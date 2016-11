Marktberichte

Öl-Andeutungen aus Wien: Dax verliert an Auftrieb

In Frankfurt streiken die Piloten, in Wien kommt die Opec zusammen, und in München sieht sich Linde mit einem neuen Übernahmeversuch konfrontiert: Ein ereignisreicher Tag beginnt im Dax mit hoffnungsvollen Kursgewinnen.

Der letzte Handelstag im November bietet Anlegern reichlich Bewegung: Der hoffnungsfrohe Aufstieg am deutschen Aktienmarkt verliert bis zum Mittag an Schwung. Die Vorfreude auf eine etwaige Einigung der Opec-Ölminister und die Neuauflage der Fusionsverhandlungen zwischen Linde und Praxair reichen offenbar nicht aus, um die Kurse nachhaltig zu befeuern.

Der Leitindex Dax notiert gegen Mittag 0,11 Prozent fester bei 10.631 Punkten. Damit liegt das Börsenbarometer rund 60 Zähler unter dem bisherigen Tageshoch von 10.691,67 Punkten. Der Nebenwerteindex MDax hält sich mit 0,01 Prozent nur noch knapp im Plus bei 20.863 Punkten. Im technologielastigen TecDax verzeichnen Händler einen Anstieg um 0,07 Prozent auf 1715 Punkte.

Am Vorabend war der Dax erst nach einem zaghaften Schlusssprung im späten Handel in die Gewinnzone vorgedrungen und hatte den Dienstag schließlich bei 10.620,49 Zählern beendet. "Ein Ausbruch aus der Handelsspanne ist erst nach dem Italien-Referendum zu erwarten", meinte ein Händler am Morgen. Bis dahin werde der Dax vermutlich in der Spanne zwischen 10.200 und 10.800 Punkten verharren.

Als wichtigste Themen des Tages nannte n-tv Börsenkommentatorin Katja Dofel die Opec-Verhandlungen in Wien mit möglichen Auswirkungen auf den Ölpreis, den laufenden Arbeitskampf bei Deutschlands größter Fluggesellschaft sowie den neuen Fusionsversuch rund um den Münchner Dax-Konzern Linde.

Nicht wenige Experten hatten erwartet, dass es beim laufenden Opec-Treffen vorerst keine konkreten Schritte geben werde. Um so positiver fiel die Marktreaktion auf positive Signale des iranischen Ölministers aus. Die Runde stehe kurz vor einer Einigung auf eine Förderkürzung, ließ er verlauten. Die Ölpreise zogen daraufhin kräftig an, was auch die Stimmung der Anleger hob. Aktuell liegt der Preis bei der Nordseesorte Brent gut 5 Prozent im Plus (s.u.).

Ein steigender Ölpreis könnte indirekt die Weltwirtschaft ankurbeln, indem er die Konjunktur in rohstoffreichen Staaten - darunter viele Schwellenländer - beflügele, erklärte n-tv Börsenkommentatorin Katja Dofel. Im Gegenzug könnte ein steigender Preis rohstoffintensive Branchen wie etwa die Luftfahrt belasten. "Es klingt kompliziert, aber unter dem Strich machen die Börsen derzeit etwas Positives daraus", meinte die n-v Moderatorin.

Wenig Aufregung dürften dagegen die am Abend anstehende Veröffentlichung des Beige Book und die Reden verschiedener US-Notenbanker auslösen. "Eine Zinserhöhung ist zu 100 Prozent eingepreist", sagte ein Händler. Anders sehe es mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht aus: Er könne Aufschluss geben, wie schnell die Fed die Leitzinsen künftig weiter erhöhe.

Linde-Fusion im zweiten Anlauf?

Steil aufwärts geht es am Morgen für Linde: Der Gase-Konzern und US-Rivale Praxair könnten nach den im September gescheiterten Verhandlungen einen neuen Anlauf für eine Fusion nehmen, heißt es. Praxair habe einen modifizierten Vorschlag vorgelegt, teilte Linde mit. Praxair bestätigte dies. Die Aktie von Praxair steigt in Reaktion auf die Nachricht um 6,6 Prozent. Ein erster Versuch scheiterte an Unstimmigkeiten über Sitz der Konzernzentrale.

Bei den Aktien der Lufthansa wirken Experten zufolge aktuell zwei starke Einflüsse auf den Kurs: Auf der einen Seite wirft der anhaltende Arbeitskampf der Piloten dunkle Schatten auf den guten Ruf der Airline. Aufgrund des Streiks gingen bei der Lufthansa einem Zeitungsbericht zufolge bereits weniger Buchungen ein. Der Kurs der Lufthansa-Aktie geht am Indexende um 2,6 Prozent zurück.

Die Buchungsrückgänge, seien "deutlich spürbar", berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise und Kreise der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Zugleich sei die Auslastung der trotz Streiks durchgeführten Langstreckenflügen erheblich gesunken, zitierte das Blatt aus einem Schreiben der Gewerkschaft an ihre Mitglieder. Die Auslastung liege zum Teil bei weniger als zehn Prozent. An diesem Mittwoch fallen wegen des anhaltenden Ausstands 890 Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke aus. Davon sind laut Lufthansa etwa 92.000 Passagiere betroffen.

Auf der anderen Seite könnte die Fluggesellschaft von einem Scheitern der Opec-Verhandlungen in Wien kräftig profitieren: Dort versuchen die Mitglieder des Ölförderkartells Opec sich auf eine Deckelung der geförderten Rohölmengen zu einigen. Die Vereinbarung soll das Angebot künstlich verknappen und so die Preise am Weltmarkt für Rohöl stützen. Dies käme allen Öl-Staaten - auch außerhalb der Opec - zugute. Gelingt die Einigung nicht, rechnen Analysten mit dauerhaft niedrigen Notierungen. Großverbraucher wie etwa die Lufthansa, die pro Jahr mehrere Milliarden Euro nur für Kerosin ausgeben, könnten dann in großem Umfang Kosten sparen - was die Ertragsaussichten massiv verbessern dürfte.

Steinhoff vom Handel ausgesetzt

Für skeptische Blicke sorgte eine Sicherheitsmaßnahme der Deutschen Börse mit Aktien von Steinhoff. Der Handel mit Steinhoff International musste kurz nach 11.00 Uhr vom Handel ausgesetzt werden. Grund sind offenbar Unregelmäßigkeiten, die einer eingehenden Prüfung bedürfen. Das Papier, das an mehreren Börsen gelistet ist, soll an verschiedenen Tagen mit Dividendenabschlag gehandelt worden sein. Die Aktie bleibt laut Mitteilung der Deutschen Börse zunächst bis zum Abend eingefroren.

Keinen Kurstreiber sehen Händler hinter den Zahlen von Rocket Internet. Der Verlust bei den Beteiligungen sei hoch, heißt es. Dass er jedoch gebremst worden sei, mache noch keine Investmentstory daraus, fasste ein Teilnehmer zusammen. Positiv sei auf der anderen Seite aber der deutlich gesteigerte Umsatz zu vermerken, was zumindest helfe, die Fantasie in der Aktie aufrechtzuerhalten, meinte ein anderer Händler. Per Saldo bleibe die Aktie aber schwer zu bewerten, "auch Quartalszahlen helfen da nicht wirklich weiter". Erst wenn es zu einem echten Börsengang einer Tochtergesellschaft komme, würden die Zahlen greifbarer und besser einordenbar. Beide Händler erwarten aufgrund der Verluste leicht fallende Kurse der Aktie.

Wenig stützende Signale kamen am Morgen von Konjunkturseite: Deutschlands Einzelhändler haben einen Monat vor dem Start des wichtigen Weihnachtsgeschäfts weniger Umsatz verbucht. Die Erlöse sanken im Oktober preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nominal verzeichnete die Branche ein Umsatzminus von 0,4 Prozent. Allerdings gab es im Oktober 2015 einen Verkaufstag mehr als in diesem Jahr.

Zuwächse verzeichneten vor allem der Handel mit Textilen, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren sowie der Internet- und Versandhandel. Einen kräftigen Umsatzschub erhofft sich der Einzelhandel vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft, zu dem die Monate November und Dezember zählen. Der Handelsverband rechnet angesichts der guten Konsumstimmung in Deutschland mit einem "Rekordweihnachtsgeschäft". Erstmals soll dabei die 90-Milliarden-Euro-Marke geknackt werden. In den ersten zehn Monaten setzte der Einzelhandel preisbereinigt 1,8 Prozent und nominal 2,0 Prozent mehr um als Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet der HDE im drittgrößten deutschen Wirtschaftszweig mit einem Umsatzplus von 2,5 Prozent auf 485,7 Milliarden Euro.

Rohstoffe: Ölpreise springen an

Die Ölpreise ziehen vor Beginn des wichtigen Opec-Treffens steil an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Vormittag 49,82 Dollar und damit volle 5,3 Prozent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) springt um 4,6 Prozent ins Plus auf 47,35 Dollar. Das sind 211 Cent mehr als am Vorabend.

Zum Auftakt des Opec-Treffens haben sich Vertreter des Irak und Iran optimistisch zur Aussicht auf eine Übereinkunft gezeigt. "Es wird heute eine Einigung geben", sagte der Delegierte des Irak am Mittwoch auf dem Weg zu der Zusammenkunft in Wien. "Ich bin optimistisch", betonte auch Irans Ölminister Bidschan Sanganeh.

Die großen Exportländer ringen seit Monaten um eine Begrenzung der Fördermengen, um der Rohöl-Schwemme Herr zu werden und den Ölpreis zu stabilisieren. Vor allem Iran und Irak stemmten sich gegen den Druck Saudi-Arabiens.

Der Iran will Marktanteile zurückgewinnen, nachdem jahrelange Sanktionen gegen das Land im Zuge des Atomstreits aufgehoben wurden. Sanganeh sagte, der Iran sei nicht aufgefordert worden, die Ölmenge zu reduzieren. Wegen Unstimmigkeiten innerhalb des Ölkartells galt eine Einigung bei dem Opec-Treffen in Wien im Vorfeld als wenig wahrscheinlich.

Asien: Nikkei schließt stabil

Die Aktienmärkte in Fernost haben zu Wochenmitte vor dem mit Spannung erwarteten Treffen des Ölkartells Opec keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio hielten sich die meisten Anleger zurück. Der Nikkei-Index ging fast unverändert bei 18.308 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag leicht im Plus. Dagegen büßte der Markt in Shanghai rund ein Prozent ein.

Investoren befürchteten, dass angesichts der Stützungsmaßnahmen für die Landeswährung Yuan zuviel Kapital aus dem Bankensystem abgezogen werde und die Kreditkosten steigen könnten. Die Börse in Hongkong legte wie zuvor die Wall Street zu. Im Vorfeld des Verfassungsreferendums in Italien agierten jedoch die meisten Anleger vorsichtig.

In den Vordergrund rückt nun wieder der italienische Bankensektor: Bei einer Ablehnung der Verfassungsreform am Sonntag droht eine politische Krise in dem hoch verschuldeten Land, da Ministerpräsident Matteo Renzi für den Fall eines "Neins" seinen Rücktritt angekündigt hat.

Der Ölpreis zog unterdessen vor dem Treffen der großen Öl-Exporteure im Laufe des Tages in Wien leicht an. Im Mittelpunkt stand auch für Analysten in Asien die Frage, ob es eine Einigung auf eine konkrete Kürzung der Fördermengen geben wird. Der Euro zeigte sich im asiatischen Handel wenig verändert. Ein Euro wurde mit 1,0638 Dollar bewertet.

Der massive Kapitalabfluss aus den asiatischen Schwellenländern in die USA nach dem Wahlsieg von Donald Trump scheine aber eine Pause einzulegen, heißt es aus dem Handel Handel. In Sydney schloss der Leitindex etwas leichter, auch gebremst von im Vergleich zur Vortageszeit deutlich gesunkenen Ölpreisen.

Quelle: n-tv.de