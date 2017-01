Marktberichte

Nikkei holt Gewinne nach: Dax visiert wieder die 11.600-er Marke an

Gestern konnte der DAX sein zwischenzeitliches Hoch nicht halten. Heute rechnen Börsianer damit, dass der Index einen neuen Anlauf nimmt. Die Vorgaben aus Übersee geben Anlass zum Optimismus.

Angesichts freundlicher Vorgaben aus Übersee könnte der Dax die 11.600-Punkte-Marke wieder in Angriff nehmen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung leicht steigende Kurse voraus, nachdem der Leitindex am Dienstag mit 11.584,24 Punkten knapp im Minus geschlossen hatte. Zuvor war er noch auf ein 17-Monats-Hoch von 11.637 Punkte geklettert.

Im Fokus stehen die Inflationsdaten aus der Euro-Zone. Experten rechnen damit, dass die Teuerung im Dezember auf ein von 0,6 Prozent gestiegen ist. Das europäische Inflationsbarometer markierte am Dienstag mit 1,7670 Prozent ein 13-Monats-Hoch.

Hinweise auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen erhoffen sich Investoren am Abend von den Protokollen der Fed-Sitzung vom Dezember. Damals hatten die Notenbanker die Zinsen erhöht.

Asien: In Tokio beginnt das Börsenjahr

Zur Wochenmitte lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause - am Montag und Dienstag fand dort wegen Neujahr kein Handel statt - einiges aufzuholen haben, werden andernorts schon wieder Gewinne mitgenommen.

Der Nikkei-225-Index steigt um 2,5 Prozent auf 19.584 Punkte. Die Tokioter Börse profitiert von dem Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. Die Marktteilnehmer reagierten auf die guten Nachrichten zur Weltwirtschaft, sagt Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Aussichten für die Wirtschaft seien gut, und in den USA sowie in Europa nehme die Inflation wieder Fahrt auf.

In Sydney notiert der S&P/ASX-200 kaum verändert. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sinkt um 0,1 Prozent. In Schanghai geht es dagegen mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent nach oben.

Rohstoffe: Öl legt zu

Die Ölpreise steigen am Morgen leicht. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 55,89 US-Dollar. Das sind 42 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar steigt um 40 Cent auf 52,73 Dollar.

Am Dienstag waren die Ölpreise zunächst gestiegen, am Nachmittag aber deutlich unter Druck geraten. Vor den Verlusten hatten die Ölpreise den höchsten Stand seit Mitte 2015 erreicht. Ausschlaggebend für die grundsätzlich feste Tendenz sind Erwartungen, dass das Ölkartell Opec zusammen mit weiteren Ländern die Ölproduktion entsprechend einer Ankündigung vom vergangenen Jahr kürzt. Obwohl es bereits Meldungen über Kürzungen einzelner Förderländer gab, sind Analysten nach wie vor skeptisch, dass sich die Länder an ihre Abmachung halten und die Produktion durchweg verringern.

Devisen: Euro nach Tiefstand stabilisiert

Der Euro hat sich bei der Marke von 1,04 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Dienstagnachmittag war ein Euro mit 1,0341 Dollar so wenig wert gewesen wie zuletzt Anfang 2003. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0385 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen am Devisenmarkt einige Ereignisse mit möglicherweise marktbewegender Wirkung an. In Europa werden zum einen die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, veröffentlicht. Zudem werden Inflationszahlen für den Euroraum im Dezember erwartet. Nachdem der Preisauftrieb in Deutschland nach Zahlen vom Dienstag überraschend hoch ausgefallen war, werden die Zahlen mit Spannung erwartet.

Quelle: n-tv.de