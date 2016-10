Marktberichte

Zwischen Apple und Tesla Motors: Dax wankt den US-Börsen entgegen

Ungemütliches Klima am deutschen Aktienmarkt: Ein Hagel aus Geschäftsberichten setzt Börsianer unter Stress. Nach den Zahlen von Apple und Bayer legen prominente Namen wie Airbus, Coca-Cola und Boeing Ergebnisse vor. In New York rechnen Analysten mit einem klaren Minus.

In kleinen Schritten abwärts geht es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte: Der Leitindex Dax liegt am frühen Nachmittag gut 84 Zähler oder 0,80 Prozent im Minus bei 10.670 Punkten. Am Vortag hatte er ein neues Jahreshoch bei 10.827,72 Punkten markiert. Das bisherige Tagestief liegt bei 10.632,29 Punkten. Der Nebenwerteindex MDax gibt um 0,24 Prozent ab auf 21.220 Punkte. Der Technologiewerteindex TecDax zieht sich um 0,75 Prozent zurück auf 1745 Punkte.

Nach den jüngsten Kurshochs hätten Anleger kalte Füße bekommen, heißt es aus dem Handel. Daten zum deutschen Konsumklima sorgten für Ernüchterung. So hatte die Kauflaune überraschend einen Dämpfer erhalten, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmen GfK hervorging.

Enttäuscht reagieren Anleger auf den Quartalsbericht des Dax-Konzerns Bayer. Die Reaktionen auf die Geschäftszahlen des Index-Schwergewichts lasten schwer auf dem Leitindex, meinte ein Beobachter. Ein überraschend hoher Betriebsgewinn und ein brummendes Pharmageschäft konnten Anleger bei Bayer nicht überzeugen. Die Aktien fallen nach Vorlage der Quartalsbilanz um 2,5 Prozent.

"Es ist ein solides Quartal, aber keine starken Zahlen durch die Bank weg", urteilte Berenberg-Analyst Alistair Campbell. Vor allem im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten sei weniger umgesetzt worden als gedacht. Es sehe so aus, als seien die Steigerungen bei Gewinn und Umsatz mehr durch Effekte wie Steuern als durch operative Stärke gelungen.

Die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto wirke zusätzlich auf den Bayer-Kurs, hieß es. "Das bremst die Titel momentan aus", sagte ein Händler. Bayer hatte sich Mitte September nach monatelangem Ringen mit Monsanto geeinigt und will das US-Unternehmen für 66 Milliarden Dollar kaufen. Seit Jahresbeginn haben Bayer-Aktien rund 21 Prozent verloren.

"Es gibt nicht den einen großen Kritikpunkt, aber in der Summe wird nun doch die Qualität des Ergebnisses kritisiert", meinte ein Händler mit Blick auf die Kursverluste bei Bayer. Unter anderem würden Dinge wie Steuereffekte kritisiert, die den Ertrag getrieben hätten. Ein anderer Händler sieht in dem kräftigen Tagesminus allerdings reine Gewinnmitnahmen: "Nach dem Analystentreffen im September dürften einige auf eine deutlichere Prognoseerhöhung gesetzt haben, als sie jetzt bekommen haben".

Ebenfalls schwach zeigen sich im Dax Titel wie Vonovia mit minus 1,6 Prozent, BASF mit minus 1,2 Prozent und vor allem auch ThyssenKrupp, die am Indexende knapp 3,3 Prozent nachgeben.

USA: Apple-Sorgen an der Wall Street

Wenig überzeugende Zahlen und ein schwacher Ausblick von Apple dürften die US-Börsen zum Auftakt in der Wochenmitte belasten. Auf Teleboerse.de wird der Dow-Jones-Index zum Start bei 18.106,00 Punkten gesehen, was einem deutlichen Abschlag von 0,3 Prozent entspricht.

Thema des Tages bleibt wohl Apple: Der iPhone-Hersteller hat erstmals seit 14 Jahren weniger umgesetzt und weniger verdient, die Prognosen der Analysten jedoch leicht übertroffen. Insgesamt dürften die Umsätze bei Apple in etwa konstant bleiben. Zugleich bleibt die Produktion des iPhone 7 relativ gedämpft, da der Technologie-Konzern erneut hohe Lagerbestände vermeiden möchte. Die Apple-Aktie gibt vorbörslich um 3,2 Prozent nach.

Die Berichtssaison behält unterdessen ihr hohes Tempo bei. Mit Boeing, Coca-Cola sowie nach der Schlussglocke Tesla und Texas Instruments geben weitere Schwergewichte Quartalszahlen bekannt. Dazu stehen mit dem Markit-Einkaufsmanager für den Service-Bereich, den Neubauverkäufen sowie den wöchentlichen Öllagerwerten Konjunkturdaten auf der Agenda. Die Daten des American Petroleum Institute (API) wiesen am Vorabend einen kräftigen Aufbau bei den US-Rohöllagerbeständen aus. Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,4 Prozent.

Daneben rückt auch die in der kommenden Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) immer stärker in den Vordergrund. Die Mehrheit der Beobachter rechnet allerdings nicht mit einer Zinserhöhung. Diese dürfte nach Meinung vieler Marktteilnehmer erst im Dezember erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit wird derzeit mit rund 80 Prozent am Markt eingepreist.

"Nur ein unerwarteter Sieg von Donald Trump bei der US-Präsdidentschaftswahl und sehr schwache US-Konjunkturdaten könnten die Fed noch von einem Zinsschritt im Dezember abbringen", sagt Analyst Jameel Ahmad von FXTM.

Überzeugen konnte der Netzwerkausrüster Juniper. Der Konzern hat beim bereinigten Gewinn je Aktie und beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal kam gut an. Die Aktie gewann nachbörslich gut 7 Prozent.

Für die Twitter-Aktie geht es vor der Startglocke um 2,3 Prozent nach oben. Hier gibt es Spekulationen, dass Walt Disney doch ein Auge auf den Kurznachrichtendienst wirft und ein Gebot abgibt.

VW-Aktie im Minus

Die Aktien von Volkswagen tauchen am Tag nach dem juristischen "Meilenstein" in den USA ebenfalls nicht auf der Gewinnerliste auf. Der für Hunderte Zivilklagen zuständige Richter Charles Breyer gab seine endgültige Zustimmung zu einem Vergleich, der den Konzern bis zu 16,5 Milliarden Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten könnte. Der Kompromiss sei "fair, angemessen und adäquat", teilte Breyers Gericht mit.

VW-Konzernchef Matthias Müller begrüßte die Entscheidung. "Das ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Aufarbeitung des Problems, das wir vor geraumer Zeit verursacht haben", sagte er. Mit Breyers Segen kann der Konzern zwar die größte rechtliche Baustelle in den USA schließen, doch die juristischen Konsequenzen der Dieselaffäre sind damit noch lange nicht ausgestanden. Die im Dax notierten Vorzugsaktien geben 1,5 Prozent ab auf 125,05 Euro.

Unter Druck stehen auch die Aktien von Continental. Analysten von Morgan Stanley stuften die Aktien von "Overweight" auf "Equalweight" herab. Conti-Titel fallen um 1,5 Prozent.

Airbus: Beschränkte Sicht im Luftfahrtsektor

Die Meinungen zum Zwischenbericht von Airbus gehen am Markt weit auseinander. Sie reichen von "einen Tick besser" bis hin zu "Gewinnwarnung". Grund sind die massiven Sondereffekte, die für deutliche Rückgänge beim Ergebnis gesorgt haben. Bereinigt um diese fiel das Vorsteuerergebnis (Ebit) mit 731 Millionen Euro besser aus als erwartet. Der freie Cashflow sei eher schwach, meinte ein Analyst. Hier seien die Erwartungen aber ohnehin gering gewesen. "Da gleichzeitig die Jahresprognose aber bestätigt wurde, kann heute jeder daraus machen, was er will", sagte ein Händler. Im Xetra-Handel notieren Airbus-Aktien 3,6 Prozent im Plus.

Unsicher sei die Kursreaktion auch, weil die wichtigen Zahlen des Konkurrenten Boeing erst am Mittag vorgelegt würden. Derweil überraschte der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin am Vorabend mit einer Prognoseerhöhung positiv, die Aktien stiegen am Vortag um 7 Prozent. Davor hatte sich der Markt mit den Daten von Safran und Rockwell unzufrieden gezeigt. "Per Saldo ist nicht klar, was die Anleger mit dem ganzen Aerospace-Sektor machen sollen", meinte ein Marktbeobachter. "Deutlich wird aber, dass die Outperformance von Rüstung gegen Zivilluftfahrt weitergehen dürfte".

Spätestens mit der Vorlage der Zahlen von Northrop Grumman und Raytheon im weiteren Wochenverlauf seien dann alle relevanten Zahlen des Sektors bekannt. "Dann dürften Fonds ihre endgültige Entscheidung über die Anlagestrategie im Sektor für das gesamte Schlussquartal treffen", meinte ein Händler. "Die Karten könnten dann für die nächsten drei Monate neu gemischt werden".

Blick in die zweite Reihe

Der seit einiger Zeit unter einem Preiskampf bei Abfüllmaschinen für die Getränkeindustrie leidende Anlagenbauer Krones überzeugte hingegen mit seinen mittelfristigen Wachstumszielen. Die zuletzt arg gebeutelten Papiere schnellen um knapp 11 Prozent nach oben.

Im TecDax profitieren die Aktien von Telefonica Deutschland mit einem Plus von 1,8 Prozent von den jüngsten Quartalszahlen des Telekomkonzerns. Analystin Heike Pauls von der Commerzbank sieht erste Anzeichen für wieder besser laufende Geschäfte bei dem Mutterkonzern von E-Plus und O2.

PSA kann Auto-Aktien nicht bremsen

Relativ gut im Markt liegen die Aktien der deutschen Autohersteller. Mit Abschlägen von lediglich 0,1 Prozent bei BMW bis zu 0,1 Prozent bei Daimler zeigen sie verglichen mit Renault und Peugeot relative Stärke. Die Aktien der beiden französischen Hersteller liegen nach den jeweiligen Quartalsberichten deutlich im Minus. Das Management bei Renault müsse den Markt nun von den Wachstumsaussichten bei den neuen SUVs überzeugen, heißt es am Markt.

Der vom Staat gestützte französische Autobauer PSA Peugeot Citroen muss beim Umsatz weiter Federn lassen. Weil der Autobauer in China deutlich weniger verkaufte und die europäischen Autokäufer auf neue Modelle der Marken des Konzerns warten, ging der Umsatz im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro zurück. Zudem litt PSA unter negativen Wechselkurseffekten. Der Konzern bleibt aber bei seinem mittelfristigen Ziel, den Umsatz bis 2018 gegenüber dem Niveau von 2015 um 10 Prozent zu steigern, wie PSA am Morgen in Paris mitteilte.

Konzernchef Carlos Tavares hatte in den vergangenen Jahren einen harten Sanierungskurs unter anderem mit Werkschließungen und einem Jobabbau gefahren. Um das vor zwei Jahren stark angeschlagene Unternehmen zu retten, hat unter anderem der französische Staat Geld zugeschossen und hielt zuletzt rund 14 Prozent der Anteile.

Lloyds bewegt Bank-Anleger

Kräftig abwärts um 3,4 Prozent geht es bei der britischen Großbank Lloyds. Nach Vorlage der Quartalszahlen entwickeln sich die Titel zum schwächsten Finanzwert unter den europäischen Branchenschwergewichten. Der Bankenindex gibt um 0,3 Prozent nach. "Mit einer so hohen Rückstellung hat man nicht gerechnet", meinte ein Händler in einer ersten Reaktion. Die Rückstellung für Entschädigungen wegen der Fehlberatung von Versicherungskunden beläuft sich auf 1,0 Milliarde Pfund.

Positiv hob der Händler jedoch hervor, dass alle Zielgrößen für das laufende Jahr von Lloyds bestätigt worden seien. Im Dax lassen sich Bank-Anleger davon nicht beeindrucken. Die Aktien der Deutschen Bank schieben sich nahe der Dax-Spitze um 1,2 Prozent vor. Die Aktien der Commerzbank gewinnen 0,9 Prozent und halten sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Weitere Impulse sind im Tagesverlauf vor allem aus der laufenden Berichtssaison zu erwarten. Nach der Berichtsvorlage von Apple am Vorabend richten sich die Blicke auf frische Zahlen von Boeing, Coca-Cola und Tesla Motors.

Devisen: Euro im Aufwind

Der Euro legt zeitweise kräftig zu. Die Gemeinschaftswährung kostet zur Wochenmitte 1,0924 Dollar und damit gut 0,3 Prozent mehr als am Vorabend. Am Vortag hatte ein Absturz beim britischen Pfund den Euro zwischenzeitlich deutlich geschwächt und auf den tiefsten Stand seit März gedrückt.

Insgesamt bleibt der Euro aber wegen einer anhaltenden Dollar-Stärke auf schwachem Niveau. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0872 (Montag: 1,0891) Dollar festgesetzt.

Experten führen die derzeitige Euro-Schwäche vor allem auf einen Höhenflug beim Dollar zurück. Neben den besseren Aussichten für einen Wahlerfolg Clintons im Rennen um das Weiße Haus habe auch die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed den Dollarkurs gestützt.

Am Vortag hatte ein kurzzeitiger Absturz beim britischen Pfund den Euro zusätzlich mit nach unten auf den tiefsten Stand seit März bei 1,0851 Dollar gerissen. Im Anschluss glich der Euro die Verluste aber schnell wieder aus. Das Pfund hatte binnen kurzer Zeit auf breiter Front deutlich nachgegeben und im Verhältnis zum US-Dollar über ein Prozent an Wert verloren.

Händler begründeten den Kursrutsch mit Aussagen des britischen Schatzkanzlers. Demnach werde die Regierung einem erneuten Kauf von Anleihen durch die Bank of England (BoE) bei einer entsprechenden Anfrage zustimmen. Schon vor knapp drei Wochen hatte es beim Pfund einen kräftigen, unerwarteten Kursrutsch gegeben. Nach dem Absturz am Dienstag wirkten jedoch Aussagen des BoE-Chefs beruhigend.

Mark Carney sagte, er wolle die jüngsten Wechselkursverluste beim Pfund bei seiner Geldpolitik berücksichtigen. Außerdem machte er deutlich, dass die Notenbank ein Überschießen des Inflationsziels von zwei Prozent nur in einem gewissen Rahmen tolerieren werden. Beide Aussagen sprechen tendenziell gegen einen sehr lockeren geldpolitischen Kurs. Das Pfund erholte sich daher deutlich, kehrte allerdings nicht mehr auf ihr Ausgangsniveau vor dem Absturz zurück.

Rohstoffe: Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise geben zur Wochenmitte nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostet 50,08 US-Dollar. Das sind 71 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 75 Cent auf 49,21 Dollar.

Die Aussicht auf gestiegene Öllagerbestände in den USA lasten auf den Preisen. Die Ölpreise gaben daraufhin kräftig nach. Die offiziellen Zahlen der staatlichen Energy Information Administration für die vergangene Woche werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht.

Nach wie vor gibt es derzeit keine erkennbaren Fortschritte bei der Eindämmung des Überangebots an Rohöl auf dem Weltmarkt. Führende Ölnationen arbeiten derzeit an einer Einigung auf gemeinsame Maßnahmen zur Begrenzung der Fördermenge. Zuletzt gab es hierzu jedoch ernüchternde Signale.

Asien: Nur Japan im Plus

Ein ganzes Bündel belastender Faktoren hat die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte ins Minus gedrückt. Die Vorgaben aus den USA waren schwach - nachbörslich informierte dann der Technologiegigant Apple über einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn.

Im japanischen Aktienhandel konnten sich Anleger der schlechten Stimmung weitgehend entziehen: Der Nikkei-225 stieg um 0,2 Prozent auf 17.392 Punkte - und dies, obwohl der Yen seit dem japanischen Börsenschluss am Dienstag gegen den Dollar zugelegt hatte.

Einige Unternehmen hätten solide Zahlen vorgelegt, meinten Marktbeobachter. Die Aktien von NTT DoCoMo stiegen nach der Vorlage des Zwischenberichts zum Beispiel um 2,8 Prozent. Das Telekom-Unternehmen konnte im ersten Halbjahr ein Gewinnplus von 25 Prozent einfahren.

Die Titel des Zementkonzerns Taiheiyo Cement stiegen sogar um 10 Prozent; hier stützte ein geplanter Aktienrückkauf. Dagegen ging es mit Asahi Holdings um 2 Prozent nach unten, weil der Getränkekonzern aus seinem Ting-Hsin-Anteil einen 37 Milliarden Yen schweren Verlust zu verkraften hat.

An den chinesischen Börsen ging es abwärts. Weder ein leicht gestiegenes Verbrauchervertrauen in China noch der etwas höher gefixte Yuan kamen gegen die Belastungsfaktoren an. In Hongkong drückte vor allem die Schwäche bei Finanz- und Energiewerten auf den Leitindex, der 0,7 Prozent nachgab. Belle International setzten ihre Abwärtsfahrt vom Vortag fort, die von schwachen Ergebniszahlen des Bekleidungsherstellers ausgelöst worden war.

Die Abwärtsbewegung wurde vom Aktienmarkt in Sydney angeführt, wo der Leitindex 1,5 Prozent nachgab und auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen fiel. Hintergrund war ein stark anziehender australischer Dollar, der wiederum von Inflationsdaten getrieben wurde. Der Verbraucherpreisindex des Landes ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent gestiegen, während Experten lediglich 0,5 Prozent anvisiert hatten. Auch im Jahresvergleich wurden die Erwartungen übertroffen. Die australische Währung rückte um 0,7 Prozent gegen den US-Dollar vor.

"Damit dürften Zinssenkungen vom Tisch sein", erklärte Chris Weston von IG Markets die Marktreaktionen. Unter Druck stand bei den Einzelwerten die Aktie des Mischkonzerns Wesfarmers, die nach sinkenden Umsatzzahlen bei den Kaufhäusern und bei der Supermarktkette Coles um 5,7 Prozent nachgab. Verkauft wurden daneben Finanz- und Rohstoffwerte, wobei letztere auch unter dem niedrigen Ölpreis litten.

Energiewerte quer durch die Börsenplätze zeigten sich leichter, so verbilligten sich in Australien die Aktien von Santos um 3 Prozent, Oil Search gaben 3,1 Prozent nach, und Woodside Petroleum verloren 1,9 Prozent. In Hongkong ging es mit der Aktie des Ölgiganten Cnooc um 2,2 Prozent abwärts, während der Raffineriewert Sinopec 2 Prozent nachgab. In Japan verloren Inpex 1,1 Prozent.

Die enttäuschenden Zahlen von Apple drückten einige taiwanische Aktien von Technologieunternehmen ins Minus, von denen viele als Zulieferer tätig sind. So verloren etwa Catcher 1,4 Prozent, während der Gesamtmarkt in Taiwan mit einem Minus von 0,3 Prozent recht stabil war. Hon Hai fielen 0,2 Prozent, Largan Precision lagen dagegen im Plus. Apple hatte das dritte Quartal in Folge über einen Ergebnisrückgang berichtet und auch beim Umsatz ging es zurück. Allerdings zeigte sich Apple in seinem Ausblick optimistisch.

Bereits im Handelsverlauf an der Wall Street hatten Konjunkturdaten aufschrecken lassen, so das Verbrauchervertrauen, das deutlich zurückgegangen war, was die Stimmung auch in Asien verdarb. Hinzu kamen enttäuschende Zahlen von einigen US-Unternehmen.

In Korea, wo der Kospi um 1,1 Prozent nachgab, ging es mit den Aktien von Kosmetikproduzenten und Hotelbetreibern steil abwärts. In Medien wurde berichtet, dass die chinesische Regierung die Reisen in das Land massiv begrenzen will. Analysten sehen darin eine Revanche für die im Juli beschlossene Stationierung eines Raketenabwehrsystems der USA in Südkorea. Der Kurs des schwer gewichteten Apple-Konkurrenten Samsung tendierte unverändert.

Hyundai Motor verloren nach Zahlen 0,4 Prozent. Der Autohersteller litt unter dem schwersten Streik seiner Geschichte, der Stärke des Won und den müden Verkäufen in den Schwellenländern. Der Nettogewinn war im dritten Quartal um 7 Prozent gefallen, der operative Gewinn sank sogar um fast ein Drittel.

Quelle: n-tv.de