericht ab", schreibt Lutz Karpowitz, Devisenexperte bei der Commerzbank. Die Veröffentlichung des offiziellen Berichts steht gegen 14.30 Uhr (MESZ) an. Eine überraschend stark gestiegene deutsche Industrieproduktion konnte dem Euro nur etwas Auftrieb geben und somit für eine kleine Gegenbewegung sorgen. Im August lag die Produktion laut Statistischem Bundesamt um 2,5 Prozent über dem Niveau vom Juli. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet.

Rohstoffe: Ölpreise fürchten "Matthew"

Die Ölpreise geben im frühen Handel vor dem Wochenende nach den deutlichen Vortagesgewinnen leicht nach. Gegen Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 52,21 US-Dollar und damit 35 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Referenzorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fällt um 25 Cent auf 50,19 Dollar.

Am Vortag hatten die Ölpreise deutlichen Auftrieb bekommen. Auslöser seien überraschend gesunkene Rohöllagerbestände in den USA gewesen, hieß es aus dem Handel. Dazu kommen die Verhandlungen wichtiger Förderländer über die Umsetzung einer Förderobergrenze sowie die Auswirkungen des Wirbelsturms "Matthew" vor der US-Küste. Alle drei Faktoren könnten auf ein sinkendes Angebot hindeuten.

Kommende Woche werden sich Vertreter von Mitgliedsstaaten des Ölkartells Opec sowie von Russland zu Gesprächen über die Umsetzung einer vereinbarten Förderobergrenze in Istanbul treffen. Experten zweifeln allerdings am Umsetzungswillen der Organisation. Unterdessen nähert sich der tropische Wirbelsturm "Matthew" den USA.

In Haiti hat er bereits mehr als 260 Menschen das Leben gekostet. Experten rechnen mit dem stärksten Sturm in den USA seit dem Jahr 2005. Weil in der Region westlich von Florida zahlreiche Anlagen der US-Ölindustrie liegen könnte ein großflächiger Sturm auch die US-Ölproduktion belasten.

Asien: Nikkei im Minus

Die Aktienmärkte in Fernost schließen vor dem Wochenende im Minus. Vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am frühen Nachmittag halten sich Anleger zurück, begründeten Marktteilnehmer die fehlende Zuversicht im Aktienhandel.

Von den Daten erwarten sie sich Aufschlüsse über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung in den USA. Sollte der Bericht ermutigend ausfallen, macht er nach Einschätzung vieler Beobachter einen Zinsschritt im Dezember wahrscheinlicher. Höhere Zinsen bedeuten für Unternehmen potenziell mehr Investitionskosten, was am Markt eher negativ aufgenommen wird.

In Tokio gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verliert 0,4 Prozent.

In Seoul ziehen die Aktien von Samsung Electronics um ein knappes Prozent an, nachdem das Unternehmen mit seiner Gewinneinschätzung für das dritte Quartals die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hatte. Am Vorabend hatte der Kurs bereits stark angezogen, nachdem der Konzern erklärte, er wolle auf Druck eines großen Aktionäres die Möglichkeit einer Aufspaltung und einer Milliarden-Sonderdividende prüfen. Die Diversifizierungsstrategie funktioniere offenbar besser als gedacht, kommentierte ein Beobachter die Zahlen - trotz des jüngsten Rückrufs seiner Smartphones Galaxy Note 7.

An den Festlandbörsen in China wird am Freitag den fünften Tag in Folge wegen der Feiertagswoche um den Nationalfeiertag nicht gehandelt. In Hongkong sinkt der Hang Seng um 0,5 Prozent und der ASX 200 in Sydney um 0,3 Prozent. Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen im Tagesverlauf.

Quelle: n-tv.de