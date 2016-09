Marktberichte

Rückenwind aus Tokio: Dax vollführt den Japan-Jump

Heute ist der "Tag der Notenbanken". Die Bank of Japan legt vor - und liefert irgendwie. Die steilere Zinskurve hilft vor allem Banken auf die Sprünge. Nun warten Anleger auf die Fed am Abend.

Der deutschen Aktienmarkt beginnt den Handelstag nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan mit einem kleinen Freudensprung. Der Dax handelt 1,1 Prozent fester bei 10,507 Punkten. Der MDax legt 0,6 Prozent zu auf 21.356 Zähler. Der TecDax erhöht sich um 0,5 Prozent auf 1781 Stellen. Die Notenbank hat die Geldpolitik überwiegend bestätigt, sie will aber die Zinskurve "versteilern" und hat weitere Optionen thematisiert. Zugleich mahnt sie fiskalpolitische Impulse an.

"Der große Hammer ist das zwar nicht", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Allerdings sei eine steilere Zinskurve besonders für die Banken positiv. Die BoJ hat für die kurzen Zinsen weiteres Abwärtspotenzial signalisiert und will die langen Zinsen um null stabilisieren. "Damit können die Banken wieder Geld verdienen", so der Analyst. Ins Blickfeld rückt nun die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am Abend (MESZ) das Ergebnis der zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses bekannt gibt.

Im Dax starten alle Wert mit grünen Vorzeichen. Allen voran sind die Commerzbank gesucht, die 2,3 Prozent zulegen. Allianz verbessern sich um 2,2 Prozent. Munich Re klettern um 1,9 Prozent. Der Rückenwind der BoJ reicht sogar für die Deutsche Bank. Nachdem das Papier in den vergangenen Tagen abgestraft wurde, klettert es nun um 0,8 Prozent.

In der zweiten Reihe ziehen Aareal Bank um 1,8 Prozent an. Deutsche Pfandbriefbank verteuern sich um ebenso um 1,8 Prozent.

Asien: BoJ-Aussagen beflügeln Nikkei

Die Tatsache, dass die japanische Notenbank ihren Leitzins unverändert bei minus 0,10 Prozent gelassen, aber überraschend einen neuen geldpolitischen Handlungsrahmen angekündigt hat, sorgt in Tokio für deutliche Kursgewinne. Der Nikkei-225 steigt - beflügelt von den Bankenwerten - um 1,9 Prozent und schließt bei 16.807 Punkten. Die BoJ formulierte einen Zielwert für den Zehnjahreszins von rund 0 Prozent.

Die Notenbank sagte zudem zu, ihre Wertpapierkäufe so lange fortzusetzen, bis die jährliche Inflationsrate 2 Prozent überschreitet. Damit formulierte sie ihr Inflationsziel noch aggressiver als bisher. Die BoJ teilte ferner mit, dass sie ihre Geldpolitik weiter lockern könnte, indem sie die monetäre Basis stärker ausweitet. Dagegen bleibt das jährliche Anleihekaufprogramm unverändert bei 80 Billionen Yen.

Die im Vorfeld geäußerten Sorgen, die BoJ könnte die Zinsen weiter in den negativen Bereich drücken, hat sich nicht bewahrheitet. Die Banken des Landes kritisieren die Negativzinsen scharf. Denn durch die Maßnahmen schwinden die Gewinne der Banken immer mehr. Die Aktien von Mitsubishi UFJ klettern um 6,6 Prozent, Mizuho FG gewinnen 6 Prozent und Sumitomo Mitsui FG steigen um 6,2 Prozent.

In China zeigt sich der Shanghai-Composite wenig beeindruckt und liegt unverändert bei 3022 Punkten. Der S&P/ASX 200 im australischen Sydney erhöht sich um 0,6 Prozent. Auch die asiatischen Händler richten die Blicke auf die US-Notenbank, die ihre erste Zinserhöhung in diesem Jahr weiter nach hinten verschieben dürfte.

Devisen: Yen sackt ab, Euro etwas leichter

Im Zuge der BoJ-Entscheidungen gerät der japanische Yen stark unter Druck. Nachdem der US-Dollar zunächst auf 101,01 Yen gefallen ist, geht es im Anschluss steil auf 102,78 Yen und damit auf Tageshoch nach oben.

Der Euro verzeichnet nach der Notenbankentscheidung in Japan leichte Kursverluste. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1137 Dollar und damit im Vergleich zum Vorabend um 0,2 Prozent niedriger.

Rohstoffe: Ölpreise gehen hoch

Die Ölpreise können im asiatischen Handel ihre Vortagesgewinne behaupten beziehungsweise ausbauen. Die BoJ-Aussagen haben kaum Einfluss auf das Geschehen. Für ein Barrel der US-Leichtölsorte WTI geht es um 1,9 Prozent oder 83 Cent auf 44,88 US-Dollar nach oben. Das Fass der Nordseesorte Brent kostet 46,53 Dollar - das sind 1,4 Prozent oder 65 Cent mehr.

Weiterhin bestimmten die Spekulationen um eine mögliche Fördermengenbegrenzung den Handel, heißt es. Die jüngsten Zweifel an einer Vereinbarung wurden zuletzt durch Aussagen aus Russland etwas entkräftet. Das Land unterstütze ein entsprechendes Abkommen, das sich über die Dauer von einem Jahr erstrecken soll, sagte der russische Vertreter bei der Opec bereits am Dienstag. Zuvor hatte sich bereits Russlands Präsident Wladimir Putin zugunsten eines Einfrierens der Produktion ausgesprochen.

Der Goldpreis legt unmittelbar nach der BoJ-Entscheidung zu und klettert auf ein Tageshoch bei 1320 Dollar. Im Anschluss kommt der Preis für die Feinunze allerdings leicht unter Druck. Das Edelmetall geht aktuell mit 1311 Dollar um, nach einem Tief bei 1307 Dollar.

Quelle: n-tv.de