Leoni-Aktie zieht kräftig an: Dax verliert kurz vor Schluss an Auftrieb

Schwieriger Tag am deutschen Aktienmarkt: Zur Wochenmitte wechseln die Trendpfeile mehrfach die Richtung. Starke Kursgewinne verzeichnen Händler unter anderem bei Lufthansa und Leoni. An der Wall Street wecken die Zahlen von Disney neue Zweifel.

Nach einer unentschlossenen ersten Handelshälfte kämpft der Frankfurter Aktienhandel um die Tagesbilanz: Der deutsche Leitindex dreht am frühen Nachmittag ins Plus und nimmt damit seine nunmehr fast seit zwei Wochen anhaltende Aufwärtsbewegung wieder auf, kann sich in der Gewinnzone aber nicht sicher halten.

Am späten Nachmittag notiert der Dax 0,05 Prozent im Plus bei 12.755 Punkten. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.776,08 Zählern. Am Vorabend war das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 12.749,12 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der MDax der mittelgroßen Werte liegt 0,29 Prozent im Minus bei 25.113 Zählern. Der TecDax steigt um 0,19 Prozent auf 2152 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den Eurostoxx50, geht es um 0,12 Prozent nach unten auf 3644 Punkte.

Mit unerwartet soliden Verkehrszahlen zog die Lufthansa neue Aufmerksamkeit auf sich: Die Aktien von Deutschlands größter Fluggesellschaft verteuern sich am Nachmittag um 2,7 Prozent.

Starke Kursgewinne verzeichnen Händler unter anderem auch bei Infineon: Die Aktien des deutschen Hightech-Konzerns steigen um knapp 1,7 Prozent. Als kurstreibenden Faktor machen Händler die guten Nachrichten aus der Autozuliefererbranche aus. Der Automobilsektor entwickele sich an den europäischen Börsen insgesamt stark, hieß es.

"Conti hatte starke Zahlen, Leoni hat heute sogar total überrascht, da geht man wieder in den Sektor rein - besonders bei den Zulieferern", erklärte ein Händler. Wegen des Themas "Peak Auto", also der Befürchtung einer Spitze beim globalen Auto-Absatz, seien Fonds nicht mehr so stark in der Branche gewichtet.

Im Tagesgeschäft zieht die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison viel Aufmerksamkeit auf sich: Aus dem Dax steht dabei der Baustoffhersteller HeidelbergCement ins Blickfeld, dessen Aktien am Indexende um 1,4 Prozent nachgeben. Höhere Energiekosten und schlechtes Wetter hatten den Konzern im ersten Quartal gebremst. Bernstein-Analyst Phil Roseberg machte als Belastung die Ergebnisse in den Schwellenländern aus.

An der MDax-Spitze schnellen die Titel von Leoni nach Quartalszahlen um rund 9,5 Prozent ins Plus. Der Autozulieferer hatte zum Jahresauftakt von Zukäufen und einer starken Nachfrage der Autoindustrie profitiert.

Anhaltend stark präsentieren sich im TecDax zunächst die Anteile von Evotec, die um 7,4 Prozent vorrücken. Das Biotechnologie-Unternehmen war mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. An der Börse zählen die Evotec-Anteile schon seit geraumer Zeit zu den Lieblingen der Anleger. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn auf rund 58 Prozent. Noch besser sieht es auf Zwölfmonatssicht aus mit einem Zuwachs von 214 Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgen unterdessen vor allem die laufenden Hauptversammlungenm prominenter Großkonzerne. Bei einigen Aktionärstreffen könnte es im Lauf des Tages durchaus turbulent zugehen. Erwartet wird, dass etwa bei VW auch heikle Themen wie etwa der Abgasskandal zur Sprache kommen. Bei Linde, SAP und Volkswagen empfehlen einflussreiche Aktionärsberater, das Management nicht zu entlasten. Ansonsten sorgt die überraschende Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch US-Präsident Donald Trump auf internationaler Ebene für eine gewisse Nervosität.

Die Konjunkturdaten des Tages kommen Mitte der Woche aus Frankreich: Die französische Industrieproduktion ist im März stärker als erwartet gestiegen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe legte kräftig zu. Wie die Statistikbehörde in Paris berichtete, steigerte die Industrie ihren Ausstoß um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.

Die Erzeugung im verarbeitenden Gewerbe stieg um 2,5 Prozent, wobei die Automobilproduktion um 5,2 Prozent und die Herstellung von Maschinen und Ausrüstungsgütern sogar um 12,5 Prozent in die Höhe schoss. Im Februar war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um revidiert 1,7 Prozent gesunken; vorläufig war das Minus auf 1,6 Prozent beziffert worden.

USA: Disney lässt Anleger zweifeln

Zur Wochenmitte verzeichnen Händler an der Wall Street einen kleinen Rücksetzer. Kurz nach Handelsbeginn sinkt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 20.935 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,1 Prozent nach, der Nasdaq-Composite verliert in ähnlichem Umfang.

Auf dem Dow laste unter anderem das Minus der Disney-Aktie, heißt es aus New York. Der Kurs des Unterhaltungskonzerns bricht Morgen nach der Zahlenvorlage um 2,6 Prozent ein. Disney übertraf zwar mit dem Gewinn in seinem zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz.

Die Zahlen von Disney geben Börsenstrategen zu denken: Die Anleger müssten erst einmal eine Fülle von Quartalsbilanzen auswerten und abwägen, ob die Ertragslage der Unternehmen für weitere Kursgewinne an den Börsen spreche, meinten Beobachter. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke überdies die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe, heißt es.

An wichtigen Konjunkturdaten wurden nur die Im- und Exportpreise für April veröffentlicht. Die Importpreise stiegen im vergangenen Monat um 0,5 Prozent, während Volkswirte den Anstieg auf 0,1 Prozent geschätzt hatten.

Im späteren Verlauf stehen die Reden zweier US-Notenbankvertreter im Blick: Eric Rosengren, Präsident der Bostoner Fed-Filiale, wird in South Burlington sprechen. In Minneapolis wird der Präsident der dortigen Fed-Filiale, Neel Kashkari, auftreten.

Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte hat nach Meinung von Beobachtern die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump, auch wenn sie zu Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem US-Kongress führen dürfte. Comey galt wegen der laufenden FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung in den Augen vieler Beobachter als unantastbar. Seine Entlassung kam daher für viele überraschend und wird als neuerlicher Beweis für die Unberechenbarkeit des Präsidenten gesehen.

Die Personalie macht sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt. Nutznießer ist die als sicherer Hafen geltende japanische Währung Yen: Der Dollar rutscht unter die Marke von 114 Yen. Auch Gold verzeichnet etwas Zulauf, hatte allerdings am Vortag deutlicher nachgegeben und somit Erholungspotenzial. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1223 Dollar.

Am Vorabend haben nach Börsenschluss neben Walt Disney unter anderem Nvidia und Electronic Arts Quartalszahlen veröffentlicht. Ausgesprochen positiv werden die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie schnellt um fast 15 Prozent nach oben. Für Electronic Arts geht es um 10 Prozent aufwärts, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat.

Zudem hat der Kosmetikkonzern Coty über den Verlauf seines dritten Geschäftsquartals berichtet. Die Aktie verteuert sich um 12 Prozent, obwohl Coty-Chef Camillo Pane einen eher pessimistischen Ausblick für die Sparte "Beauty" abgab.

Die Aktien von Yelp brechen um 22 Prozent ein, nachdem das Bewertungsportal bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr ausgegeben hat.

Devisen: Dollar gibt nach

Der Euro gibt anfängliche Gewinne wieder ab und fällt zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende April. Im Tagesverlauf sackt die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0859 US-Dollar und notiert am Nachmittag bei 1,0875 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0882 (Dienstag: 1,0888) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9190 (0,9184) Euro.

Anfängliche Gewinne beim Euro wurden am Markt mit Verlusten beim Dollar aufgrund der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump begründet. Die Entlassung wurde überraschend in der Nacht auf Mittwoch bekannt und hat laut Händlern die Risikoneigung der Anleger an den Finanzmärkten verringert.

Comeys Behörde leitet die Untersuchungen zu möglichen Russland-Kontakten des Trump-Teams während des Wahlkampfs. Der Comey-Effekt war am Devisenmarkt aber schnell wieder verpufft. Robuste Daten zur Industrieproduktion in Frankreich und Italien konnten den Euro nicht stützen. Auch Aussagen des EZB-Präsidenten gaben keine klaren Impulse.

Mario Draghi hatte einmal mehr betont, dass er derzeit noch keinen Anlass für einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sieht. Er verwies dabei auf eine nach wie vor nicht ausreichende Entwicklung der Inflation und der Löhne. Es sei noch zu früh, um einen Erfolg zu vermelden, sagte Draghi.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83985 (0,84300) britische Pfund, 123,84 (124,04) japanische Yen und 1,0949 (1,0938) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1222,95 (1220,40) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36.275,00 (36.133,00) Euro.

Asien: Nikkei legt leicht zu

Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea legen die ostasiatischen Börsen im Verlauf zu. Nachdem der Handel an der Börse in Seoul wegen der Wahl am Vortag geruht hatte, verlor der Kospi 0,7 Prozent. In Tokio steigt der der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit dem Rückenwind eines zum Yen auf Tagessicht anziehenden Dollar um 0,2 Prozent auf 19.876 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,2 Prozent. Der Composite-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legt um 0,3 Prozent zu.

Zu den Gewinnern gehört Mitsubishi Motors. Die Aktie des Autoherstellers schießt in Tokio um 8,6 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Das Unternehmen hatte einen Anstieg des operativen Gewinns in diesem Jahr um fast das 14-fache angekündigt.

Die Verbraucherpreise in China haben im April etwas deutlicher angezogen als erwartet. Die Erzeugerpreise stiegen im April zwar den achten Monat in Folge, allerdings weniger deutlich als vorausgesagt. Der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank reduziere sich mit den Daten etwas, heißt es im Handel. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,8 Prozent und markiert erneut ein 21-Monatshoch.

Rohstoffe: US-Banker erwarten Ölpreis-Anstieg

Die Ölpreise ziehen im Mittwochshandel deutlich an. Am Markt nannten Beobachter die jüngsten Lagerdaten aus den USA als Grund für den Anstieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Nachmittag 49,32 US-Dollar. Das sind 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 59 Cent auf 46,48 Dollar.

Am Dienstagabend hatte das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) einen abermaligen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl gemeldet. An diesem Mittwoch stehen die wöchentlichen Zahlen der Regierung an. Beobachter rechnen mit dem fünften Rückgang in Folge, allerdings von hohem Niveau aus. Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das seit Jahresbeginn zusammen mit anderen großen Produzenten die Rohölförderung begrenzt.

Analysten von Goldman Sachs rechnen damit, dass die Ölpreise im zweiten Quartal weiter steigen werden. Die Rohstoffexperten sagen für US-Leichtöl der Sorte WTI einen Preis von 58 Dollar je Barrel voraus, für die europäische Referenzsorte Brent einen Preis von 59 Dollar je Fass. Im vierten Quartal dürfte es dann aber einen Rückgang auf 55 beziehungsweise 57 Dollar geben.

Hinsichtlich der langfristigen Ölpreise laute die entscheidende Frage, wie teuer die Förderung von Schieferöl werde, hieß es. Grundsätzlich sei die Schieferölproduktion billiger als die herkömmliche Ölproduktion, sie nehme zudem weniger Zeit in Anspruch. Ob etwaige Kosten für langfristige Umweltbelastungen in diese Kalkulation einflossen, blieb unklar.

Quelle: n-tv.de