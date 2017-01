Marktberichte

Blicke auf May und Trump gerichtet: Dax wagt sich nicht aus der Deckung

An den Märkten herrscht Unsicherheit. Die britische Premierministerin May will den "harten Brexit" und wartet heute mit einer Grundsatzrede dazu auf. Gebannt schauen die Börsianer auch in die USA, wo Donald Trump am Freitag als Präsident vereidigt wird.

An den europäischen Börsen zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Angesichts fehlender Impulse von der Wall Street, wo am Montag nicht gehandelt wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die mit Spannung erwartete Grundsatzrede von Premierministerin Theresa May zum EU-Ausstieg Großbritanniens. In Frankfurt notiert der Dax vorbörslich nahezu unverändert zum Vortag bei 11.558 Punkten.

Im Handel wächst die Furcht vor einem "harten Brexit". Es wird erwartet, dass May klarstellen wird, notfalls auch auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Immigration durchzusetzen.

Allerdings scheint May eine Zollunion mit der EU nicht auszuschließen. Die britische Regierung hat angekündigt, Artikel 50 der EU-Verträge, der den Ausstieg eines Landes aus der Europäischen Union regelt, im März auszulösen. Allerdings hängt dies noch von der ausstehenden Entscheidung des Supreme Court ab.

Im Handel wird ein "harter Brexit" als grundsätzlich negativ für Großbritannien sowie die EU gewertet und könnte eine neue Debatte über die Zukunft der EU auslösen. "Der Markt dürfte im Konsolidierungsmodus bleiben", sagt ein Händler, der eine Fortsetzung der jüngsten Seitwärtsbewegung erwartet.

Die Blicke richten sich derweil auch auf den Freitag, wenn Donald Trump offiziell sein Amt als neuer US-Präsident antreten wird. Der "Inauguration Day" könnte als Signal für den Börsenausstieg genutzt werden, ist die Einschätzung vieler Marktteilnehmer. Nachdem die "Trumpflation"-Story nach dem Wahlsieg an den Finanzmärkten gespielt worden sei, müsse sich Trump nun im Amt beweisen.

Asien: Nikkei verliert kräftig

An den Fernost-Börsen dominieren und in Australien dominieren erneut negative Vorzeichen. Vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May wollen die Anleger kein Risiko eingehen. Statt Aktien kaufen sie den als Fluchtwährung beliebten Yen oder Gold.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 1,5 Prozent und geht mit 18.814 Punkten aus dem Handel. In Shanghai geht es mit den Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent nach unten. Die Börse im australischen Sydney, die am Montag zu den wenigen Gewinnern gehörte, schließt mit einem Minus von 0,9 Prozent. Gegen den Trend erholen sich die Börsen in Hongkong und Seoul von den Vortagesverlusten und legen um je 0,4 Prozent zu.

Weitere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger sind fehlende Impulse aus den USA, wo die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, und die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag.

"Die Märkte hätten sich von der May-Rede allein wohl kaum aus der Ruhe bringen lassen", meint Gary Huxtable, Kundenberater bei Atlantic Pacific Securities. "Der Umstand, dass die Rede der britischen Premierministerin und Trumps Amtseinführung so dicht beieinander liegen, macht die Investoren aber nervös." Diese säßen auf recht hohen Gewinnen, und jedes noch so kleine Zeichen der Verunsicherung dürfte als Verkaufssignal interpretiert werden, fügt Huxley hinzu.

Unter den politischen Unsicherheiten leiden besonders die Aktien der Banken. In Tokio verbilligen sich Sumitomo Mitsui um 1 Prozent und Mizuho Financial Group um 1,3 Prozent. Mitsubishi UFJ verlieren 1,4 Prozent. Sie folgten ihren europäischen Pendants nach unten, sagen Händler.

Devisen: Yen deutlich fester

Der US-Dollar steht am Morgen auf breiter Front unter Druck. Sowohl zum Euro wie zum Yen und auch zum britischen Pfund gibt die US-Devise nach. Die europäische Gemeinschaftswährung präsentiert sich deutlich fester, ihr Kurs steigt um 0,5 Prozent auf 1,0654 Dollar.

Von der allgemeinen Nervosität profitiert auch der Yen. Für einen US-Dollar werden nur noch etwa 113,60 Yen gezahlt. Am Montag hatte der Greenback schon auf etwa 114 Yen abgewertet, nachdem am Freitag noch etwa 114,70 Yen gezahlt worden waren. Das britische Pfund, das zu Wochenbeginn mit Spekulationen um die May-Rede unter Druck geraten war, erholt sich unterdessen etwas auf etwa 1,2090 Dollar.

Rohstoffe: Gold teurer, Ölpreise geben nach

Gefragt ist in der aktuellen Gemengelage das Gold. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,6 Prozent auf 1.210 Dollar. Sie ist damit so teuer wie zuletzt im November.

Die Ölpreise geben dagegen leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent ermäßigt sich am Morgen um 0,5 Prozent auf 55,60 Dollar. US-Leichtöl der Sorte WTI gibt um ebenfalls 0,5 Prozent auf 53,14 Dollar nach. Am Ölmarkt warten die Akteure auf Daten, die belegen sollen, ob jene Förderkürzungen in die Tat umgesetzt wurden, auf die sich Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder im November geeinigt hatten.

Quelle: n-tv.de