Anleger interessieren "harte Fakten": Dax verdaut "substanzlose" Trump-Rede

Anleger schieben die Unwägbarkeiten der US-Politik unter Trump wieder zur Seite. Irgendwann muss der künftige Präsidenten liefern. Aber heute stehen die Zahlen der Top-Investmentbanken im Fokus.

Einige Anleger haben den gut einprozentigen Vortagesverlust des Dax am Freitag zum Wiedereinstieg in den Markt genutzt. "Langsam ist die Enttäuschung über die substanzlose Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verdaut", macht die n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel enttäuuschten Anlegern Hoffnung.

Der deutsche Leitindex Dax legt zur Eröffnung 0,5 Prozent auf 11.578 Punkte zu. Weitere größere Gewinne seien aber nicht zu erwarten, bremsen Börsianer zu hohe Erwartungen. Dazu wiege die Enttäuschung darüber, dass der künftige US-Präsident Donald Trump bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch keine Details zu seinem Konjunkturprogramm genannt hat, noch zu schwer.

"Trump versprach wie immer viel", urteilt Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. "Höhere Staatsausgaben und niedrigere Steuern gehörten diesmal nicht dazu. Irgendwann wird Trump liefern müssen."

Heute würden sich die Börsianer aber zunächst einmal auf die harten Fakten konzentrieren, zum Beispiel Geschäftszahlen von US-Banken, die um die Mittagszeit veröffentlicht werden, so Dofel weiter. Die Bank of America, JP Morgan Chase und Wells Fargo, alle unter den Top-Ten Investmentbanken weltweit, werden heute ihre Zahlen präsentieren.

Etwas später kommen Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember und zum US-Verbrauchervertrauen. Da der private Konsum in den USA sehr wichtig ist als Wachstumstreiber für die US-Wirtschaft, geben diese Daten Aufschluss über die aktuelle Lage der US-Wirtschaft. Je stärker die Daten ausfallen, desto wahrscheinlicher wird es, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald weiter anhebt.

Bei den Einzelwerten gehörte Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursplus von 0,8 Prozent zu den Favoriten. Der Dialysekonzern erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen eine Anordnung der Gesundheitsbehörde CMS, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen Dialyse-Patienten keine Behandlungszuschüsse mehr zahlen dürfen.

Was passiert mit Fiat?

Bei den Einzelwerten rechnen Beobachter nach dem Abverkauf des Vortages mit einer Erholung der Fiat-Aktie. Der Fall Fiat sei in der Größenordnung nicht mit VW vergleichbar, sagte ein Marktteilnehmer. Es seien viel weniger Fahrzeuge betroffen als bei den Wolfsburgern. Hinzu komme, dass die Tochter Chrysler ein sehr wichtiger Arbeitgeber in den USA sei und es aus politischen Erwägungen - gerade nach dem Trump-Sieg -, unwahrscheinlich sei, dass die Behörden mit der gleichen Härte wie gegen VW vorgehen würden.

Ein anderer Händler äußert sich zurückhaltender. Mit einer Erholung der Aktie sei am Freitag zwar zu rechnen, noch fehlten Details, um die Größenordnung des Betrugsskandals wirklich umfänglich einschätzen zu können. Im Handel kursieren Zahlen von Strafzahlungen von rund 4 Milliarden Euro. Dies wäre viel weniger als bei VW, allerdings verfügten die Italiener auch nicht über die Finanzkraft der Wolfsburger. Es sei zu früh für strategische Käufe der Fiat-Aktie.

Asien: Trump-Hoffnungen in Tokio

Die Tokioter Börse kann sich vor dem Wochenende auf positivem Terrain halten. Der Nikkei-Index mit seinen 225 führenden Werten klettert im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.211 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,2 Prozent auf 1539 Zähler.

Händler erklären die Aufschläge mit Hoffnungen an den Märkten, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die nach der Finanzkrise 2008 erlassenen Reformen zur Bankenregulierung - die sogenannten Dodd-Frank-Vorgaben - teilweise aufheben könnte.

Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien von Takata mehr als 16 Prozent in die Höhe. Der Handel mit den Papiere wurde dann gestoppt. Der skandalgebeutelte Airbag-Hersteller steht offenbar unmittelbar vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Airbags.

Der japanische Autozulieferer werde sich voraussichtlich am Freitag schuldig bekennen und eine Strafe von einer Milliarde US-Dollar zahlen, heißt es aus Insiderkreisen. Der Zulieferer steht wegen der umfangreichen Rückrufe von Fahrzeugen mit Takata-Airbags finanziell stark unter Druck.

Betroffen waren nahezu alle Autohersteller weltweit. Die fehlerhaften Airbags von Takata können explodieren und Bauteile in die Fahrgastzelle schleudern. Mit diesem Sicherheitsproblem werden elf Todesfälle und mehr als 184 Verletzte allein in den USA in Verbindung gebracht.

Die Strafzahlung in Milliardenhöhe sei Teil eines Vergleichs, der möglicherweise schon am Freitag bekanntgegeben werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktionäre reagieren offenbar erleichtert, dass Takata die Rechtsrisiken mit der Zahlung endlich beilegen könnte.

Devisen: Euro stabil über 1,06

Der Euro legt im frühen Handel leicht zu. Die Gemeinschaftswährung liegt am Morgen bei 1,0630 US-Dollar. Das ist etwas mehr als am Vorabend. Zwischenzeitlich hatte sie am Donnerstag aber mit 1,0685 Dollar noch stärker notiert und den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) Dollar festgesetzt.

Jüngste Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatten die Finanzmärkte zuletzt enttäuscht, den Dollar belastet und den Euro im Gegenzug gestärkt. Von der ersten Pressekonferenz Trumps seit den US-Wahlen am Mittwoch hatten sich Anleger Hinweise auf ein geplantes Konjunkturprogramm sowie Steuersenkungen erhofft. Davon war aber keine Rede.

In diesem Umfeld sorgten Aussagen der Fed-Chefin kaum für Impulse. Die Wirtschaft stehe kurzfristig vor keinen ernsthaften Hindernissen, sagte Janet Yellen in der Nacht auf Freitag. "Die Arbeitslosigkeit hat jetzt ein niedriges Niveau erreicht, der Arbeitsmarkt ist insgesamt stark und das Lohnwachstum legt allmählich zu." Zudem verwies Yellen auf die zuletzt gestiegene Inflation, betonte aber auch längerfristige Risiken durch eine schwache Produktivität und steigende Einkommensungleichheit.

Auftrieb gab es beim südkoreanischen Won, der auf den stärksten Stand seit Mitte Dezember gestiegen ist. Trotz einer gesenkten Wachstumsprognose für 2017 hat die südkoreanische Notenbank ihren Leitzins bei einer Zinsentscheidung am Freitag nicht weiter gesenkt. Binnen vier Tagen hat der Won inzwischen fast drei Prozent an Wert gewonnen. Die türkische Lira und der mexikanische Peso bleiben unterdessen weiter auf einem extrem schwachen Niveau, haben sich aber zuletzt leicht erholt und seit Mittwoch keine neuen Rekordtiefs erreicht.

Am Vortag war der Kurs des Euro gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9364 (0,9521) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86843 (0,86725) britische Pfund, 121,69 (122,14) japanische Yen und 1,0742 (1,0721) Schweizer Franken fest.

Rohstoffe: Brent steigt über 56 Dollar

Nach kräftigen Vortagesgewinnen haben sich die Ölpreise im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 56,04 US-Dollar und damit drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um vier Cent auf 53,05 Dollar.

Seit Mittwoch hatten die Ölpreise kräftig um jeweils rund fünf Prozent zugelegt. Für Auftrieb sorgte zum einen ein geschwächter US-Dollar nach einer Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger und erhöht so die Nachfrage. Zum anderen hat Saudi-Arabien laut Energieminister Khalid Al-Falih seine Ölförderung auf weniger als 10 Millionen Barrel pro Tag reduziert. Die Förderung liegt damit unter dem mit dem Ölkartell Opec und anderen Ölförderländern vereinbarten Niveau.

USA: Zweifel am "Great again"

Einen Tag nach der Pressekonferenz von Donald Trump ist an der Wall Street etwas Ernüchterung eingekehrt. Die an Enttäuschungen reiche Rede des künftigen US-Präsidenten wirkte am Donnerstag negativ nach, so dass die wichtigsten Aktienindizes leicht tiefer schlossen.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,32 Prozent auf 19.891,00 Punkte und entfernte sich damit von der zuvor noch nie erreichten Marke von 20.000 Punkten. Zwischenzeitlich war der US-Leitindex sogar um knapp 1 Prozent abgesackt. Im Schlepptau der steigenden Rohstoffnotierungen jedoch konnte sich das Börsenbarometer im späten Handel etwas erholen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 2270,44 Zähler nach. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 5041,427 Punkte nach unten. Dieser Index hatte zur Wochenmitte noch ein Rekordhoch erreicht.

Zahlreiche Analysten bemängelten mit Blick auf die Aussagen Trumps, dass es an Einblicken gefehlt habe, wie die umfangreichen fiskalpolitischen Stimuli und Steuersenkungen aussehen könnten, die der Republikaner auf den Weg bringen wolle, um "America great again" ("USA wieder großartig") zu machen.

Quelle: n-tv.de